Din 2019, mergem cu sacul de bani la Finante, sã ne plãtim singuri impozitele!

Angajatorii nu vor mai retine din salariul angajatilor, în fiecare lunã, decât contributiile sociale, nu si impozitul pe venit, pe care zecile de mii de angajati din judet vor fi obligati sã si-l plãteascã singuri, în cursul anului urmãtor, atunci când vor depune declaratii de venit global pe gospodãrie. Dacã în prezent angajatorii trebuie sã calculeze si sã retinã salariatilor atât contributiile sociale (pensii, sãnãtate, somaj), cât si impozitul pe venit (de 16% în prezent), din 2018 nu vor mai retine si vira la buget decât contributiile sociale. Impozitul pe venit rãmâne în sarcina angajatului, cãruia angajatorul are obligatia sã-i elibereze, pânã la finele lunii februarie 2019, un document din care sã rezulte situatia veniturilor nete realizate în cursul anului precedent. Se fac tot felul de calcule. De exemplu, salariul mediu net în Vaslui era, la începutul lunii martie, de circa 1.830 de lei. Pentru aceastã sumã netã, salariul brut ajunge undeva la 3.000 de lei, din care, dupã scãderea contributiilor, angajatul plãteste acum (prin retinere directã de cãtre angajator), un impozit lunar pe venit, de 16%, adicã în jur de 400 de lei. Într-un an, impozitul pe venit aferent acestui net este de 4.800 de lei. Potrivit noului sistem, fiecare angajat care obtine venituri va beneficia de un plafon de 24.000 de lei pe an (2.000 de lei pe lunã), pentru care nu se datoreazã deloc impozit pe venit. Impozitul nou va fi de 10%, nu 16% ca acum, si se va aplica doar asupra sumelor care depãsesc cei 24.000 de lei pe an. În aceste conditii, angajatul din Vaslui care ia un salariu net de 1.830 de lei va merge la Finante, din 2019, pentru a plãti un impozit de aproximativ 1.000 de lei, din propriile venituri. Dar, sunt angajati la stat în judetul Vaslui care câstigã si de trei ori mai multi bani, astfel cã acestia vor veni la Finante cu 3.000 sau chiar 4.000 de lei, drept impozit, în urmãtorul an. Adicã, fatã de varianta actualã, când impozitele acestea cad în grija angajatorului, din 2019 fiecare salariat va trebui sã-si punã deoparte bani în cursul anului, pentru a achita impozitul la Fisc în urmãtorul an, prin declaratii pe propria rãspundere. Totodatã, prin noul sistem de impozitare globalã, vor fi scutite de la plata impozitului pe venit si unele cheltuieli pe care angajatul le face în timpul anului, astfel cã veniturile rãmase în buzunar ar pute creste. Astfel, potrivit primelor informatii concrete despre noul sistem,vor fi deductibile cheltuielile cu asigurãrile private de sãnãtate, abonamentele medicale, contributiile la pensiile private facultative, asigurarea RCA si asigurarea locuintei, sumele plãtite pentru copii la grãdinita privatã sau la sistemul after school, ba chiar si cheltuielile culturale (pretul cãrtilor sau al biletelor la teatru) si mersul la sala sau renovarea locuintei. De retinut este si cã, în noul sistem, angajatul vasluian va trebui sã plãteascã, la începutul anului, impozitul pentru veniturile obtinute în tot timpul anului trecut, iar ca sã beneficieze de aceste deduceri va trebui sã cearã si sã pãstreze toate bonurile fiscale pentru bunurile sau serviciile cumpãrate care intrã în sfera deductibilitãtii. De retinut si cã noul sistem este încã în faza de proiect si ar putea fi aplicat în anul 2019, pentru veniturile cîstigate în 2018.