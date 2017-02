Dragnea, generos cu primarii de comune: La 1 iulie să intre în vigoare legea salarizării unitare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la Parlament, în faţa primarilor de comune, că legea salarizării unitare va intra în vigoare de la 1 iulie. Concret, legea prin care li se măresc salariile.

“Intre mine si dvs nu pot exista cuvinte prefacute, ne stim foarte bine. Erau salariile foarte mici la primari, am depus un amendament. De ce în cadrul acestei masuri adoptate au fost daţi la o parte primarii Niciodata cineva dintr o primarie sa aiba salriu mai mare ca primarul. Principalul motiv: nu meritati asa ceva. De pe o freastră dintr-o clădire din Bucureşti România se vede altfel faţă de cum se vede dint-o fereastră dintr-o comună. Urmeaza salarizarea primarului. Guvernul Grindeanu are mii de obiective. Legat de abuz în serviciu si legi mai clare pentru administraţia publica. Cel mai important este sa fie o legislaţie clara- ce am voie si ce nu am voie. E inadmisibil să nu incalci legea si sa nu poti sta linistit. Vom defini in Parlament diferenta intre legalitate si oportunitate. Optiunea este a celui care a fost ales democratic. Avem este 20 de mii de legi in romania….Vrem un proces de descentralizare in Romania. Legea salarizarii unitare- în 2-3 săptămâni cu legea în Parlament. De la 1 iulie sa intre in vigoare”, a spus Dragnea, la Parlament.

