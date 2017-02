Dragnea: Guvernul nu are de ce să demisioneze!

Liviu Dragnea a precizat că Guvernul Grindeanu nu își va da demisia chiar dacă oamenii au ieșit în stradă, pentru că “sunt alți români care au votat Guvernul și vor să se aplice programul de guvernare”.

Grupurile parlamentare reunite ale PSD şi-au exprimat “fără echivoc susţinerea pentru Guvern”, a anunţat Liviu Dragnea, în urma unei şedinţe a parlamentarilor social-democraţi.

“Au avut intevenţii câţiva colegi care şi-au exprimat susţinerea totală pentru continuarea guvernării, ceea ce era important şi pentru premier să afle. Teoretic, nu am avea probleme la motiunea de cenzură”, a declarat Dragnea.

În schimb, liderul PSD a declarat că membrii şi simpatizanţii partidului sunt tot mai nervoşi, iar contramanifestaţia de duminică de la Cotroceni e un lucru care spera să nu se întâmple.

“Creşte nervozitatea în rândul membrilor şi simpatizanţilor PSD, pentru că în opinia lor după ce a fost abrogată ordonanţa, asistăm la un protest politic împotriva unui guvern legitim”, a adăugat Dragnea.

Întrebat dacă există un conflict între el și premierul Grindeanu, Dragnea a spus: “Nu, nu are de ce să fie, am spus și astăzi la grup, am spus și aseară, are susținerea mea totală premierul Grindeanu și actualul Guvern”.

“Eu nu am anunțat abrogarea ordonanței, știu exact ce-am spus, am spus că se vor face câteva propuneri de detensionare, printre care poate fi chiar eventuala abrogare a ordonanței, dar că decizia finală va fi luată de Guvern”, a adăugat Dragnea.

