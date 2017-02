Deputatul bârlãdean Daniel Olteanu a atentionat academicienii: „Apelul vostru trebuie îndreptat spre Guvern si PSD”

DECLARATIE POLITICà Deputatul PNL Daniel Olteanu a sustinut ieri, 14 februarie, o declaratie în plenul Camerei Deputatilor, ca reactie la apelul adresat societãtii de cãtre mai multi academicieni. Deputatul liberal a transmis cã apelul „IDENTITATE, SUVERANITATE SI UNITATE NATIONALÔ ar trebui îndreptat cãtre Guvern si PSD, care se fac vinovati de adâncirea granitei dintre Estul si Vestul tãrii, prin alocarea discretionarã a fondurilor de la bugetul de stat.

“Unitatea nationalã si eliminarea dezbinãrii din societate sunt teme pe care le putem aborda politicianist sau, dacã existã responsabilitate, le putem aborda pragmatic. În acest sens, bugetul de stat, în forma în care a fost propus si votat, este primul si cel mai important exemplu al transformãrii românilor în cetãteni privilegiati si cetãteni de categoria a doua, prin politica majoritãtii guvernamentale. Consider cã, prin promovarea unor politici de acordare discretionarã a fondurilor de la bugetul de stat, ajungem ca judete precum Vaslui, Botosani, Neamt sau Vrancea sã suporte cheltuielile municipiului Bucuresti sau ale judetelor bogate. Atunci când, din bugetul Ministerului Transporturilor, pe fise de obiective de investitii, rezultatele sunt zero kilometri de infrastructurã în cele mai sãrace judete ale tãrii, cele mai izolate în acelasi timp, nu putem aduce în discutie teme precum „unitatea nationalã”. Atunci când Guvernul decide cã românii se împart în douã categorii, iar unii sunt mereu în rolul rudelor sãrace si abandonate, nu putem vorbi de „unitate nationalã” decât ca slogan gol de continut. Atunci când este refuzat orice amendament, fãcut cu bun-simt, pentru a îndrepta aceastã eroare si pentru a pune Moldova pe hartã, nu putem vorbi de „unitate nationalã”. Cred cã apelul domnilor academicieni trebuie sã aibã un singur destinatar: Guvernul României. Este cel care, prin bugetul alocat infrastructurii, a decis cã directia judetului Vaslui este spre Est, nu spre Vest. Centenarul Marii Uniri ar trebui sã însemne si altceva decât festivism si discursuri, ar trebui sã ne facã pe toti mândri cã suntem români. Ar trebui, în egala mãsurã, sã ne facã parte integrantã din aceeasi Românie. Din pãcate, nu putem fi solidari în momentul în care unii, prin politicã de stat, ne izoleazã cu premeditare. În clipa de fatã, existã douã Românii. Judetul Vaslui face parte din acea Românie condamnatã la sãrãcie, care, chiar si în aceastã situatie, contribuie la bugetul national cu mai mult decât primeste. O astfel de politicã de stat nu este nici nationalã, nici europeanã, ci, mai degrabã, un demers în mãsurã sã adânceascã si mai mult granita dintre Est si restul tãrii. Vrem si avem dreptul sã simtim cã facem parte din aceeasi Românie, dar suntem trimisi cãtre Est. În concluzie, consider cã apelul domnilor academicieni ar trebui îndreptat cu precãdere spre cei care se fac vinovati de aceastã dezbinare pe criterii politice, spre aceia care decid ca, în infrastructurã, sã ajungã miliarde de lei în Bucuresti si zero lei în Vaslui. Dincolo de proclamatii, aclamatii, apeluri sau memorandumuri, Vasluiul, la fel ca orice alt judet din Rãsãritul României, are nevoie de autentificarea dreptului legitim de a exista în România.”, a sustinut deputatul Daniel Olteanu.