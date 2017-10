Deputatul Daniel Olteanu, interventie politicã pentru alocãri financiare diferite în judetul Vaslui!

SOLICITARE Daniel Olteanu, deputat PNL, a solicitat ieri în Parlamentul României, finantãri regionale pentru programul Start Up Nation: „Antreprenorii vasluieni nu pot concura cu cei din Bucuresti sau din judetele în care statul a investit foarte mult în infrastructurãʺ.

Deputatul liberal Daniel Olteanu atrage atentia asupra dezechilibrelor în dezvoltarea regionalã, care sunt alimentate nu doar prin alocãrile de fonduri destinate infrastructurii de transport, ci si prin finantãrile care vizeazã tinerii si sustinerea initiativelor de antreprenoriat. Referindu-se la programul Start Up Nation, în urma cãruia cele mai multe fonduri merg cãtre Capitalã si judetele dezvoltate, Olteanu sustine cã antreprenorii vasluieni nu au avut nicio sansã în fata competitorilor nationali, din cauza decalajelor istorice. În conditiile în care Start Up Nation s-a dovedit a fi o competitie inegalã, fãrã criterii care sã ia în calcul specificul regional, deputatul liberal subliniazã cã tinerii vasluieni sunt condamnati, în continuare, sã facã performantã într-o zonã depopulatã, sãrãcitã, izolatã prin politici guvernamentale. În cadrul unei declaratii în plenul Camerei Deputatilor, Daniel Olteanu a propus solutia alocãrilor regionale pentru viitoarele fonduri disponibile prin programul Start Up Nation, solutie care ar putea oferi României perspectiva unei dezvoltãri echilibrate.

Declaratia politicã sustinutã în Parlamentul României

„Din pãcate, România a ajuns sã alimenteze dezechilibrele în dezvoltare regionalã, nu doar cu fondurile destinate infrastructurii de transport, ci si cu cele destinate tinerilor si sustinerii antreprenoriatului. Mã refer aici la programul Start Up Nation. În loc de alocãri regionale, în functie de numãrul locuitorilor, de exemplu, s-a ajuns la o competitie nationalã în care antreprenorul din Vaslui a fost pus sã concureze cu cel din Bucuresti sau Cluj. Reamintesc, antreprenorul din Vaslui este cel care nici mãcar nu viseazã la o autostradã, a avut parte de zero lei alocati unor investitii în infrastructurã ale Ministerului Transporturilor în 2017, si, cu toate acestea, concureazã cu antreprenorul din centrele universitare. Tânãrul din Vaslui trebuie sã facã performantã într-o zonã depopulatã, sãrãcitã, izolatã prin politici guvernamentale. Rezultatul? Conform unor informatii publice, în Start Up Nation sunt 44 de proiecte în Vaslui, iar în Cluj, un judet cu o populatie cam de douã ori mai mare, sunt de peste 25 de ori mai multe proiecte. În Bucuresti, la fel, de peste 30 de ori mai multe proiecte decât în Vaslui, desi populatia e doar de vreo cinci ori mai mare. Asta înseamnã o competitie nationalã în care statul a creat conditii diferite la nivelul infrastructurii, cu investitii masive în zonele bogate. Un tânãr antreprenor vasluian nu are nicio sansã în fata unuia din Cluj sau din Bucuresti, pentru cã nici statul nu a acordat nicio sansã Vasluiului si judetelor sãraceʺ, a declarat Daniel Olteanu, care a venit cu propunerea alocãrilor regionale de fonduri, pentru a contrabalansa astfel dezastrul din domeniul infrastructurii de transport, unde finantãrile au fost directionate numai cãtre zonele dezvoltate ale tãrii.

Deputatul Olteanu a prezentat si solutii

„Solutiile ar fi fost simple si ar fi cîstigat toatã lumea: alocãri regionale ale fondurilor pe proiecte si, din ceea ce nu se consumã în aceastã fazã, o competitie nationalã care sã epuizeze bugetul disponibil. Apreciez eforturile unor ministri de a consuma rapid fondurile europene, am însã rezerve serioase fatã de situatiile în care nu facem o analizã completã asupra modului în care se cheltuie acesti bani. Dacã nu ne propunem dezvoltarea echilibratã a României, atunci avem rezultate absolut nefericite, avem autostrãzi construite si cãi ferate modernizate doar în anumite regiuni ale tãrii, cele bogate. Dezastrul din domeniul infrastructurii de transport este oglinda fidelã a esecurilor guvernamentale de a uni tara. Acum, aceastã politicã, de a-i considera pe unii români, mai ales din Moldova, cetãteni de categoria a doua, s-a transferat si cãtre alte ministere. Programul Start Up Nation este un exemplu prin care, la startul unei competitii pentru fonduri destinate antreprenorilor, unii au un avans de douãzeci de ani fatã de cei din Vasluiʺ, a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.