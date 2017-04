DEMISIA: Seful ISU Vaslui, îngropat în zãpadã, incompetentã maximã!

INCREDIBIL… Viscolul de sãptãmâna trecutã a fãcut mai multe “victime”, inclusiv în rândul celor care ar trebui sã se ocupe de situatiile de urgentã. Printre cei pe care viscolul i-a surprins nepregãtiti se numãrã si colonelul Gheorghe Blagoci, seful Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentã. Conform unor surse demne de încredere, în ziua în care furtuna de zãpadã a paralizat judetul, vineri, pe 21 aprilie, col. Blagoci a plecat cu masina de serviciu spre zona Husi-Albita. La un moment dat, având în vedere cã drumul european era impracticabil, Blagoci s-a împotmolit cu masina în dreptul comunei Oltenesti, în spatele unei coloane de masini. Având în vedere calitatea sa oficialã si faptul cã afarã era o situatie de urgentã maximã, datoritã cãderilor masive de zãpadã si a traficului blocat, seful ISU Vaslui ar fi trebuit sã se implice activ în deblocarea situatiei, sã controleze desfãsurarea evenimentelor.

În schimb, ce a fãcut col. Blagoci? A stat în masina sa de interventie, la cãlduricã, între mai multe masini care stationau pe drumul european. În timpul acesta, cele câteva echipaje de Politie rutierã ajutau soferii de TIR sã iasã din zãpadã, mai ales cã multe masini de tonaj aveau cauciucuri de varã. Atentie!, toatã aceastã activitate se petrecea sub nasul sefului Situatiilor de Urgentã, care astepta probabil o masinã de deszãpezire care sã-l scoatã la luminã. În timp ce treceau prin zonã, oficialii de la Prefecturã au zãrit masina sefului ISU Vaslui cum stationa în coloana de la Oltenesti, în zãpadã. “Este incredibil ce s-a întâmplat. Masina sefului de la Situatii de Urgentã era în zãpadã, în timpul viscolului, iar colonelul Blagoci nu iesise din masinã, sã dirijeze circulatia. Cum sã stai asa, în timpul unei situatii speciale?”, se întreabã sursele noastre. Contactat de reporterii VRN, col. Blagoci sustine cã nu a mai putut înainte prin zãpadã si a asteptat un utilaj. “În acea zi eu trebuia sã verific modul în care se circulã spre Dobrina. La un moment dat, masina mea nu a mai putut înainta prin zãpadã, am luat legãtura cu dispeceratul si am cerut un utilaj de deszãpezire pe drumul european. M-am întâlnit cu dl. subprefect si, împreunã, am format coloanele de masini cãtre Husi”, explicã seful ISU Vaslui. Acesta nu-si aminteste ca, în timpul în care afarã era viscol, iar masina de interventie era blocatã în nãmeti, sã fi stat în autoturism. “Ce spuneti? Poate e ceva de cancan, nu-mi dau seama. L-am asteptat pe dl. subprefect si ne-am fãcut treaba. Nu stiu cine v-a spus asta, dar nu e adevãrat”, mai sustine seful ISU Vaslui. Adevãrul este cel vãzut de toatã lumea, în acea dimineatã de iarnã adevãratã: mai bine de o orã, în plin viscol, în timp ce prefectul si Drumurile Nationale au actionat cu viteza melcului, iar DE 581 a stat blocat de troiene de zãpadã câteva ore, fãrã ca vreo masinã de deszãpezire sã-si facã aparitia, seful suprem al Situatiilor de Urgentã nu s-a implicat deloc în rezolvarea situatiei tensionate si nu a coborât din masina sa confortabilã, în timp ce afarã situatia a degenerat. Sub nasul col. Blagoci, mai multi soferi de TIR-uri din R. Moldova au fãcut scandal, fiind pe punctul de a bloca drumul european, astfel cã au fost chemati “mascatii”.