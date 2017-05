Descreieratul, adus la bară. Începe judecata șoferului care a făcut măcel în Podu Roș

Victorie importantă pentru acuzare în dosarul accidentului mortal din Podu Roş, în urma căruia şoferul a fost pus sub acuzare pentru omor calificat. Judecătorii au confirmat acuzaţiile şi au dispus începerea judecăţii.

Tribunalul Iaşi confirmă acuza­ţiile de omor calificat şi tentativă la omor calificat imputate ieşeanului Claudiu Marian Paşnicu, în urma accidentului mortal din Podu Roş. Paşnicu, primul ieşean care pro­voa­că un accident mortal şi care este trimis în judecată pentru a­ceastă infracţiune, urmează a fi judecat pentru infracţiunile amintite dacă decizia judecătorilor de la Tribunal va rămâne definitivă.

„Dis­pune începerea judecăţii ca­uzei, primul termen de judecată urmând a fi stabilit după rămâ­ne­rea definitivă a prezentei înche­ieri“, au stabilit judecătorii de cameră preliminară.

Avocatul lui Paşnicu, Bogdan Gust, a precizat, însă, că va contesta hotărârea. Ultimul cuvânt îl vor avea, astfel, judecătorii de la Curtea de Apel Iaşi.

Care au fost acuzaţiile

Claudiu Paşnicu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în dosarul accidentului rutier în urma căruia soţii Doina şi Eugen Buzea şi-au pierdut viaţa.

În ziua accidentului, pe 13 aprilie, Paşnicu a lovit violent maşina în care se aflau cei doi. Înainte de impact, Paşnicu trecuse „pe roşu“ şi se afla pe sens interzis.

Procurorii ieşeni au aflat că, în minutele premergătoare accidentului, Claudiu Paşnicu mai comisese o serie de nereguli rutiere, fapt ce i-a determinat pe anchetatori să reţină infracţiunile de omor şi tentativă la omor sub forma intenţiei indirecte.

„Aşa cum rezultă din circumstanţele obiective, dar şi din concluziile rapoartelor de ex­per­tiză întocmite în cauză, prin conduita inculpatului, în ansamblul său, pericolul potenţial, ge­nerat în mod firesc de încălcarea regulilor de circulaţie, a devenit un pericol iminent. Or, acest aspect are efect, în mod firesc, şi asupra formei de vinovăţie cu care a acţionat inculpatul, formă de vinovăţie care nu poate rămâne în zona culpei, fie ea şi în forma cea mai gravă“, se arată în rechizitoriu.

În acelaşi document, pro­curorul de caz menţionează că intenţia indirectă „este evidentă, în condiţiile în care, analizând comportamentul în trafic al inculpatului se poate observa că acesta s-a bazat pe norocul, pe hazardul, din mo­mentele anterioare“.

Procu­rorul menţionează că în momentele premergătoare accidentului mortal, Claudiu Paşnicu a trecut de trei ori pe culoarea roşie a semaforului şi doar norocul a făcut ca el să nu provoace un accident rutier. De asemenea, în ziua accidentului, în mod repetat, Paşnicu mai trecuse cu maşina „pe roşu“, primul moment de acest gen fiind semnalat de un martor, în jurul orei 11.30. Din acest motiv, în opinia acuzării, Paşnicu nu a fost un „participant legitim la traficul rutier“.

