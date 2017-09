Doi ani de închisoare pentru Gigi „Duru” care a sutit masina patronului!

CONDAMNAT… Bogdan Gigel Drãgut, de 26 de ani, din Bârlad, care în luna mai, beat mangã , a luat din curtea patronilor sãi o masinã si a plecat hai hui pe strãzile din Bârlad, a primit doi ani de închisoare cu executare. Gigi Drãgut, dupã o zi bahicã, pe 21 mai, a venit beat mangã la serviciu, o societate comercialã din Zorleni, unde lucra ca zilier. A fost trimis acasã pentru cã abia se tinea pe picioare, însã acesta s-a urcat la volanul unei autoutilitare apartinând firmei la care lucra, a demarat în trombã si dus a fost! Ce-a iesit? O fugãrealã ca-n filmele cu prosti pe strãzile din Bârlad, prinderea, testarea alcooltest, rezultat masiv (1,4 mg/l alcool pur în aerul expirat), dosar penal, judecarea si condamnarea pentru conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere, punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.

Instanta bârlãdeanã a dat pe 25 septembrie sentinta în dosarul penal privind pe Bogdan Gigel Drãgut, de 26 de ani, din Bârlad, cel care în data de 22 mai a comis mai multe ilegalitãti. Bogdan Gigel Drãgut muncea ca zilier la o firmã din Bârlad, cu sediul în comuna Zorleni si care se ocupã cu strângerea de deseuri de masã plasticã, aluminiu, carton si cu sortarea lor. Patronul acestuia ne-a precizat cã muncitorul a fost observat de magazionerul sef cã este beat si l-a trimis acasã, iar acesta s-a suit la volanul unei autoutilitare apartinând firmei si a plecat de nebun prin Bârlad, fiind prins de politistii rutieri. Testat cu aparatul alcooltest, Bogdan Drãgut avea 1,14 mg/l alcool pur în aerul respirat, nu avea permis de conducere si a refuzat recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Iatã cât l-a costat pe acesta toatã distractia, nota de platã fiind emisã de judecãtorii bârlãdeni.

„Condamnã pe inculpatul Drãgut Gigel Bogdan la pedeapsa de: 9 (nouã) luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat; 4 (patru) luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere; 9 (nouã) luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului; 8 (opt) luni închisoare pentru sãvârsirea infractiunii de refuzul de prelevare a mostrelor biologice. Aplicã pedeapsa cea mai grea de 9 (nouã) luni închisoare la care adaugã un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 7 (sapte) luni închisoare, urmând ca inculpatul sã execute pedeapsa rezultantã de 1 (un) an si 4 (patru) luni închisoare. Dispune revocarea suspendãrii conditionate dispuse a pedepsei de 8 (opt) luni închisoare aplicatã inculpatului Drãgut Gigel Bogdan în 2013. Cumuleazã pedeapsa de 1 (un) an si 4 (patru) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin prezenta sentintã cu pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul. Dispune ca inculpatul sã execute în întregime pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.”, este sentinta datã de judecãtorii bârlãdeni. Aceasta nu este definitivã, ea putând fi atacatã cu apel la Tribunalul Vaslui.

