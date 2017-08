Discutii cu scântei la sedinta Consiliului Local Vaslui!

SCANDAL… Cel de-al doilea punct din sedinta Consiliului Local, ce a avut loc ieri, a iscat o adevãratã “luptã” verbalã între consilierii PNL si consilierii PSD. Motivul, cele 628 de mii de lei, pe anul 2017, bani ce vor fi folositi ca si compensatii financiare companiei de transport public Transurb S.A. Au fost rostite cuvinte precum “incorect”, “ilegal” si “nesimtire”, precum si aluzii la adevãratele interese ale consilierilor PSD, cu privire la aceaste compensatii. “Transurb S.A. presteazã o activitate în interesul comunitãtii, si nu ignorãm acest fapt. Dar de când urmãresc evolutia acestei companii, aceastã compensatie nu se justificã din punct de vedere economic. Dacã discutãm de aceastã compensatie, eu cred cã este incorectã”, a declarat, în timpul sedintei, consilierul PNL Marius Arcãleanu. Acestuia i s-a alãturat si colegul sãu Sorin Radu, care a atras atentia asupra a trei lucruri: discrepanta inversã între transportul electric si cel traditional, procentul mare al cheltuielilor indirecte si lipsa anexelor ce prezentau datele exacte ale compensatiei (acuzând în acest timp consilierii PSD cã nu stiu ce voteazã). “Pe lângã problemele enumerate mai sus, observãm cã nici un consilier local nu a primit anexele de la 1 pânã la 4 si nici contractul si actul aditional la contract. Pãi ce facem, votãm ceva ce nu stim?”, a declarat acesta în cadrul sedintei.

Societatea Transurb S.A. a mai primit o linie de salvare din partea Consiliului Local Vaslui. Dupã ce conducerea, defectuoasã spun unii, a fost schimbatã, societatea a primit 1.356.000 de lei (perioada 2017-2018), sub formã de compensatie din fondul local. Acest lucru a înfuriat reprezentantii opozitiei, care si-au exprimat cu vehementã dezacordul fatã de aceastã decizie. “S.C. Transurb S.A. presteazã o activitate în interesul comunitãtii si nu ignorãm acest fapt. Dar de când urmãresc evolutia acestei companii, aceastã compensatie nu se justificã din punct de vedere economic. Dacã discutãm de aceastã compensatie, eu cred cã este incorectã, ca sã nu spun ilegalã. Societatea tocmai a beneficiat de o linie de troleu si trei trolee, ce apar în bugetul aprobat la începutul anului (…) Dacã ne uitãm la municipiul Bârlad, transportul public este efectuat de o companie privatã. Mai mult, ei cer doar un leu pe bilet, si din câte am înteles pretul va creste la 1,5 lei, care va aduce un profit frumos companiei. În Vaslui, pretul este de 2 lei, si noi acum urmeazã sã votãm compensarea pierderilor companiei. Eu voi face o adresã la Curtea de Conturi, pentru cã sunt foarte multe nereguli la aceastã societate”, a declarat, în timpul sedintei, consilierul PNL Marius Arcãleanu. În urma lui Arcãleanu, Sorin Radu, consilier local PNL, a subliniat alte câteva probleme. “Din punct de vedere tehnic, în anexele cu date economice sunt câteva lucruri în neregulã. Aici fac referire la costul per kilometru la transportul electric, care ar trebui sã fie mai ieftin fatã de cel traditional, dar observãm cã nu este asa. Pretul pe kilometru a transportului termic este de 6,5 lei, iar cel electric costã 13,5 lei pe kilometru, în cazul în care nu prea vedem troleibuze. O a doua problemã pe care vreau sã o scot în evidentã este faptul cã cheltuielile indirecte sunt de 56 %. Orice societate are cheltuieli indirecte de maxim 10 sau 15 %. Este o problemã foarte mare, pentru cã acest lucru înseamnã plata nemuncii. Pe lângã problemele enumerate mai sus observãm cã nici un consilier local nu a primit anexele de la 1 pânã la 4 si nici contractul si actul aditional la contract. Pãi ce facem, votãm ceva ce nu stim?”, a declarat acesta în cadrul sedintei. Consilierii locali de la PSD nu au stat degeaba si au contracarat argumentãrile opozitiei. “Transportul de persoane este o activitate localã ce trebuie subventionatã. Acest serviciu necesitã subventii bugetare, fiind vorba de un transport public local pe care operatorul este nevoit sã îl efectueze, în conditiile impuse de autoritãtile competente, chiar dacã are efecte negative asupra activitãtii sale”, au explicat consilierii PSD. Mai mult, acestia au spus cã au temei legal pentru aceste alocãri în baza regulamentului european 1370/2007.

Andrei Manolachi