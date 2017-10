Diva de la Murgeni racoleazã „prospãturi” pentru cluburile sale de noapte!

Gina Felea recidiveazã

PERSEVERENTÃ…Vã mai amintiti de Gina Felea, diva de la Murgeni, care ademenea fetele sã lucreze în cluburile ei de noapte din Italia? Ei bine, dupã mai bine de doi ani de la aparitia filmuletelor care au revoltat o tarã întreagã, tânãra a început, din nou, sã caute fete dornice de câstiguri usoare. Nu, acum anunturile de angajare nu mai sunt sub forma video-urilor, ci scrise în limba românã sau în italianã, cu expresii de tipul “como si dice la voi, în România, Coca Cola?”. Pe pagina acesteia de Facebook, existã mai multe postãri prin care încearcã sã convingã tinerele sã lucreze în cluburile ei de noapte, dar si postãri prin care îi anuntã pe bãrbati cã au venit prospãturi, adicã fete noi. Iatã douã dintre postãri: “angajez fete pentru muncã de night club (n.r. club de noapte). Drumul si cazarea sunt asigurate. Este nevoie doar de dorinta de a face bani si de a schimba ceva în viata personalã. Detalii, în privat”; “Fete noi la Kristal Night Club si vor mai veni zilele viitoare. Vã asteptãm”.

Ana Mocanu

Pe pagina sa de «antreprenor», Gina Felea le explicã tinerelor dornice de a face bani cât de usor este sã lucreze la ea în club: “o muncã usoarã si în acelasi timp distractivã, unde poti câstiga bani simtindu-te ca acasã deoarece noi, aici, suntem o familie. Combinãm munca cu distractia pentru a sta cât mai bine si a transforma o muncã în plãcere. Pentru toate fetele interesate de a veni sau a avea mai multe informatii, contactati-mã”. De asemenea, aceasta le oferã tinerelor si câteva sfaturi pentru cele care vor sã lucreze ca hostess sau dansatoare începãtoare: “în primul rând, dacã nu ati mai lucrat vreodatã în acest domeniu, nu vã imaginati cã o sã cuceriti lumea din primul contract, cã vã veti îmbogãti peste noapte. Acest lucru se întâmplã, de obicei, dupã un minim de 10 luni – maxim 24 luni, (depinde de cât sunteti voi ambitioase si de clubul în care ati nimerit). Dar între timp viata bunã si banii nu vã vor lipsi cu sigurantã nici mãcar o clipã. Primul contract în aceastã meserie, este de “scolarizare”, de învãtare, de adaptare la o mentalitate diferitã de cea a românilor care frecventeazã cluburile de noapte din România. Oamenii în strãinãtate sunt mult mai civilizati decât vã puteti imagina, în anumite tãri ei pot fi mai dificil de abordat. Este foarte important sã învãtati “stilul” fiecãrui client în parte, fiecare are personalitatea lui. Acest “stil” se deprinde, în medie, în 3 – 6 luni lucrate. O chestiune extrem de importantã tine de tinuta voastrã în club. Cu cât tinuta în club este mai aranjatã, curatã, veti atrage atentia mai mult (sexy elegant, nu vulgar)”.

“Sunteti plãtite sã vã distrati cu ei, fãrã a vã dezbrãca sau altceva”

“Atitudinea si zâmbetul sunt douã chestiuni, la fel de importante. Clientii vin în cluburi sã se relaxeze, sã uite de problemele cotidiene, rolul vostru este acela de a-i face pe clienti sã se simtã bine prin simpla voastrã prezentã. Ei plãtesc pentru relaxare, voi sunteti plãtite sã vã distrati cu ei la masã pentru hostess – prin a râde, a glumi, a dansa (muzicã lentã sau disco) fãrã a vã dezbrãca sau altceva… Pentru clientii de stripclub/lap dance fetele sunt angajate în a distra clienti prin dans/spectacol la masã publica. Pentru a-i flata pe clienti, este foarte important sã învãtati mãcar câteva fraze în limba lor, fraze de genul “bunã ziua”, “mã numesc…”, “ce mai faci? te simti bine?”. Este foarte important sã munciti, sã nu fiti delãsãtoare în timpul programului, sã vã duceti la fiecare masã în parte, desi colegele voastre de muncã au fost, poate, refuzate. Un client poate sã doreascã la masa lui, nu neapãrat o fatã frumoasã, cât zâmbitoare, femininã. Din povestile dansatoarelor/hostess care au fost plecate prin intermediul meu, am constatat cã nu frumusetea este un criteriu de bazã în fata clientului, ci stilul fiecãrei hostesse în parte de a aborda clientii, iar acest stil se învatã în timp, dupã cum v-am spus mai devreme. Nu este greu sã pornesti în meseria asta, dar nici usor. Trebuie sã aveti capacitatea de a vã adapta fiecãrui client în parte, sã fiti amabile si politicoase chiar dacã clientul refuzã compania voastrã la masã, sã vã îngrijiti tinuta de club, sã dati dovadã de feminitate si respect fatã de voi însivã. În final, as vrea sã mentionez cã visurile pot deveni realitate atâta timp cât sunteti ambitioase, precaute si muncitoare. Din experienta mea, vã spun cã nimic nu este imposibil si cã puteti câstiga mult mai multi bani decât în România, cu un minim de efort. De-a lungul timpului, am cunoscut multe fete cu o situatie materialã greu de imaginat si care au reusit, într-un timp relativ scurt, sã-si trãiascã viata asa cum si-au visat-o. Vã doresc mult succes în tot ce v-ati propus si nu uitati sã fiti precaute!”, explicã Gina Felea.

