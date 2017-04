Deputatul-stropitoare, Corneliu Bichinet, se dã din nou în stambã!

SARCASM DE DOI BANI… Asa cum ne-a obisnuit, Corneliu Bichinet ne face tare “mândri” de fiecare datã când vorbeste la microfon, în Parlament. Dupã ce nu a votat o lege pentru cã nu concepea cum poti stinge un foc cu stropitorile, acum parlamentarul îsi aratã din nou talentul de orator în plen. Acesta a fost surprins cum îsi arãta “afectiunea” politicã fatã de fostul Ministru al Justitiei, cât si fatã de Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Domnule Iordache, e un privilegiu sã lucrez cu dumneavoastrã si mã bucur cã v-ati întors la cârmã, acolo unde vã este locul. Ati avut o experientã traumatizantã iarna asta, dar asta este, viata merge înainte. Totusi, declaratia mea politicã nu se referã la dumneavoastrã, ci la Liviu Dragnea, simultan, promovat în postura de presedinte a PSD-ului si a Camerei Deputatilor. Desi nu îl consider o personalitate de dimensiuni gigantice, planetare, intergalactice, îl consider un om puternic, cu o responsabilitate uriasã”. Tot în discursul sãu, Bichinet îi aducea aminte lui Dragnea de proverbiala sabie a lui Damocles, care atârna deasupra capului sãu. “Nu cred cã trebuie sã vã frãmântati prea mult cu problemele juridice pe care le aveti. Însã aveti grijã la câteva femei celebre, din preajmã, trei dintre care le pot numi acum: Firea, Olguta si Luluta. Si în mod cert una o sã vã facã capãtu, cum spune poporul”. În discursul sãu colorat, deputatul PMP atrage atentia parlamentarilor, dar mai ales lui Liviu Dragnea, de asistatii social, care, cum spune acesta, îsi reparã dintii cu rachiu în fiecare dimineatã. “Corectati, cã aveti puterea în mânã, acel pãgubos 416 care a fost dat cu bune intentii, dar care a fãcut mai mult rãu tãranului român decât colectivizarea. Crâsmele insalubre sunt pline de dimineata pânã seara, iar folclorul creat de cei care stau acolo la bãut demonstreazã simptomatic acest lucru”, a spus Corneliu Bichinet, în discursul sãu.

“Nu am vrut sã votez. Acum, esti multumitã?”

În martie, Bichinet a votat împotriva proiectului de lege care îi obligã pe administratorii clãdirilor sã instaleze un sistem de stropitori ca mãsurã de sigurantã în cazul declansãrii unui incendiu. Politicianul din Negresti a dat o declaratie la o televiziune centralã, în care, ironic, spunea cã stropitorile se folosesc, pe câmp, la irigat si nu la stingerea incendiilor. “La toate proiectele de legi care vin în plen se voteazã în functie de ce este bine sau rãu. Sunteti depãsitã putin de situatie. Dacã acum credeti cã putem sã stingem incendiile cu stropitori, vã înselati. Am condus un judet timp de 12 ani si am rãspuns si de scolile de acolo. Nu se mai folosesc stropitori decât pe tarlale atunci când se treierã grâul. Când vrei sã protejezi o institutie trebuie o dotare corespunzãtoare. Ce-ai fi vrut, ca la Bamboo, sã iasã cel care prezenta muzica cu stropitoarea?”, a spus Bichinet, stârnind furia a mii de români, care au vãzut aceastã declaratie complet nãucitoare. “Votul nu se explicã. Asa am considerat eu azi, esti multumitã?! Mâine o sã fii multumitã”, a completat Bichinet. (Andrei Manolachi)