Deputatul Botez: “Este un atac nejustificat la adresa USR, sunt interese ascunse”

PROBLEME…Nicusor Dan, presedintele USR, partid cu sediul central în Vaslui, are parte de probleme cu legea. Anuntul venit de la Autoritatea Electoralã Permanentã îl bagã în “sedintã” pe liderul Uniunii Salvati România. Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a deschis un dosar în care a fost începutã urmãrirea penalã in rem, pentru faptele de delapidare, spãlare de bani si conflict de interese vizând potentiala finantarea ilegalã a Uniunii Salvati Bucurestiul, fosta formatiune a lui Nicusor Dan, devenitã ulterior Uniunea Salvati România. Conform Raportului nr. 32.353/29.11.2016 întocmit ca urmare a unui control privind finantarea campaniei electorale efectuat în perioada 7.07.2016 – 2.11.2016 si a Deciziei de rambursare a cheltuielilor electorale nr. 1.519/19.12.2016, A.E.P., a decis ca din suma totalã de 686.703,95 lei solicitatã de USB a fi rambursatã, o mare parte, 152.291,94 lei, nu a ȋndeplinit conditiile legale de ramburare potrivit prevederilor art. 48 alin. (11) si (13) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitãtii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare. Legat de aceste acuze, deputatul USR de Vaslui, Mihai Botez, sustine cã sunt “niste inventii”. “PSD si o parte din presa centralã ne atacã pe noi din toate pãrtile. Nu este nicio fraudã, nimic. O parte din banii din campanie au provenit din donatii, prin platforma G2, apar ca si cum ar fi venit de la o firmã, dar sunt de la persoane fizice, donatii. A trebuit sã facem totul la vedere, prin aceastã platformã G2, se stiu exact si donatiile si numele persoanelor care au dat acei bani. Este adevãrat, AEP ne-a rambursat doar 500.000 de lei, însã noi am fãcut o contestatie, pentru a primi toti banii, pentru cã nu este nimic ilegal. Suntem atacati de unele televiziuni sau ziare pentru cã USR reprezintã asteptãrile strãzii, iar PSD vrea sã ne tragã în aceeasi mizerie în care se scaldã ei. Vor sã demonstreze cu orice chip cã suntem ca ei, însã e fals”, spune deputatul Botez.

“Bãiatul cu rucsacul” a depus patru amendamente, însã pesedistii le-au respins

Mihai Botez, “bãiatul cu rucsacul”, cum i se spunea în campania electoralã, este unul dintre cei mai activi parlamentari de Vaslui. Deputatul USR a depus deja patru amendamente la legea bugetului de stat, pe care parlamentarii PSD si ALDE, inclusiv cei de la Vaslui!, le-au respins. “Am depus amendamente pentru centurile Bârladului si Husului si pentru studiile de fezabilitate în vederea modernizãrii drumurilor Vaslui-Roman si Vaslui-Bacãu, drumuri de o mare importantã pentru judetul Vaslui. Este adevãrat, majoritatea parlamentarã, inclusiv colegii de la Vaslui, le-a respins, însã nu este o cauzã pierdutã. Cred cã, în cursul anului, am putea obtine o finantare pentru studiile de fezabilitate, la rectificãrile bugetare”, a mai completat deputatul vasluian.