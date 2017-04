DEZASTRU: 60.000 de familii din judet la lumina lumânãrii!

Bãtaie de Joc

Autoritãtile cer rãbdare, în timp ce zeci de mii de vasluieni sunt nevoiti sã stea pe întuneric si chiar fãrã apã, dupã ce retelele de electricitate au picat în urma viscolului.

DRAMATIC… Situatie fãrã precedent, în ultimii 50 de ani, în judetul Vaslui. Dupã furtuna de zãpadã de la finele sãptãmânii trecute, zeci de mii de familii stau, de zile întregi, fãrã energie electricã. Iar situatia, asa cum o prezintã Andrei Maioreanu, secretar de stat în Ministerul Energiei, si Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, nu se va remedia prea curând. Pânã în 5 mai, nu va mai exista nicio gospodãrie din judet nealimentatã, echipele lucrând la reparatii. Pânã atunci, se solicitã întelegere din partea populatiei, în fata unui fenomen catalogat la nivel national drept dezastru pentru judetul Vaslui. Sute de stâlpi de înaltã si medie tensiune, plus nenumãrate alte retele de alimentare, sunt cãzuti la pãmânt. Delgaz Grid a început destul de timid reparatiile, însã impulsionatã de conducerea Ministerului Energiei a suplimentat numãrul de echipaje care lucreazã în judet, pânã la 80, în toate punctele cu probleme din Vaslui. Ieri dimineatã, conform raportãrilor Delgaz Grid, 60.734 de consumatori din judet nu aveau energie electricã, majoritatea fiind situati în arealul Husi-Murgeni-Bârlad, acolo unde retele întregi au fost distruse de cãderile de zãpadã.

Conform secretarului de stat Andrei Maioreanu, au fost distrusi sute de stâlpi de înaltã tensiune, medie tensiune sau cei de alimentare a localitãtilor, fiind vizibile distrugerile în zona de sud a judetului si în zona Vãii Prutului. “Situatia de la Vaslui este un adevãrat dezastru, date fiind distrugerile provocate în sistem, sunt oameni cu experientã care spun cã nu au vãzut niciodatã un asemenea nivel al distrugerilor, asa cum s-a întâmplat la Vaslui. Am venit la Vaslui pe 21 aprilie, pentru a pune bazele unei comisii de interventie, alãturi de Consiliul Judetean si Prefecturã, dar si de compania Delgaz Grid. În noaptea de 21 spre 22 aprilie, am mers într-o inspectie în teren, acolo unde trebuiau sã fie echipe la lucru ale Delgaz Grid si am constatat cã lucrurile nu stãteau tocmai asa cum fuseserã raportate. Pe 22 aprilie, am parcurs toate zonele judetului Vaslui si am observat cã sunt distrugeri foarte mari în retelele de înaltã si medie tensiune, cu sute de stâlpi efectiv culcati la pãmânt dupã cãderile de zãpadã, si am solicitat suplimentarea echipelor de interventie, mai ales cã, initial, erau doar 19 echipe în tot judetul, mult prea putin fatã de nivelul distrugerilor. Am cerut celor de la Delgaz Grid, ca reprezentant al Guvernului României, sã asigure baza materialã si resursa umanã, pentru ca reparatiile sã se facã în ritm mai rapid, pentru cã sunt situatii de o gravitate cum nu am mai vãzut pânã acum”, a spus secretarul de stat Maioreanu. Zona Bârladului, foarte afectatã initial, a fost rezolvatã prin mai multe manevre cu judetele vecine, însã au rãmas multe comune în arealul care pleacã de la Zorleni spre Murgeni si, de acolo, pe toatã Valea Prutului fãrã energie electricã. Sunt zone în care se intrã foarte greu, în care masinile nu pot pãtrunde, asa cã se cautã solutii de cãtre autoritãtile locale pentru a ajuta comunitãtile pentru alimentarea cu energie în termen cât mai scurt. “Am primit confirmare de la Delgaz Grid cã, pânã pe 30 aprilie, se vor organiza si vor realiza toate reparatiile la liniile de medie tensiune, iar pânã pe 5 mai nu va mai exista vreun consumator în judet nealimentat cu energie electricã”, a explicat ministrul secretar de stat. Acesta a acuzat faptul cã, ani de zile, programele de mentenantã la retelele E.ON nu au fost respectate în totalitate, altfel nu s-ar fi ajuns în aceastã situatie.

Murgeniul paralizat de patru zile, primarul Buta nu rãspunde la telefon…

Cel mai afectat este orasul Murgeni, care este în beznã, fãrã retele de telefonie fixã si mobilã, precum si fãrã apã potabilã de mai bine de cinci zile. În zonã sunt ferme de animale, iar proprietarii sunt disperati cã nu pot sã-si hrãneascã efectivul de animale. De asemenea, lipsa apei potabile de mai bine de 24 de ore – se spune cã primarul a rationalizat consumul de apã – este deja caz penal, existând riscul de epidemii, dar nici DSP-ul si nici Primãria Murgeni nu au luat vreo mãsurã. Mai mult, primarul Ioan Buta nici nu rãspunde la telefon, pentru a preciza ce mãsuri a încercat sã ia, pentru a asigura celor peste 7000 de locuitori strictul necesar. Pentru cã, initial, n-au avut retea de telefoniei nici fixã si nici mobilã, picând releele, iar acum nu au nici unde sã-si încarce telefoanele mobile, neavând curent. Situatia este disperatã, oamenii solicitând ajutorul oricui pe retelele de socializare, mai ales cã în zonã sunt ferme de animale, iar frigiderele pline ca dupã sãrãbãtorile pascale s-au dezghetat, carnea stricându-se. „Suntem într-o situatie cumplitã. Eu nu înteleg, dacã se stie cã nu avem apã, cei de la ISU de ce nu fac nimic, nu au adus si ei o cisternã cu apã la oameni? Ce face prefectul judetului? Cã primarul nostru nu face oricum nimic, este absent total. Nu ar trebui sã fie declaratã stare de necesitate la noi? Sunt 7000 de oameni care rabdã de frig, de sete, de foame cã li s-a stricat mâncarea”, ne spune un cetãtean din Murgeni, care ne-a contactat la redactie.

