Dator vândut si cu dosar penal dupã ce a fãcut praf patru masini (foto)

TERIBILIST…Isprava apartine unui tânãr de 19 ani, din localitatea Buhãiesti, care a combinat alcoolul cu teribilismul si a fãcut praf patru autoturisme. Dupã ce a bãut bine, Vasilicã Bãrbosu s-a urcat la volanul masinii unui cunoscut si a plecat la discoteca din Vulturesti. În parcarea localului nu a reusit sã frâneze si a lovit în plin patru autoturisme parcate în fata localului. A reusit sã coboare din masina avariatã înainte de a fi vãzut si a intrat în discotecã. De acolo a fost adus la audieri de cãtre politistii veniti la fata locului. Acum s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenta bãuturilor alcoolice (testul a indicat o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat – n.r.) si conducere fãrã permis. De asemenea, va trebui sã achite si contravaloarea reparatiilor masinilor distruse. Greu de crezut cã va reusi sã plãteascã întreaga sumã, dacã tinem cont de faptul cã douã dintre autoturismele lovite pot fi considerate cu daunã totalã.

Greu de imaginat de ce a fost în stare Vasilicã Bãrbosu, un tânãr de 19 ani din localitatea Buhãesti. Dupã ce a bãut bine, tânãrul s-a urcat la volanul masinii unui prieten si a plecat la discotecã la Vulturesti. A reusit sã ajungã pânã în fata localului, dar se pare cã manevra de parcare i-a dat mari bãtãi de cap. Astfel, în loc sã aseze masina lângã celelalte parcate, tânãrul a reusit sã facã praf patru dintre ele. Nu se stie cum, a sãpat nevãtãmat si a iesit din masina avariatã. Încercând sã-si piardã urma a intrat în discotecã înainte ca persoanele din interiorul localului sã se alarmeze. S-a pierdut prin multime pânã când a fost ridicat de politisti si adus la audieri. Asa au aflat oamenii legii cã Vasilicã Bãrbosu nu avea permis de conducere si s-a urcat bãut la volan. Testul a indicat o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deocamdatã, tânãrul s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fãrã permis. De asemenea, va trebui sã suporte si reparatiile, acolo unde mai poate fi cazul, masinilor pe care le-a avariat în parcarea discotecii. “În seara de 18 spre 19 aprilie, ora 23:54, politia orasului Negresti a fost sesizatã prin serviciul 112 cã a avut loc un accident de circulatie în comuna Vulturesti, soldat cu pagube materiale. Politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat: un tânãr de 19 ani din comuna Vulturesti, în timp ce se deplasa pe DN15D, pe raza localitãtii Vulturesti, din directia Buhãiesti cãtre Vulturesti, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat în coliziune cu patru autovehicule parcate. Tânãrul a fost testat cu alcooltestul, rezultatul indicând o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul respirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, s-a stabilit faptul cã tânãrul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicue. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunii de conducere sub influenta alcoolului si fãrã permis”, a precizat si purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Bãrbosu a provocat un adevãrat dezastru

PAGUBE…Zgomotul produs de masinile lovite în plin de Vasilicã Bãrbosu a scos afarã din discotecã multi dintre tineri printre care si posesorii autoturismelor. În fata lor au vãzut dezastrul lãsat în urmã de teribilistul din Buhãiesti. Dacã douã masini au scãpat cu daune ce pot fi reparate, celelalte douã sunt fãcute aproape una cu pãmântul. În imaginile surprinse la fata locului se poate vedea cã, pe una dintre ele, pare sã se fi urcat cu masina pe care o conducea. Altfel nu s-ar putea explica felul în care a ajuns acea masinã, care are cupola în întregime turtitã. “Bine cã nu a fost nimeni în parcare sau în masinile lovite. Rãmâne de vãzut cum si de unde va plãti daunele provocate. Din câte am înteles, era sub influenta alcoolului si nici nu avea permis. Teribilism amestecat cu alcool!”, spune primarul comunei Vulturesti. Tânãrul de 19 ani, care a provocat accidentul, va trebui sã plãteascã costurile reparatiilor, dupã cum spun cei care-l cunosc, este greu de crezut ca va avea de unde. Si asta pentru cã, în cazul a cel putin douã dintre autoturisme, daunele sunt totale sau în proportii foarte mari. Celelalte douã autotusime avariate au avut mai putin de suferit, în comparatie cu acestea, iar proprietarii au reusit sã si le ia acasã.