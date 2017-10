De ziua educatiei, elevii din Bârlad au fost „cinstiti” cu filme interzise minorilor

NEEDUCATI…O postare pe Facebook a celor de la Cityplex „Victoria” Bârlad a ajuns viralã. Acestia au postat fotografii cu dezastrul pe care l-au lãsat elevii din scolile din Bârlad, adusi de „Ziua Educatiei” pentru culturalizare. Numai cã în loc de filme educative, bietii copii s-au trezit cu filme interzise minorilor, care aveau un continut deocheat sau violent. Asa cã, pe Facebook s-a pornit un adevãrat rãzboi întrei cei de la cinematograf, care i-au acuzat pe elevi cã sunt needucati, cã au rupt scaune si au aruncat cu pungi de popcorn pe jos, si pãrinti, îngrijorati cã reprezentantii Cityplex Victoria au propus filme spre vizionare cu caracter pornografic. Într-un final totul s-a lãmurit. Profesorii au fost de vinã.

Conducerea Cinematografului „Victoria” a postat pe pagina de socializare a institutiei cinematografice câteva fotografii însotite de un mesaj: „Pãcat cã unii copii au uitat educatia acasã de Ziua Educatiei. Nu este prima datã când gãsim sala devastatã dupã spectacole. Haideti sã pretuim si sã pãstrãm ceea ce avem pentru a ne putea bucura cât mai mult timp de acest cinematograf. Echipa Cityplex Victoria Bârlad vã multumeste pentru întelegere!”. Imediat, bârlãdenii au reactionat si în câteva ore postarea a devenit viralã, având peste 150 de distribuiri si câteva zeci de comentarii. Cele mai multe au fost critice la adresa elevilor si a pãrintilor lor, care au dat dovadã cã le lipsesc cei 7 ani de acasã si care au distrus scaunele si au fãcut atâta mizerie. Dar au existat si comentarii foarte dure, de la o mãmicã, Maria Alexandra H., care a acuzat conducerea de la Cityplex „Victoria” cã degeaba îi face pe copii needucati, pentru cã ei, de fapt, sunt educati, însã cei de la cinematograf le-au „stricat” educatia, difuzând filme „deocheate”, cu violentã, sânge, crime, etc., care nu ar fi fost tocmai nimerite pentru „educatii” lor copii.

Copiii au fost la cinema, dar au stat în picioare

„Sã vã fie rusine Cinema Cityplex Victoria Bârlad! Dupã ce cã acesti copii au stat pe jos, îngrãmãditi, desi au plãtit pret întreg si nu ati eliberat niciun bilet, dupã ce cã v-ati permis cu nerusinare sã difuzati filme nerecomandate unor copii de 11-13 ani fãrã aprobarea pãrintilor unde existã numai violentã, crime, sânge…. numai scene de groazã, apoi pe câtiva care nu au rezistat acestor imagini i-ati dus în altã salã, difuzând filme cu imagini sexuale explicite…..încât copiii au stat cu mâna la ochi. Chiar nu vã e rusine sã strigati „alooo pãrinti”? De acest aspect de ce nu vã luati? Stiam cã vor viziona alt flim, nicidecum cel afisat pe site! Înteleg cã nu e corectã atitudinea unor copii….deci nu toti copiii….aveti grijã la exprimare….dar ati încurajat vandalismul prin vânzarea popcornului si acceptarea peste limita normalã a copiilor. Au fost înghesuiti copiii ca pe niste saci! Nici nu vreau sã mã gândesc dacã izbucnea un incendiu sau cutremur?! V-ati comportat regulamentar de vã permiteti sã arãtati cu degetul spre copiii nematurizati? Cred cã ar trebui noi, pãrintii, sã facem sesizare mai departe dacã nu vã retrageti jignirile!”, a scris mãmica înfuriatã.

Reprezentantii cinematografului dau vina pe profesori

Cinema Cityplex a rãspuns: „Domnul profesor stia de o sãptãmânã ce film urma sã ruleze. Noi stiam de 5 clase de elevi, deci nu mai mult de 150 de copii. Sala noastrã are 166 de locuri si am gândit cã nu o sã fie probleme. Dacã ati fost acolo, bãnuiesc cã ati observat cã si personalul din conducere se afla în bar si ajuta la servirea copiilor. Când am reusit sã iesim din bar si am vãzut cã sala e mai mult decât plinã, filmul era deja început si nu cred cã am fi putut da afarã o parte din copiii aflati în salã. Pretul biletului a fost de 10 lei (pret pentru grupuri de minim 20 de elevi), iar banii au fost strânsi de profesori si plãtiti pentru fiecare clasã în parte. Fiecare vede doar o fatã a ceea ce s-a întâmplat astãzi. Este usor sã judeci când stai pe margine. Noi am încercat sã împãcãm pe toatã lumea. Muncim cu totii cot la cot, sã mentinem acest cinematograf în cea mai bunã stare. Multumim oricum si vã mai asteptãm!”, a fost comentariul celor de la Cityplex Victoria Bârlad.