Autoritãtile, cãtre populatia aflatã în frig si beznã: „Asteptati, mai dureazã!”

Autoritãtile le cer oamenilor, în aceastã perioadã, sã aibã rãbdare! Sefii judetului spun cã se fac eforturi pentru realimentarea la retea a tuturor consumatorilor afectati, precizând cã, tinând cont de dimensiunea dezastrului, o situatie de acest gen nu am mai avut loc demult la nivel national. Eforturile celor de la conducerea judetului si ale echipelor Delgaz Grid vor dura pânã la 14 zile! Pânã atunci, populatia care stã în întuneric si fãrã telecomunicatii trebuie sã astepte. “Vrem ca populatia sã înteleagã cã facem tot ce ne stã în putere pentru a facilita accesul acestor echipe, astfel încât, în timpul cel mai scurt cu putintã, sã nu mai fie consumatori fãrã energie electricã”, a spus Dumitru Buzatu. Ziua de 30 aprilie este termenul stabilit pentru remedierea defectiunilor la reteaua de alimentare cu energie electricã si 5 mai este data pânã la care toti consumatorii de energie electricã vor beneficia de electricitate. „Ceea ce vrem ca populatia sã înteleagã este cã situatia este sub control. Autoritãtile s-au implicat foarte bine, iar prin prezenta mea la Vaslui, ca reprezentant al Ministerului Energiei, nu am fãcut decât sã mã asigur cã se intervine cum trebuie. Trebuie sã depãsim cu bine aceastã perioadã si eu o sã mã asigur cã termenele stabilite astãzi vor fi respectate”, a conchis secretarul de stat Andrei Maioreanu.

“Suntem disperati, izolati si nimeni nu ne ajutã”

Multi cetãteni din Bârlad, dar mai ales din Murgeni si alte zone afectate – dintre cele 43 aflate încã în beznã si fãrã apã – au trimis cãtre noi, prin retelele de socializare, mesaje pentru autoritãti, pe care le considerã vinovate de aceastã situatie grea în care se afllã. „Infrastructura judetului Vaslui este zero! N-au investit nimic aici, de 27 de ani! Ce vor de la viata noastrã? Nici mãcar nu le este rusine, ne lasã sã murim! Nu vedeti cã în caz de cutremur, de vreo calamitate ceva, nu au cu ce sã se miste? Dacã nu avem drumuri, nu pot ajunge la stâlpii cãzuti! Stâlpi secerati de un vânt mai puternic pentru cã sunt de peste 40 – 50 de ani! Vechi si uzati! Ce au investit bãietii destepti din energie la Vaslui?? Zero!”, ne scrie un murgestean. Aproape toate comentariile de pe retelele de socializare sunt nefavorabile autoritãtilor, oamenii rãmânând fãrã curent zile la rând si ca atare li s-a stricat mâncarea în frigidere, au stat în frig, fãrã apã.

La Bârlad, situatia este aproape bunã!

Primarul municipiului Bârlad a tinut sã aducã la cunostinta opiniei publice cã, urmare a fenomenelor meteorologice extreme, înregistrate în perioada 20 – 22 aprilie, când a nins fãrã întrerupere pe parcursul a 40 de ore, pe raza Unitãtii Administrativ-Teritoriale Bârlad si a zonei adiacente s-a constatat cã un numãr de 114 stâlpi de transport energie electricã au fost avariati grav, ceea ce a dus la cãderea tuturor celor trei statii (de 110 KV fiecare) de alimentare cu energie electricã a municipiului, situatie care a dus imediat la întrerupere energiei electrice la toti consumatorii, întreruperea furnizãrii apei potabile la robinete, precum si a retelelor de telefonie mobilã, TV si Internet. La nivelul spitalului din localitate, a fost asigurat imediat combustibilul necesar functionãrii sistemului de alimentare cu energie electricã alternativã (generatoare), în special pentru sãlile de operatii si saloanele de nou-nãscuti. “Având în vedere gradul de implicare al fortelor si institutiilor care au colaborat cu Primãria Bârlad în perioada mentionatã, primarul municipiului Bârlad le multumeste public tuturor, evidentiind eforturile si sprijinul domnilor Emil Copciag, director al SC Confectii SA Bârlad, Sergiu Hotoi, director al SC Unistil SRL Bârlad, Constantin Dulute, administrator al SC Vinicola Averesti SA si Lucian Radu, directorul Sectiei de Drumuri Nationale Bârlad.”, a mentionat într-un comunicat, trimis cãtre mass-media localã, primarul Dumitru Boros.