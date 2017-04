Deţinuţii îşi vor putea “cumpăra” zile libere contra remuneraţiei

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, raportul final asupra Legii privind executarea pedepselor, care oferă posibilitatea eliberării anticipate pentru condiţii inumane de detenţie, adăugând un amendament prin care persoanele care renunţă la remuneraţia pentru munca prestată în penitenciar vor putea beneficia de zile libere suplimentar.

Amendamentele discutate, miercuri, se referă în special la dreptul la muncă al deţinuţilor. Astfel, se oferă sporuri suplimentare pentru eliberare deţinuţilor care prestează muncă remunerată, neremunerată şi pe timp de noapte, informează News.ro.

Faţă de legea în vigoare, deţinuţii care prestează muncă remunerată vor beneficia de 4 zile considerate executate pentru trei zile de muncă (un plus de 2,5 zile libere la 30 muncite, faţă de legea în vigoare), deţinuţii care prestează muncă neremunerată vor beneficia de 3 zile reduse din pedeapsă pentru fiecare 2 muncite (un plus de 5 zile la 30 de zile muncite faţă de legea în vigoare), iar deţinuţii care muncesc pe timp de noapte vor avea două zile reduse dintr-una muncită (un plus de 15 zile la 30 de nopţi lucrate faţă de legea în vigoare).

Un amendament depus de deputatul UDMR Marton Arpad prevede posibilitatea “cumpărării” de zile libere în plus, prin renunţarea la remuneraţie. Astfel, în forma actuală a legii, un deţinut care desfăşoară muncă remunerată primeşte 40% din venit, iar 60% va merge către penitenciar. Potrivit amendamentului, dacă deţinutul renunţă la 40% din remuneraţie, respectiv cota care îi revine potrivit legii, poate fi încadrat la capitolul “muncă neremunerată”, unde sporul de zile considerate executate pentru zilele muncite este mai mare.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/detinutii-isi-vor-putea-cumpara-zile-libere-contra-remuneratiei_352850.html#ixzz4fMIHic4D