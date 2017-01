DISPERARE. Acest bărbat îşi pierde vederea în timp ce e plimbat prin spitale

Lipsa medicamentelor de pe piaţă determină adevărate drame pentru pacienţii care le caută disperaţi. Un bărbat din Ţibana, tatăl a opt copii şi bunic a 17 nepoţi, riscă să-şi piardă complet vederea din cauză că medicamentele de care are nevoie urgent nu se găsesc pe piaţă. Maricel Elisei, în vârstă de 54 de ani, se îndreaptă cu paşi repezi spre orbire, iar singurele medicamente care i-ar putea stagna evoluţia unei infecţii oculare nu se găsesc nici în farmaciile spitalelor şi nici în farmaciile publice.

Maricel Elisei este disperat pentru că nu are acces la medicamentele care i-ar putea apăra ochiul stâng, afectat de o complicaţie a unui cancer limfatic pe care l-a descoperit în 2015. Pacientul are nevoie urgent de 26 de flacoane de Ganciclovir soluţia injectabilă de 450 mg, valoarea unui singur flacon fiind de aproximativ 300 de lei, şi de o cutie de 60 de comprimate Valganciclovir, în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Primul produs lipseşte din farmacia Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“, iar pe cel de-al doilea, bolnavul nu-l găseşte în farmacii. În plus, dacă, pentru prima cutie pe care a luat-o în urmă cu două luni, bărbatul a găsit o soluţie financiară, vânzându-şi animalele din curte, acum, nu are ce să mai vândă să facă rost de suma necesară.

Pe de altă parte, în timp ce medicul curant de la Spitalul de Boli Infecţioase i-a transmis bolnavului că soluţia injectabilă nu se regăseşte în spitale, medicul curant de la Institutul Regional de Oncologie i-a spus că în farmacia spitalului produsul există, însă el este disponibil doar contra cost. „Nu înţeleg de ce cu bani pot să am acces la medicament, însă fără bani eu, asigurat, nu-l pot primi. Sunt disperat, medicul oftalmog mi-a spus clar că fără tratament orbesc cât se poate de repede. Însemnă că nu o să pot să-mi mai văd copiii şi nepoţii şi asta mă înspăimântă cel mai tare“, a spus pacientul.

Maricel Elisei şi-a pierdut ochiul drept într-un accident de muncă în 2009, iar cu ochiul stâng a început să aibă probleme după ce vara trecută a urmat nouă şedinţe de chimioterapie la Institutul Regional de Oncologie, acolo unde este în evidenţă pentru un „limfom non-Hodgkin cu celule t“. După un timp, bărbatul a observat că vede în ceaţă, în urma examenelor oftalmologice realizate la Spitalul „Sfântul Spiridon“ fiind îndrumat către Spitalul de Boli Infecţioase întrucât complicaţia este de origine infecţioasă. „Medicul curant de la oftalmolgie mi-a spus că am o infecţie cauzată de limfom. Am fost trimis la Boli Infecţioase spunându-mi-se că acolo ar trebui să găsesc tratamentul, dar că medicamentele sunt foarte costisitoare, se găsesc greu şi pot fi agresive. La Infecţioase, în noiembrie 2016, mi s-au făcut 26 de flacoane, dintre care cinci injecţii direct în ochi. Apoi am fost externat şi mi s-a recomandat că continui acasă tratamentul cu Valganciclovir pe care l-am găsit greu şi pe care am dat 2.800 de lei. După prima pastilă pe care am luat-o seara am făcut o pareză pe partea stângă“, a mai relatat pacientul.

