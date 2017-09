Doi deputați USR susțin că au fost amenințați cu moartea de doi parlamentari PSD

Deputatul Iulian Bulai susține că a fost amenințat că va fi „executat” de deputatul Petre Florin Manole. Incidentul ar fi avut loc în luna iunie, însă dezvăluirea a fost făcută aseară, în contextul agresării de către Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, a senatorului USR Mihai Goțiu. Parlamentarul de la PSD afirmă însă că este „o minciună”. De asemenea, un alt deputat USR afirmă că a fost amenințat tot de către un parlamentar PSD.

Iulian Bulai vorbește și despre un alt incident, petrecut ieri, în Comisia de agricultură. Deputatul USR Adrian Prisnel ar fi fost amenințat cu moartea de către Nicu Niță, deputat PSD de Brăila.

„Absolut revoltătoare replica deputatului PSD de Brăila, Nicu Niță. În timpul dezbaterii de la Comisia pentru Agricultură, în timp ce USR susținea că ordinul care omoară 140 urși este total greșit, Nicu Niță are o remarcă halucinantă, spunând „eu v-aș omorî pe voi”. Pe noi, cei de la USR. La final, a continuat cu jignirile, amenințând inclusiv cu bătaia un coleg din USR. Un asemenea comportament în societate și, mai ales, în instituția parlamentară, este incalificabil”, a susținut Adrian Prisnel.

În acest context, Iulian Bulai relatează o întâmplare petrecută în luna iunie, la o ședință din sesiunea parlamentară trecută.

„Îmi iau inima în dinți și vă mărturisesc că la sfârșitul lunii iunie, în ultima ședință a Comisiei pentru Egalitate de Șanse, conduceam ședința în calitate de vicepreședinte. Nu am început încă ședința și intră deputatul PSD Florin Manole în sală și după un schimb de replici îmi spune: mă va urmări în toți acești patru ani și mă va executa. Am văzut negru în fața ochilor și au început să îmi tremure picioarele. Nu sunt obișnuit cu astfel de amenințări și nici cu asemenea limbaj. Am refuzat să încep ședința. Șefa stafului tehnic a intervenit și l-a avertizat pe Manole că dacă mai are asemenea comportament nu îl mai lasă să vină ca supleant la noi în comisie. Acesta este nivelul lor și acestea sunt riscurile la care ne expunem lucrând în același mediu cu ei. De la tineri la bătrâni, o apă și un pământ. Mi se face sincer frică să mai intru în contact cu acești oameni”, a povestit Iulian Bulai, pe Facebook.

sursa: http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/doi-deputati-usr-sustin-ca-au-fost-amenintati-cu-moartea-de-doi-parlamentari-psd-793334