Diva de la Murgeni explicã de ce existã oameni sãraci si oameni bogati

La fel ca acum doi ani, când era supãratã pe faptul cã fetele nu reactioneazã asa cum îsi doreste la intentia ei de a le angaja, tânãra îsi varsã nãduful pe Facebook. Într-o italianã de baltã, aceasta scrie: “Alle persone li dai la possibilità di guadagnare senza andare a lavoro e senza fare nulla di particolare ed pure così non accettano, pure così trovano delle scuse, pure così non va bene o peggio ancora ti evitano o non ti rispondo piu. Robba da matti ragazzi. E puoi ci meravigliamo perchè esistono poveri e perchè esistono ricchi. Perché c’è chi non è né va di fare un caz e chi per realizzare i sogni e cambiarsi la vita va fino alla fine del mondo”. Într-o traducere aproximativã, aceasta explicã de ce existã oameni sãraci si oameni bogati: “le dai oamenilor posibilitatea de a câstiga fãrã a merge la muncã si fãrã a face vreo ceva special si, chiar si asa, nu acceptã. Gãsesc scuze, cã nu este în regulã, sau mai rãu, te evitã sau nu-ti mai rãspund deloc. Treabã de oameni nebuni. Iar apoi ne mirãm de ce existã sãraci si bogati. Pentru cã sunt cei care nu vor sã facã ceva, nu vor sã-si îndeplineascã visurile sau sã-si schimbe viata, mergând pânã la sfârsitul lumii”.

Povestea de viatã a Ginei: “da, am fost damã de companie”

Povestea tinerei este mai mult decât interesantã. A avut o copilãrie modestã, iar dupã ce a terminat liceul, a plecat de acasã pentru a se angaja ca barmanitã în Brasov. Acolo a primit o ofertã de a lucra ca damã de companie în Italia. N-a stat pe gânduri si a plecat. În cîtiva ani, a ajuns sã îsi construiascã propriile cluburi de noapte, sã cîstige sume imense de bani si sã ducã o viatã luxoasã. Invitatã, anul trecut, în emisiunea Teo Show, de pe Kanal D, Gina a povestit ce viatã grea a avut acasã, în Murgeni, dar si faptul cã a renuntat la visul de a deveni medic veterinar, întrucât nu a avut sustinere financiarã. “Puteam sã devin medic veterinar, fãrã examen, cu drept de bursã. Am fost la olimpiadã. Nu aveam bani sã merg la Iasi, la facultate, trebuia sã îmi iau chirie. Nu am putut sã mã angajez, m-am înscris la o scoalã de asistente, nu am vrut sã fiu o povarã pentru nimeni. Nu am vrut sã le iau pâinea de la gura ca sã stau eu în scoalã. Mi-am fãcut valiza si am plecat sã îmi cîstig banii. Am lucrat o perioadã în Brasov, ca barmanitã. Patronul a vrut sã îmi facã o “surprizã”, dar am reusit sã scap. Apoi a venit cineva la mine si mi-a spus cã prietena lui este impresarã si cã trimite fete în Italia. Am ajuns în Italia si am fost damã de companie. Am plecat la 18 ani, de atunci nu m-am mai întors. Nu îmi place aici, oamenii sunt rãi. Nu vreau sã critic România, e tara mea… adevãrul doare. În Italia am primit mult ajutor. Am putut sã împrumut 180.000 de euro de la bancã, lucrez legal”, a spus Gina. Apoi, tânãra explicat cât a afectat-o opinia publicã cu privire la filmuletele postate de ea pe pagina sa de Facebook. “M-a deranjat cã s-a spus cã sunt “peste”, cã duc fetele sã se prostitueze, cã le bat, ceea ce nu e adevãrat! Am fost foarte supãratã, când am fãcut acele clipuri, eram foarte nervoasã. Mama a suferit foarte mult”, a spus, la acea vreme, Gina Felea.