Documentul care-l îngroapã definitiv pe Episcopul Corneliu!

În atentia DNA!

PÃCATE …Ce zi mare si frumoasã ar fi trebuit sã fie astãzi în Episcopia Husilor, de hramul Sf. Apostoli Petru si Pavel! Dar a avut grijã Episcopul Corneliu ca anul acesta sã abatã dezamãgirea si rusinea peste întreaga Eparhie. Se împlinesc 18 zile de când P.S. Corneliu s-a dus la DNA sã se plângã cã este santajat cu imagini compromitãtoare si nu mai face fatã “constrângerilor psihice”. În timp ce trei preoti sunt arestati la domiciliu din aceastã cauzã, fosti seminaristi vin cu dezvãluiri incredibile, insistând asupra numelui unui martor-cheie al desfrâului cu seminaristi. Este vorba despre fosta pedagogã, Didina Brãnici, cea care, atunci când a început sã acuze public ceea ce vãzuse, P.S. Corneliu a prins urã pe ea, a început sã o persecute si nu s-a lãsat pânã nu a izgonit-o de la cãminul seminaristilor, fãcând-o “nebunã” si “sãritã de pe fix”.

Iatã cum azi, dupã 7 ani, multe din faptele semnalate într-o adresã oficialã, transmisã în 2010 de cãtre pedagoga Didina Brãnici, Inspectoratului Scolar Vaslui, capãtã cu totul altã greutate. Didina Brãnici a fost câtiva ani la rând pedagogã pentru elevii de la Seminarul Teologic husean si, prin natura atributiilor, cunostea foarte multe lucruri petrecute cu seminaristii ziua, dar si noaptea. Femeia, cãzutã în dizgratia conducerii Seminarului si a P.S. Corneliu, a acuzat cã s-a început persecutarea sa, dupã ce a vãzut cu ochii sãi, citãm, “abuzuri sexuale, acte de violentã si alte ‘minunãtii’ petrecute între elevi si clerici”, le scria padagoga mai-marilor Inspectoratului. “Am descoperit abateri grave în comportamentul unor elevi si al unor clerici, profesori, supraveghetori, înstiintate conducerii. Asadar, din partea celor vinovati s-a declansat împotriva mea o campanie de denigrare, de urã, de violentã”, scria Didina Branici în informarea ajunsa la Inspectoratul Scolar, în aprilie 2010. Acum, dupã ce însusi P.S. Corneliu Onilã a dat în vileag printr-o plângere la DNA ceea ce se petrecea dincolo de zidurile Episcopiei si ale Seminarului, spusele de atunci ale Didinei Brãnici încep sã aibã altã semnificatie. Atunci însã, însusi P.S. Corneliu era cel care o ura cel mai mult pe Didina, iar femeia nu a primit nici de la ISJ mai mult sprijin. Inspectoratul a dispus o anchetã mai mult de ochii lumii, în timp ce clericii si Episcopul se sileau sã o facã pe Didina Brãnici în fel si chip, ca sã nu aibã credibilitate spusele ei. Un e-mail primit la redactie ieri de la un fost seminarist, a cãrui identitate a rugat sã îi fie protejatã, prezintã urmãtoarele: “Toate informatiile pe care vi le spun ar putea fi confirmate de dna Brãnici! Însãsi pedagoga seminarului de la acea vreme, Didina Brãnici, avea cunostintã de cele întâmplate, însã când a încercat sã tragã un semnal de alarmã, toatã lumea a considerat-o “nebunã”, “sãritã de pe fix”, etc. si, fireste, fãrã dovada în sine nu a putut face nimic”, sustine fostul seminarist.

