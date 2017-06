Directorii deconcentratelor nu mai pot chiuli de la Colegiul Prefectural

SCHIMBÃRI…Obisnuiti sã mai tragã chiulul de la sedinta ordinarã a Colegiului Prefectural, directorii institutiilor deconcentrate nu mai au motive sã lipseascã. Conform subprefectului Mircea Gologan, care a condus sedinta de ieri, pentru a avea toti membri prezenti au mutat ora si locatia sedintei în ultima joi a lunii, în sala mare a CJ Vaslui, de la ora 14.00. “Am cãzut de acord cu cei de la Consiliul Judetean, o institutie cu care avem un parteneriat foarte bun, sã organizãm sedinta Colegiului Prefectural în sala de conferintã a institutiei. Astfel nu vor mai fi absente din cauza programului de lucru”, a declarat subprefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan. Primii care au prezentat raportul institutiilor pe care le reprezintã, în noua locatie, au fost seful adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, Alin Mocanu, si inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Sãditor (ITCSMS), Mihaela Lespezianu. Din pãcate, nu toti membrii au primit memoriul, seful SIPI, Dan Bahrim, fiind absent. Cel mai probabil, acesta nu a vrut sã dea ochii cu presa localã dupã ce a fost implicat într-un incident cu politistii ieseni.

Aceste schimbãri îi permit prefectului judetului Vaslui, Eduard Popica, sã îi învete pe membrii Colegiului Prefectural. Sãtui de absentele acestora, din cauza programului, de ieri, sedintele ordinare ale Colegiului se vor organiza în sala mare a CJ Vaslui de la ora 14.00. Primii care si-au prezentat rapoartele în noua locatie au fost seful adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, Alin Mocanu, si inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Sãditor (ITCSMS), Mihaela Lespezianu. Principalele subiecte incluse pe ordinea de zi au fost cooperarea interinstitutionalã, în vederea combaterii muncii nedeclarate si aspecte constatate la controalele efectuate în timpul comercializãrii semintelor, în piete, oboare si magazinele specializate din judetul Vaslui. În prima parte a sedintei, inspectorul sef adjunct al ITM Vaslui, Alin Mocanu, a prezentat rezultatele actiunilor întreprinse de institutia pe care o reprezintã. Potrivit datelor de la ITM, în anul 2016 inspectorii de muncã au controlat 844 de unitãti, fiind efectuate 928 de controale în domeniul relatiilor de muncã, la care desfãsurau activitate 34.759 salariati, din care 16.265 femei si 35 de tineri. “În urma acestor controale, pe parcursul anului 2016 au fost identificate 150 persoane, din care 31 femei si 4 tineri, care desfãsurau activitate fãrã a avea încheiate contracte individuale de muncã în formã scrisã la un numãr de 81 de angajatori. Angajatorii care foloseau munca nedeclaratã au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse între 10.000 – 20.000 lei pentru fiecare persoanã identificatã, valoarea totalã fiind de 1.260.000 de lei”, a declarat Alin Mocanu, inspectorul sef adjunct al ITM Vaslui. În ceea ce priveste controalele efectuate în timpul comercializãrii semintelor în piete, oboare si magazine specializate din judetul Vaslui, inspectorul sef al ITCSMS, Mihaela Lespezianu, a declarat cã suprafata arabilã a judetului Vaslui este de aproximativ 402.000 ha, care în mare parte este cultivatã cu sãmântã certificatã. În urma controalelor efectuate, au fost blocate urmãtoarele cantitãti de seminte si material sãditor: lucernã albastrã – 65 kg; plicuri cu seminte de legume din diferite specii- 98 buc.; material de înmultire si plantare fructifer – 312 buc. “Nu am constatat abateri care sã implice acordarea de amenzi contraventionale sau retinerea autorizatiilor de comercializare. Pentru neregulile constatate au fost date avertismente conform OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, întrucât comerciantii erau la prima abatere. Aceste cantitãti de seminte si material de plantare fructifer comercializat ilegal au scãzut semnificativ de la an la an, tocmai datoritã acestor controale efectuate în echipã cu reprezentanti ai celorlalte institutii specificate”, a declarat Mihaela Lespezianu, inspectorul sef al ITCSMS Vaslui. (Andrei Manolachi)