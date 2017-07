– bonificația este acordată de administratorul Școlii de șoferi “Smart driving” – susținător al acestei cauze, administratorul vrea să încurajeze astfel donarea de sânge

Inițiatorul acestui proiect este Vasile Ignat, fost militar, administrator unic la Școala de șoferi și legislație rutieră “Smart driving”. L-am întâlnit pe când își aștepta o elevă, așezat cuminte în scaunul din dreapta șoferului, completând de zor niște documente.

Mașina nouă, roșie, era cu portierele deschise, ca să se aerisească cât mai bine. Eleva programată pentru conducere mai întârzia, drept pentru care motorul luase o pauză binemeritată, iar aerul condiționat fusese oprit. Tipul volubil, îmbrăcat cu un tricou alb, cu însemnele școlii de șoferi pe el, inspira de la distanță respect. Intrând în vorbă cu el, am realizat imediat că determinarea lui vine din pregătirea militară de ani de zile.

Acum este pensionar și nu am avut niciun dubiu că nu știe ceva despre mașini, aflând că a absolvit Institutul Militar de Tancuri și Auto Pitești. De când a pus capăt carierei militare, Vasile și Ani Ignat s-au apucat de business. A demarat activitatea în luna mai 2007, cu două mașini, iar în timp, afacerea s-a extins. Vasile Ignat spune că i-a plăcut mereu corectitudinea și tocmai de aceea, pentru a nu-i induce în eroare pe cursanți, a ținut să precizeze că “Smart driving” nu are nimic în comun cu “SmartABC”, firmă despre care spune că i-a “împrumutat” logo-ul, iar din această cauză, neînțelegerile au ajuns să fie clarificate în instanță. Din fericire, partea frumoasă a afacerii are legătură cu elevii școlii. Mai exact, donatorii de sânge beneficiază de cursuri gratuite de legislație rutieră, tocmai pentru a-i încuraja pe tineri să doneze pentru semenii lor aflați în suferință.

