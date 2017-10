De “Ziua Educatiei”, dezbateri încinse despre viitorul profesorilor vasluieni

ÎNTREVEDERE…Reprezentantul din Vaslui al Federatiei Sindicatelor Libere din Învãtãmânt a reusit sã îl reducã pe vocalul deputat PSD Adrian Solomon, la un simplu ascultãtor. Totul s-a întâmplat si într-un moment oportun pentru a înainta reprezentantilor Parlamentului lista cu problemele din sistemul educational vasluian, fix de Ziua Educatiei. Acest lucru s-a petrecut în cadrul întâlnirii de Dialog Social, între reprezentantii sindicatelor din Vaslui si deputatii PSD Adrian Solomon si Irinel Stativã. Învãtãmântul a fost la putere, având în vedere cã liderul FSLI Vaslui a profitat de aceastã sansã pentru a spune tot ce este pe sufletul profesorilor din judet. Problemele cele mai transante prezentate au fost: discrepantele mari dintre pensiile cadrelor didactice si cele ale altor bugetari, problema sporurilor si a mãririlor salariale infime, comparativ cu restul colegilor din sistemul bugetar.

“Noi, în învãtãmânt, avem mai multe probleme legate de salarizare si am sã încep cu ultima problemã. Practic asteptãm sã se aplice legea nr. 153, iar dacã se aplicã sau nu, nu stim nici noi. Este vorba de acele transe de vechime care se ofereau pânã la 40 de ani si care s-au redus la 25 de ani, conform legii unitare. Cu toate astea, noi considerãm acest lucru o discriminare, în raport cu celelalte sectoare bugetare. Nu cunoastem niciun alt sector bugetar în care sã nu se ajungã la salariul maxim, în peste 20 de ani de vechime. Din punctul meu de vedere, acest lucru este o anomalie. Ca sã ajung la subiect, acea persoanã care trebuia sã ajungã la transa de vechime veche, 18 – 22 ani, nu o mai poate face, pentru cã s-a introdus o transã nouã, care este între 15-20 de ani, 20 – 25 de ani. Prin urmare, va rãmâne cu salariul mai mic decât colegul sãu care a trecut la transa de vechime 18 – 22 de ani, anul trecut. Teoretic, se încadreazã si el în transa 15 – 20. Primul are 18 ani, cel de-al doilea are 19 ani de vechime, dar unul are salariul mai mic decât celãlalt. Este o problemã care trebuie rezolvatã. Aceastã situatie nu este doar în judetul Vaslui, ci si în alte judete, si nu cred cã noi suntem mai speriosi”, a declarat Sorin Tiplea. La aceastã problemã, deputatul PSD a declarat urmãtoarele. “Este o problemã si de întelegere. Legea se aplicã de la 1 iulie, în sensul reîncadrãrii, dar în ceea ce înseamnã sporul si celelalte, legea intrã în vigoare de la 1 ianuare. Dar vom transmite acest lucru la minister, dar dacã aveti si în scris, ar fi si mai bine.”, a spus Adrian Solomon. Urmãtorul punct pe lista lui Sorin Tiplea a fost discrepanta îndoielnicã dintre pensiile bugetarilor, din nou corelate cu cele din învãtãmânt. “Acum trec si la cea de-a doua chestiune importantã, legatã de pensii. Pensiile în învãtãmânt, si stiti foarte bine asta, sunt situate undeva între o mie si douã mii de lei. Pe când, dacã ne uitãm în sectoarele strategice, ca sã nu dãm nume, pensia medie este de la 5 mii de lei. Nu este normal sã vãd cã un sofer din politie iese cu 4 sau 5 mii de lei la pensie, iar cadrul didactic cu peste 40 de ani vechime, iese cu 1.800 de lei. Este total anormal din acest punct de vedere. Dacã tot este sã se introducã o nouã lege a pensiilor, atunci sistemul, din punctul meu de gândire, este singurul care trebuie sã domine acest sistem de pensii. Dacã ai avut salariu de 6.000 de lei, normal cã o sã ai pensie mare. Ce îti trebuie tie pensie specialã, care sã reprezinte 120 % din ultimul tãu salariu.”, a mai adãugat Sorin Tiplea, în cadrul discutiei. Acest lucru l-a pus în gardã pe deputatul PSD care a tinut sã îi aducã aminte liderului FSLI Vaslui, cã cele douã tipuri de pensii nu au legãturã, acestea venind din douã surse diferite. “Nu existã asa ceva. De la aplicarea legii 223, acea anomalie s-a eliberat prin Ordonantã de Guvern. Acelea sunt pensii de stat, nu sunt pensii pe bazã de contributie”, a explicat Solomon. Din pãcate pentru el, cineva venise de acasã cu “temele” fãcute. “Domnule deputat, pensiilea alea nu tot din taxe si impozite se plãtesc, de pe pielea bunului cetãtean? Uitati, ei acum au voie sã cumuleze si alte functii. Avem politisti care lucreazã acum în învãtãmânt. Mãnâncã si pensie de la Stat si salariul din învãtãmânt.”, a continuat Sorin Tiplea.

