Dobrovolschi a încãlcat flagrant legea în cazul spitalului privat, rãmas fãrã autorizatie de constructie! (FOTO)

CONCLUZII CLARE Studiul fluxurilor functionale ale Spitalului de Urgentã Bârlad si ale Centrului Medical Axa Optic, apartinând omului de afaceri Dan Dobrovolschi, scoate în relief ceea ce se stia de mult: „Prin construirea Centrului Medical Axa Optic s-au realizat o serie de abateri de la normativele si legislatia în vigoare, mentionate în cadrul studiului. Totodatã, si Spitalul de Urgentã Bârlad prezintã o serie de aspecte care nu sunt conforme cu legislatia în vigoare”, semnaleazã firma care a întocmit studiul de oportunitate comandat de primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boros, în luna august, si scos la licitatie pe SEAP. Concluzia clarã este cã Spitalul Bârlad are nevoie de o suprafatã de teren între 60 000 si 120 000 de mp ca sã se încadreze în legislatia în vigoare, ceea ce pune în imposibilitate CLM Bârlad sã acorde lui Dobrovolschi cei 1600 de mp de teren ceruti de acesta pentru cãile de acces la spitalul lui privat. Cu acest studiu, primarul Dumitru Boros poate face plângere penalã împotriva CLM Bârlad si primarului care au vândut în 2011 lui Dobrovolschi din terenul spitalului 600 mp, concluzie la care a ajuns si Inspectia în Constructie a judetului Vaslui.

O situatie total în defavoarea spitalului bârlãdean a fost bãgatã sub pres de autoritãtile locale trecute, dar nu si de cele prezente. Este vorba despre clãdirea aflatã în constructie, sub denumirea de Centru Medical D+P+4 E, adicã demisol, parter si patru etaje, un adevãrat spital privat, al cãrui beneficiar, dacã ne luãm dupã afisajul de pe clãdire, este SC Axa Optic SRL Bârlad. Firmã care face parte din grupul de firme al omului de afaceri Dan Dobrovolschi. Pentru bârlãdenii care nu stiu, în 2011, pe vremea primarului de atunci Constantin (Titi) Constantinescu, omul de afaceri Dan Dobrovolschi a cumpãrat, cu acordul larg al CLM Bârlad, 600 mp din terenul spitalului, teren aflat în proprietatea CLM Bârlad si care a fost trecut în propritatea privatã a CLM Bârlad, pentru a fi vândut. Cu 100 de euro mp. Cu alte cuvinte, a fost cumpãrat terenul de 600 mp cu 60 000 de euro. Când au aprobat vânzarea (scoaterea la licitatie) a terenului, consilierii toti stiau cã era vorba despre o constructie a unui Centru de Imagisticã Medicalã.

Clãdirea s-a „transformat” în Centru Medical privat

Timp de aproape doi ani, terenul a fost îngrãdit fiind proprietate privatã, circulând tot felul de zvonuri cã acolo va fi în final un spital privat. Cum termenul de a începe a se construi ceva pe teren expira, s-a cerut eliberarea autorizatiei de constructie în 2012, iar în 2014 au început lucrãrile. Si, surprizã: Centrul Medical începe sã ia avânt. Termenul de finalizare a constructie este, asa cum scrie pe panou, august 2017. Constructia este ridicatã pe toatã suprafata de 600 mp cumpãratã si, ca urmare, din luna august primarul Dumitru Boros nu a mai acordat autorizatie de constructie, astfel cã lucrãrile la acest centru medical au fost sistate spre disperarea lui Dobrovolschi. Orice cm de pãmânt din jurul constructiei apartine municipiului Bârlad. Acum, dupã ce a ridicat constructia – care este un spital privat în toatã regula, care are în proiect prevãzutã intrare comunã cu spitalul de stat (??!!), Dobrovolschi vrea 1600 mp din curtea spitalului pentru ca sã-si construiascã parcãri si cãi de acces. „Da, este o solicitare venitã la CLM Bârlad în acest sens, dar nu pot sã vã spun nimic acum. Eu nu sunt specialist, am dispus sã fie pus un expert sã vadã dacã este posibil acest lucru. Din punctul meu de vedere trebuie asteptat, încã nu avem o opinie. Studiem acum solicitarea, vom vedea si ce spun expertii, nu pot sã dau un rãspuns”, a spus primarul Dumitru Boros, care în discutiile oficiale este foarte evaziv referitor la acest subiect.

