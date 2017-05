Deputatul Bacalbasa- suspendat, Bichinet ,deputatul-rozetã nu pãteste nimic!

DECIZIE… Parlamentul României a fost scena unor evenimente halucinante în urmã cu douã zile. Deputatul Nicolae Bacalbasa, de la PSD, a avut un limbaj reprobabil si a fãcut gesturi obscene, iar PMP-istul Corneliu Bichinet i-a rãspuns pe mãsurã. Dupã acest scandal, Bacalbasa a fost suspendat 6 luni din partid. Parlamentarul a explicat, în stilul caracteristic, ce s-a întâmplat la Palatul Parlamentului, dar îsi cere scuze doar pe jumãtate. “M-am lãsat provocat si este un malpraxis politic. Pentru acest malpraxis se plãteste. Pe madam Turcan nu am insultat-o sub nicio formã. Pe bune, uitasem cum i se spune. Îmi era rãu. Am avut noroc cã am fãcut o crizã de hipertensiune, de vedeam negru. A te lãsa provocat si a-ti pierde controlul prin provocare este o gresealã. Am dãunat partidului. Liviu Dragnea mi-a atras atentia cã sunt un tip pasional. Am dezamãgit colegii mei politici si orice gresealã se plãteste. Îmi cer scuze fatã de colegii de partid. Colega cu fractura m-a jignit, nu eu pe ea. A avut un comportament violent. A fost un act de impolitete si de provocare. Nu am de ce sã îmi cer scuze”, a spus Bacalbasa. Acesta a continuat sã spunã: “La doamna Turcan mã încurcam în nume. Îmi cer iertare cã nu am avut intentie. La cei care bãteau cu pumnul în tãblii, nu am de ce sã îmi cer scuze. Eram profund indignat. Nu stiu dacã a iesit un gest obscen. Eu nu m-am vãzut si nu l-am vãzut. Eram turbat de enervare. M-am lãsat provocat. Numai prostul se lasã provocat. Prostia se plãteste”. În ceea ce-l priveste pe Bichinet, care a afirmat cã Bacalbasa nu a fost spart “în rozetã”, de câte ori a trecut prin Vaslui, niciu semnal din partea lui Traian Bãsescu.

Dumitru Buzatu, presedintele PSD Vaslui, a votat pentru suspendarea lui Nicolae Serban

Ziua de ieri a reprezentat o altã premierã în partidul lui Dragnea. Senatorul PSD Serban Nicolae a spus miercuri, dupã ce a fost înlãturat de la mai multe functii de conducere detinute în partid, cã acest gest aratã, de fapt, retragerea încrederii sale din formatiunea politicã si a subliniat cã nu a gresit cu „absolut nimic”. De asemenea, acesta a subliniat cã nu a existat nicio strategie de comunicare cu Liviu Dragnea cu privire la amendamentele pe care le-a avut la legea gratierii si cã nu a aprobat amendamentele lui Traian Bãsescu. “Le-am spus colegilor cã nu am gresit cu nimic fatã de Liviu Dragnea, nici fatã de partid. Bãnuiesc cã e o decizie politicã. Nu mã leg cu lanturi de functie. Poate e greseala mea cã ideile mele pe Justitie nu corespund cu cele ale partidului. Consider cã nu am gresit cu absolut nimic, nici fatã de colegi, nici fatã de partid. A fost un vot de încredere din partea partidului. Nu mai existã, nu e niciun fel de supãrare… E un fel de retragere a încrederii, în general. Probabil cã am devenit lipsit de încredere”, a spus senatorul PSD Serban Nicolae.