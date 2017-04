Doliu la Ambulanța Huși!

DUREROS… Sărbători cernite pentru toată echipa Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Vaslui! Colegul lor de la stația Huși, Marian Brănici, s-a stins din viață astăzi, în prima zi de Paște, la numai 45 de ani. Deși a fost între cei care au salvat, zi și noapte, nenumărate vieți, iată că pe el nu a avut cine să îl salveze de această dată, din calea unei boli necruțătoare, depistate târziu, într-o fază ireversibilă.

Vestea primită azi a fost șocantă pentru toți colegii săi, dar mai ales pentru familia care nu își închipuise că sfârșitul este atât de aproape. In urmă cu doar 2 luni, Marian Brănici a ajuns întâmplător la Spital și, în urma unor investigații de rutină, a descoperit că este bolnav. Evident că speranța că totul va fi bine și un om puternic, de numai 45 de ani, are toate resursele să lupte cu orice afecțiune a primat, dar, din păcate, lucrurile nu au evoluat în acest sens. Astăzi, la orele amiezii, Marian s-a stins din viață. “Este foarte dureros pentru noi toți, dar mai ales pentru familia sa. Soția este asistentă medicală tot la noi, la Ambulanță, și împreună, au doi copii frumoși. Este un moment foarte trist, pentru toți cei care l-am cunoscut, întrucât era un om puternic, plin de viață, un om foarte cumsecade, un om care mai avea multe de făcut pe acest pământ. Destinul s-a frânt aici însă și, pur și simplu, nu ne vine să credem că s-a întâmplat totul așa de repede. Mulți colegi au izbucnit în plâns la auzul veștii, pentru că fiecare din noi ne gândim că, poate, de câte ori simțim că nu mai putem, tot așa, amânăm poate să mergem să vedem ce e cu sănătatea noastră. Căutăm să muncim mult, să facem totul cât mai bine la locul de muncă și nu numai, dar uitați că, într-o zi timpul se oprește… Este un moment extrem de greu pentru tot SAJ-ul de la Vaslui. Am pierdut un coleg foarte bun și e dureros. Transmitem sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au precizat colegii lui Marian Brănici.