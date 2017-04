DE LA DRAGNEA: Presedintele CJ Vaslui va avea salariu cât o asistentã de la Spitalul Judetean!

VIN BANII… Cei 86 de primari, consilierii locali si judeteni, dar si conducerea CJ Vaslui vor avea salarii mai mari, din aceastã lunã. Asa au decis, ieri, deputatii, care au aprobat proiectul de lege prin care indemnizatiile consilierilor locali si judeteni, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene sunt majorate cu 30%. Salariile majorate vor apãrea pe fluturasul din mai. Indemnizatiile vor creste cu aproximativ 1.000 de lei pentru primarii de comune si cu peste 2.000 de lei pentru primarul general si pentru conducerile de Consilii Judetene. Parlamentarii au anuntat deja cã indemnizatiile alesilor locali sunt majorate cu acest procent de 30% pânã cand legea salarizãrii unitare va intra “în linie dreaptã”, cumva pentru a repara nedreptãtile de la vârful administratiei locale. În multe comune, profesorii, secretarii de primãrii sau sefii de post câstigau mai mult decât primarii, ceea ce era o mare frustrare pentru alesii locali. La Consiliul Judetean, se ajunsese în situatia în care aproape jumãtate dintre angajati aveau salarii cât Dumitru Buzatu, seful institutiei, sau chiar mai mari. Acum, cu noile majorãri, Buzatu va ridica în jur de 6.500 de lei, lunar, asta pânã ce legea salarizãrii unitare îi va face un salariu de 13.000 de lei.

Grupurile parlamentare ale PSD, ALDE si UDMR au formulat, marti, o propunere de majorare a indemnizatiei cu 30% pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti ai CJ, cu scopul de a reduce situatiile în care un functionar ar avea venituri salariale mai mari decât acestia. Presedintele Comisiei de Muncã a Camerei, deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, a declarat cã amendamentul depus de PSD, ALDE si UDMR privind majorarea cu 30% a indemnizatiei demnitarilor din administratia localã a fost transmis Guvernului, pentru a calcula impactul bugetar. “Este anormal ca în administratia publicã localã unii functionari sã aibã de douã ori mai mult decât viceprimarul, primarul sau chiar presedintele de CJ în conditiile în care responsabilitatea – si administrativã si politicã si judiciarã – se rãsfrânge asupra alesilor si nu asupra functionarilor. Prin urmare, dupã aplicarea Ordonantei 2 prin care se mãreau salariile în administratie cu 20% s-a vãzut, în urma aplicãrii, aceastã problemã”, a precizat Solomon.

La Consiliul Judetean, Buzatu era printre cei mai sãraci angajati din institutie!

Odatã cu majorãrile succesive ale salariilor bugetarilor, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, dar si cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc, ajunseserã la nivelul cel mai de jos al salariilor, în institutie. Seful CJ Vaslui încaseazã în jur de 4.800 de lei, în acest moment, în conditiile în care mai bine de jumãtate din subordonatii sãi au salarii comparative sau chiar mai mari. Acest lucru l-a adus la disperare pe seful judetului, care a spus cã rabdã pânã ce legea se va schimba. Iatã, însã, cã Adrian Solomon, copilul sãu de suflet, i-a fãcut dreptate si i-a majorat salariul cu aproape 2.000 de lei, la fel cum s-a întâmplat si în cazul celor doi vicepresedinti. La comune, primarii erau disperati. În multe localitãti din judet, edilii aveau salarii mai mici chiar si decât profesorii. “Era o situatie anormalã. În multe comune, s-a ajuns ca, odatã cu majorãrile salariale, secretarul sau unii dintre functionari sã aibã salarii mai mari ca primarul, cel care poartã toatã responsabilitatea conducerii unei localitãti. Este o mãsurã bunã, pe care deputatii o iau pentru a reface situatia salariilor în comune, cel putin. Eu am sustinut, în mai multe rânduri, cã primarii trebuie sã primeascã si un fel de stimulent financiar atunci când duc la bun sfârsit proiectele cu finantare europeanã, asa cum se întâmplã deja în unele institutii, acolo unde cei care fac astfel de proiecte primesc în plus pânã la 65% din salariu. Ministrul Muncii ne-a anuntat cã în legea salarizãrii va cuprinde si un astfel de punct, ceea ce cred îi va face pe multi primari sã fie cu mult mai interesati de implementarea de proiecte”, a explicat Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, presedintele Asociatiei Comunelor din România, filiala Vaslui.

Vasile Pavãl: “Am deja 40 de angajati care câstigã mai mult ca mine. Nu este normal ce se petrece”

Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, crede cã era timpul sã se facã si aceastã majorare a salariilor pentru primari sau viceprimari. “Cei 30% vor însemna 1.000, 1.500 de lei, nu stiu, voi vedea. De mult tot sustin cã primarii trebuie sã aibã salarii mai bune, pentru cã ei sunt cei care duc în spate toate problemele comunitãtilor”, explicã Pavãl, care are acum în jur de 3.500 de lei salariu, la un municipiu cu 92.000 de locuitori (cât apare, oficial, în acte). “Nu se poate ca 60% dintre angajati sã aibã, în institutii, salarii mai mari decât conducãtorul! Sunt primarul unui municipiu resedintã, cu zeci de mii de locuitori, mi-am pus viata si priceperea în slujba acestei comunitãti si mã duc acasã cu un salariu destul de mic, dupã o lunã de muncã. S-au mãrit salariile la doctori, la alte categorii de angajati si nu este normal ca noi, primarii, sã rãmânem cu cele mai mici salarii. A fost zãpadã, sãptãmâna trecutã, am iesit si am stat în mijlocul vasluienilor, sunt probleme în învãtãmânt sau sãnãtate, merg unde este nevoie de mine, dar este nevoie so de un salariu pe mãsurã. Eu si cu sotia mea (sef de serviciu în Prefectura Vaslui, n.r.) nu avem alte afaceri, suntem doi bugetari care trãiesc de pe urma salariilor pe care le încasãm, nu avem alte surse de venit si trebuie sã primim salarii decente, nu cerem mai mult. Când m-am angajat în Vaslui, în urmã cu 37 de ani, aveam 2.000 de lei salariu, iar acum, dupã atâtia ani de muncã, în care am avut o multime de functii de conducere, abia am ajuns la 3.500 de lei, ceea ce este anormal. Când am în subordine 40 de angajati care câstigã mai bine ca mine, ce sã le spun acelor oameni, când eu sunt pe locul 40?”, se întreabã primarul Vasluiului.

Consilierii judeteni vor ridica în jur de 1.000 de lei, luna viitoare

De proiectul de lege votat ieri de cãtre deputati, vor beneficia si cei aproximativ 350 de consilieri locali si cei 31 de consilieri judeteni din Vaslui. La nivel de comune sau orase, un consilier local va primi în jur de 500 de lei, în timp ce la judet consilierii vor ridica în jur de 1.000 de lei, fatã de 700, acum. Mãsura cresterii indemnizatiei primarilor si sefilor de Consilii judetene este doar pentru o scurtã perioadã de timp, pânã în iulie, când ministrul Muncii, dar si Liviu Dragnea, au anuntat cã va intra în vigoare legea salarizãrii unitare. Dupã ce legea va intra în vigoare, salariul primarului Pavãl va ajunge la aproximativ 11.000 de lei, în timp ce presedintele CJ Vaslui va încasa 13.000 de lei, cel mai mare salariu la nivel de judet.