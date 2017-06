Disperare în familia unui vasluian – statul englez vrea sã îi ia copiii

INCREDIBIL….Un vasluian trãieste momente cu adevãrat dramatice. Acesta este cãsãtorit cu o nigerianã, care mai are un copil dintr-o cãsãtorie anterioarã, iar fostul sot al acesteia vrea cu orice pret sã se rãzbune pe ei. Radu Lazãr s-a cãsãtorit, în Anglia, cu Medinat, o nigerianã cu care a fãcut un copil. Dupã o ceartã în familie care a avut loc în urmã cu mai bine de doi ani, autoritãtile engleze, chiar dacã nu au avut suficiente probe, au decis ca familia Lazãr sã dea copiii în grija statului, iar cei doi sã petreacã o perioadã de timp în arestul Politiei londoneze. Pentru a-si pãstra familia unitã, Lazãr a venit acasã, la Vaslui, împreunã cu sotia si copiii, iar acum cere, disperat, ajutorul autoritãtilor din România pentru a nu-si pierde cei doi copii. A povestit abuzurile la care au fost supusi el si sotia lui pe motiv cã el este român si ea nigerianã, si sperã ca, în tara sa natalã, sã gãseascã destulã întelegere pentru ca familia sa sã rãmânã unitã. Radu Lazãr are o fetitã cu nigeriana Medinat, dar creste si copilul sotiei sale din cãsãtoria anterioarã.

Legile excesive sau mult mai stricte din Regatul Unit l-au adus la disperare pe vasluianul Radu Lazãr. Bãrbatul s-a cãsãtorit, în Anglia, cu Medinat, o nigerianã divortatã si cu un copil mic. Viata lor a fost frumoasã pânã în ajunul Crãciunului din 2015. “Eram la masã, împreunã cu sotia, copiii si tatãl meu, venit în vizitã. Dupã ce s-a fãcut ora de culcare, sotia i-a dus în pat pe cei mici si, asa cum îi era obiceiul, a lãsat o sticlã de apã lângã pat. Dar, înainte de a pleca, a bãut putinã apã din acea sticlã. A simtit un gust ciudat, ca de sãpun. M-a chemat si m-a întrebat dacã am pus eu ceva în apã. I-am rãspuns cã nu. Atunci si-a îndreptat atentia asupra fetitei mai mari, Victoria. Copilul fusese în camera respectivã mai devreme si a stat la televizor. A întrebat-o si pe ea acelasi lucru. Fata a negat, dar nu prea convingãtor”, povesteste Radu Lazãr. Bãrbatul spune cã a pãrãsit apoi camera si si-a lãsat sotia sã stea de vorbã cu fata mai mare, mai ales cã nu-i era tatã biologic. Medinat fusese cãsãtoritã si avea un copil din prima cãsãtorie. “M-am gândit sã o las sã vorbeascã cu fata. Eu m-am retras în bucãtãrie cu tatãl meu. La un moment dat, am auzit alergând pe fatã. Fugea de mama ei. În acel moment, sotia a aruncat dupã ea cu o curea care a lovit-o. Dupã acest episod si-a sunat fostul sot si i-a cerut sã vinã sã ia copila la el pânã se va mai linisti situatia. A venit sã o ia bunica ei”, a mai spus Radu Lazãr. Bãrbatul spune cã nu stie ce s-a mai întâmplat dupã aceea si ce discutii au existat între fetitã si tatãl biologic, dar, putin dupã miezul noptii, s-au trezit cu politistii la usã. Sotia lui a fost luatã încãtusatã si dusã în arest. Tot acolo a ajuns si el, iar copiii încredintati Protectiei Copilului. De aici povestea se complicã si Radu Lazãr s-a trezit decãzut din drepturi, cu copiii luati si dati spre îngrijire unor pãrinti surogat. Acestia au avut grijã de cei doi minori timp de sase zile, apoi au fost preluati de prieteni de familie.

Lazãr si-a adus copiii la Vaslui, dar riscã sã rãmânã fãrã ei

Bãrbatul povesteste cã, dupã ce au fost lãsati în libertate si el, si sotia, au apelat la serviciile unei persane din Monaco, specializatã în astfel de cazuri. “Persoana respectivã ne-a spus ce avem de fãcut pentru a ne recupera copiii. Am mers la Politie si am reclamat faptul cã ceea ce au fãcut ei este un abuz si nu au probe suficiente pentru a ne lua copiii. Sotia i-a amenintat cã-i dã în judecatã si astfel i-au dat înapoi. Am mai stat în Aglia câteva sãptãmâni si, în tot acest timp, primeam, periodic, vizita celor de la Protectia Copilului. Ne-au si judecat. Pe mine m-au scos nevinovat. În schimb, pe sotie au condamnat-o la un an de închisoare cu suspendare si peste 100 ore de muncã în folosul comunitãtii”, a mai spus Lazãr. A reusit apoi sã ajungã în România, împreunã cu cei doi copii si cu sotia sa, dar necazurile celor doi nu s-au terminat aici. “Dupã o perioadã, sotia a trebuit sã se întoarcã în Anglia pentru a obtine niste documente necesare sederii în România. Cum a pus piciorul pe pãmânt britanic, autoritãtile i-au ridicat pasaportul si permisul de conducere. Fortatã de împrejurãri, a fost obligatã sã rãmânã acolo timp de mai bine de un an, timp în care eu am rãmas la Vaslui si am avut grijã de copii”, a mai spus Radu Lazãr. Acum, bãrbatul se teme de ce este mai rãu, mai ales cã autoritãtile britanice au emis o decizie judecãtoreascã prin care le cere sã dea copiii în grija statului englez.