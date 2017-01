Doctorita Robu, bãtutã crunt de un cãrutas

NESIMTITI….O plimbare la Iasi s-a transformat într-un cosmar pentru familia doctoritei Robu. La întoarcere, masina acesteia, condusã de cãtre sotul medicului, a fost implicatã într-un accident rutier cu câtiva cãrutasi. Nervosi cã fostul ofiter de politie a avut curajul sã-i întrebe de ce nu sunt atenti, acestia au pus mâna pe o furcã si o rangã si au sãrit la bãtaie. Nu au tinut cont de faptul cã în fata lor este o femeie si au lovit fãrã milã. Conflictul a fost aplanat de cãtre politistii sositi la fata locului care au aplicat si ei, fãrã milã, amenzi. Cãrutasii s-au ales cu câte 9 puncte de amendã.

Chiar dacã pare greu de crezut, câtiva cãrutasi, care conduceau douã atelaje încãrcate cu lucernã, s-au luat la întrecere pe sosea. Totul s-a petrecut în dreptul localitãtii Poieni. Se pare cã cel din urmã si-a luat caii la bãtaie, pentru ca bietele animale sã o ia la galop si sã întreacã atelajul din fata lor. Numai cã, în momentul în care cele douã cãrute au ajuns una lângã cealaltã, rotile s-au lovit între ele si una dintre cãrute s-a rãsturnat. În acel moment, din sens opus, venea autoturismul în care se aflau doctorita Rodica Robu si sotul acesteia, fostul comisar-sef de politie, Viorel Robu. Speriat, fostul politist s-a dat jos din masinã si i-a întrebat pe cãrutasi dacã li se pare normal ceea ce fac. Atât le-a trebuit acestora. Au pus mâna pe o furcã si o rangã si au sãrit la bãtaie. Nu au tinut cont cã în fata lor se aflã o femeie si au lovit fãrã milã. “Am vrut sã aplanez orice urmã de conflict, dar nu aveai cu cine sã te întelegi. Se depãseau între ei. Am avut noroc cã nu am intrat în plin în cãrutã. Am tras tare de volan si am intrat mult în partea dreaptã a soselei. Au sãrit la bãtaie si mi-au lovit sotia”, povesteste fostul comisar-sef. Cazul a intrat si în atentia politistilor ieseni, sesizati de cele întâmplate. La fata locului a ajuns un echipaj de politie. Dupã ce au fost fãcute verificãri la fata locului, oamenii legii au aplicat amenzi. “Am fost sesizati cã o cãrutã încãrcatã cu fân a depãsit fãrã sã se asigure si s-a rãsturnat peste o masinã care circula din sens opus. A urmat un conflict între cãrutasi si ocupantii autoturismului, astfel cã au fost aplicate amenzi celor care s-au dovedit agresivi, în spetã, cãrutasilor. Fiecare a primit o amendã în valoare de 9 puncte de penalizare (1 punct de penalizare – 10% din valoarea salariului minim pe economice – n.r.)”, spune purtãtorul de cuvânt al IPJ Iasi.