“Ursac a mers la Iasi si a achizitionat o camerã de filmat spion”

Unul dintre fostii seminaristi a ales sã vorbeascã. Îsi spune însã partea sa de adevãr, care, evident, rãmâne sub rezerva strictã a unui punct de vedere care poate fi sau nu confirmat de concluziile anchetei autoritãtilor. Bãiatul sustine cã stie bine despre cum s-ar fi fãcut filmarea cu imagini sexuale, cine l-a filmat pe P.S. Corneliu si cum a devenit Episcopul, subiectul unui santaj desfãsurat pe parcursul a mai multi ani, se pare. “Am studiat la Seminarul Teologic din Husi. Dupã ce am terminat liceul, am primit de mai multe ori informatii legate de orientarea sexualã a Episcopului de la Husi. În timp, am aflat si de filmarea cu care acum Episcopul este santajat. Toatã lumea se întreabã cine l-ar fi filmat pe Corneliu in ipostaze indecente si în ce scop. Rãspunsurile sunt simple: chiar de cãtre elevul în cauzã. De câte ori Episcopul pleca la Sinod, îi lãsa elevului sume exorbitante de bani. Sãtul de ‘poftele’ Episcopului, odatã, când a plecat acesta la Sinod, la Bucuresti, Ursac, pentru cã despre el este vorba, a mers la Iasi si a achizitionat o camerã de filmat spion, cu care l-a filmat urmãtoarea datã pe Episcop. Insãsi pedagoga seminarului de la acea vreme, Didina Brãnici, avea cunostintã de cele întâmplate, însã când a încercat sã tragã un semnal de alarmã, toatã lumea a considerat-o “nebunã”, “sãritã de pe fix”, etc. si, fireste, fãrã dovada în sine nu a putut face nimic. Odatã obtinutã filmarea despre care aminteam mai sus, Ursac s-a folosit de aceasta pentru a obtine anumite beneficii: parohie bunã (atât pentru el, cât si pentru o parte din colegii sãi), bani pentru constructia casei în care locuieste în prezent cu familia. De asemenea, Ursac era si portita de rezolvare a problemelor altor apropiati, întrucât acesta are/avea toate usile deschise la Episcopia Husilor. Orice îi ducea Ursac Episcopului Corneliu sã semneze, se semna fãrã mãcar a se mai citi respectivele documente. Despre filmarea respectivã stiu foarte multi preoti, însã nu vor vorbi deschis. Informatiile ar putea fi confirmate de dna Brãnici! Vã rog sã îmi respectati anonimitatea”, scrie fostul seminarist.

“Cred cã sunt sute de copii ale filmãrii, care a fost folositã ca monedã de schimb pentru diferite favoruri”

“Filmarea a fost fãcutã undeva între anii 2005-2007, când Ursac încã era elev al seminarului. Din câte stiu eu, el era minor la acea vreme. În ce împrejurãri a început povestea? Pãi, Episopul îsi alegea un bãiat care sã îi care geanta de la chilie la scoalã. Stiu cã, oficial, el acuza dureri de spate. Au fost, din câte stiu eu, altii înaintea lui, altii si dupã el. În general, era un bãiat mai sãrãcut pe care Episcopul mai apoi pretindea cã îl ajutã si acesta se muta la Episcopie, ca sã nu mai plãteascã chirie si masa la cantinã. Si Ursac, sãtul de ‘iubirea’ lui Corneliu, care se spune cã pe înregistrare îi spunea lui Ursac: ‘mãi Ursac, eu te iubesc pe tine. Eu nu sunt desfrânat cum e Casian’ (un alt ierarh de rang înalt din zona Moldovei), s-a dus si a cumpãrat camera de spionaj si a filmat. Cred cã sunt sute de copii la momentul ãsta ale filmarii, filmare care a fost folositã cumva ca monedã de schimb pentru diferite favoruri sau servicii. La început o avea doar câtiva colegi de-ai lui Ursac. Acum e mult mai rãspânditã. Din pãcate, eu nu o am cã v-as fi dat-o! Cum a ajuns arhimandritul Sebastian în posesia filmãrii? La câti preoti au filmarea respectivã, cu sigurantã de la unul dintre ei. Corneliu are destui dusmani în rândul preotilor si, din câte stiu eu, Sebastian avea un grup de sustinãtori care si l-ar fi dorit ca Episcop. Este suficient ca unul dintre ei sã îi fi dat filmarea respectivã pentru a se folosi de ea în acest scop”, a scris fostul seminarist. Astãzi, P.S. Corneliu Onilã aniverseazã 8 ani de la desemnarea sa în fruntea Episcopiei Husilor.