Concluziile: Spitalul Bârlad are nevoie de teren, fiind deficit de circa 78 000 de mp!

Ca urmare, în luna august a fost pusã pe SEAP solicitarea de achizitie a unui „Studiu de oportunitate al fluxurilor functionale ale Spitalului de Urgentã <<Elena Beldiman>> Bârlad si ale Centrului Medical Axa Optic Bârlad si relatiile dintre acestea”, în care sã fie evaluate cerintele, specificatiile, conditionãrile si toate aspectele privind spatiul necesar pentru functionarea corespunzãtoare a institutiei de stat, eventual a celei private, existente si viitoare, în conformitate cu prevederile legale, normele si normativele în vigoare. Studiul a fost adjudecat contra 25 000 de lei de SC Youpla Development SRL Piatra Neamt, iar concluziile acestui studiu au sosit acum câteva zile la Primãria Bârlad. „Referitor la Spitalul de Urgentã <<Elena Blediman>>, conform tabelului centralizator sintetic prezentat în dosarul întocmit, se constatã urmãtoarele: sunt încãlcate 28 de articole de lege din cadrul bibliografiei de legislatie tehnicã studiatã, iar 25 de articole din 28, pot fi respectate. Trei articole din lege nu pot fi îndeplinite sub nici o conditie pe terenul existent. Pentru îndeplinirea acestora este necesarã mãrirea suprafetei de teren, prin implementarea mãsurilor necesare, în cazul Spitalului Municipal de Urgentã. Spitalul nu este dimensionat corespunzãtor în raport cu numãrul de paturi existente (621) si propuse (180) – în total 801 paturi, rezultând cã este necesarã o suprafatã de teren de 60 075 – 120 150 mp. În acest sens, existã un deficit de de 18 248 mp – 78 278 mp.”, spune speclistul care a realizat studiul.

Concluziile la Centrul Medical: Dobrovolschi a încãlcat Legea!

„Referitor la Centrul Medical, se constatã urmãtoarele: sunt încãlcate 30 de articole de lege din cadrul bibliografiei de legislatie tehnicã studiatã, iar 24 de articole din 30, pot fi respectate. Sase articole din lege nu pot fi îndeplinite sub nici o conditie pe terenul existent. Centrul Medical nu are acces la drumul public, iar pentru cã este o clãdire spitaliceascã este obligatoriu ca sã aibã douã cãi de acces la drumul public. Nu se poate îndeplini mentinerea unei valori maxim POT de 20%, clãdirea depãseste limita de proprietate, nu este dimensionat corespunzãtor în raport cu numãrul de paturi propuse (50), fiind necesarã o suprafatã de 3 700 – 7500 mp, fiind deja un deficit de 31050-6900 mp. REZULTÃ CÃ, CHIAR DACÃ S-AR DECIDE DAREA ÎN CONCESIUNE /SERVITUTE A UNUI TEREN DE 1600 MP, ACESTA NU POATE SATISFACE TOATE NEVOILE AFERENTE CLÃDIRII SI FUNCTIUNII PROPUSE. Raportat la situatia în care se considerã darea în concesiune/servitute, dacã este oportun, a unei suprafete aferente de 1600 mp, ar rezulta un teren în suprafatã totalã de 2200 mp, POPT de 39,05% iar CUT de 1,70. Valorile nu se înscriu în prevederile mentionate în studiu privind indicatorii urbanistici ai constructiilor spitalicesti.”, scrie expertul de la Youplan Development.

CLM Bârlad urmeazã sã decidã: va încãlca legea sau va proteja spitalul?

Prin urmare, se constatã cã atât spitalul de stat, cât si cel privat au deficit de teren. Spitalul de stat nu are spatii destule de parcare, nu are cale de acces pentru ambulante, nu are parc pentru odihna în aer liber a bolnavilor. Centrul Medical al lui Dobrovolschi vrea sã „înghitã” din spatiul deja arhiinsuficient al spitalului încã 1600 de mp, care nu-i sunt suficienti, dar probabil cã Dobrovolschi, cu tupelul caracteristic, peste un an va mai cere teren în concesionare! Primarul Dumitru Boros va prezenta astãzi în sedinta de CLM, rezultatul studiului realizat si concluziile, precum si decizia sa de a nu da curs solicitãrii lui Dan Dobrovolschi de a concesiona 1600 de mp. Depinde ce vor face consilierii locali, în mâinile lor fiind acum o problemã pe viatã si pe moarte, a spitalului bârlãdean, în favoarea celui privat. Bonus, încãlcarea legii.