“Politisti în învãtãmânt? Ce predã un politist?”

Se pare ca informatia adusã de Sorin Tiplea l-a debusolat pe Adrian Solomon, care a avut nevoie de explicatii din partea vicepresedintelui CJ, Vasile Mariciuc. “A fost profesor de istorie si apoi s-a angajat ca politist, si acum predã din nou.”, a explicat acesta. Un om cu tact ar fi acceptat greseala si nu ar fi continuat. Dar nu si Solomon. “Pãi asta înseamnã cã a fost profesor înainte. Era o minune sã fie vreun politist, profesor.”, a exprimat, cu încântare, deputatul. Se pare cã prin ochii “legiuitorului” cea mai mare minune de pe pãmânt ar fi un profesor care a fost sau este politist. Dar discutia nu s-a îndepãrtat prea mult de la subiect, având grijã Tiplea de asta. “Alta este problema. De la 1 ianuarie încoace, sporul, în loc sã se calculeze la salariul de bazã, asa cum spune si legea, se calculeazã la nivelul lui decembrie, 2016. Când vom aplica de la 1 ianuarie 2018, apropo de sporuri, care se raporteazã la venitul din decembrie 2017, învãtãmântul va fi din nou avantajat de calculul sporurilor. Acum am sã fac o parantezã, noi, în Vaslui, am încercat si reparãm acest lucru, dând în judecatã. Am finalizat deja 15 procese, printre care cu Inspectoratul Scolar Judetean si alte institutii scolare, ca sã închei paranteza. Mai departe, problema noastrã este cu mizeria la care suntem supusi. Este normal ca un drept salarial sã îl primesc esalonat în cinci ani? Si colac peste pupãzã, Guvernul României uitã sã cuprindã un buget, acea micã pãrticicã care trebuie sã mi-o dea, prin esalonare.”, a mai adãugat Sorin Tiplea, cu o frustrare evidentã în voce.

Deputatul Solomon si desenele animate!

Se pare cã ideea de informare este complet diferitã prin ochii lui Solomon. În ultima parte a discutiei între acesta si Sorin Tiplea, deputatul recunoaste cã desenele animate sunt mult mai informative pentru el. “Acum, un ultim punct as mai dori sã adaug. Majorãrile salariale promise învãtãmântului trebuiau sã fie substantiale. Cã vor fi peste acel procent de 56 %, cât se preconiza pentru sistemul bugetar. Dar am constatat cu stupoare cã mãrirea va fi doar de 35%. Chiar si ministrul muncii a recunoscut la televizor acest fapt.”, încheie seful FSLI Vaslui. La care deputatul, cu o nonsalantã zdrobitoare, adaugã: “Nu am prostul obicei sã mã uit la televizor, la ce vã uitati dumneavoastrã. Eu mã uit la Cartoon Network. E mai informativ.”

Solomon si Mariciuc au uitat de unde au plecat!

UITUCI…Se pare cã cei de la putere uitã de unde pleacã si, odatã ajunsi la putere, nu mai privesc înapoi. Acest lucru îi poate caracteriza pe deputatul Adrian Solomon si vicepresedintele CJ Vaslui, Vasile Mariciuc. Ieri, de Ziua Educatiei, în cadrul întrevederii cu reprezentantii nu au avut bunul-simt sã îi felicite pe profesori. Acest lucru nu a rãmas neobservat de cãtre liderul FSLI Vaslui, Sorin Tiplea, care a declarat cã este foarte dezamãgit de colegii sãi. “Din pãcate, aceastã lipsã de respect pentru o zi atât de importantã pentru noi ne jigneste. Se pare cã cei doi oficiali, profesori fiind, au uitat sã aducã respectul cuvenit celor care modeleazã copiii si care le-au fost colegi. Mai mult, acest lucru denotã interesul pe care îl au pentru sistemul educational”, a declarat Sorin Tiplea. (Andrei Manolachi)