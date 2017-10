Dragnea le dã cu tifla primarilor vasluieni care au mãrit salariile: „E treaba lor, sunt responsabili”

SCANDAL… Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut, ieri, o primã reactie la scandalul declansat de lipsa de bani de salarii din primãrii. Desi PSD a declansat spirala necontrolatã a salariilor foarte mari în sistemul bugetar, acum liderul partidului aruncã vina pe primari, pentru faptul cã nu au avut o atitudine mai prudentã. Dragnea a spus, ieri, cã primãriile sunt autonome si hotãrãsc atât banii alocati pentru salarii, cât si pentru dezvoltare, dupã ce a fost întrebat de jurnalisti dacã s-a fãcut o analizã de impact pe Legea salarizãrii si despre faptul cã mai multe primãrii nu mai au bani pentru salarii. Sunt primãrii în judet în care majorãrile s-au fãcut la maximul prevãzut de lege, în timp ce altele au fãcut o majorare prudentã.

„Nu am auzit de asta. Orice primãrie este autonomã, are libertatea prin hotãrârile Consiliului local sã aprobe atât statul de functii, organigrama, cât si bugetul. Ei hotãrãsc cîti bani alocã pentru salarii si cîti bani alocã pentru dezvoltare. Au aceastã autonomie pe care au cerut-o, si în mod corect au cerut-o, pentru cã este un principiu european, dar în acelasi timp au si responsabilitatea deciziilor pe care le iau”, a afirmat Liviu Dragnea. La Vaslui, majoritatea primãriilor din judetul Vaslui nu mai au bani de salarii pentru ultimele douã luni din acest an, dupã cresterea lefurilor de la 1 iulie si pentru functionarii din administratiile locale. Aceastã crestere fãrã precedent a salariilor, mai ales cã PSD a promis în campania electoralã lefuri mari pentru bugetari, a dus la majorarea cu 30-40 sau chiar 50% a fondurilor de salarii fatã de situatia bugetarã initialã a comunelor si oraselor. Primarii din judetul Vaslui asteaptã cu sufletul la gurã o nouã rectificare bugetarã la nivel national, iar autoritãtile judetene nu exclud varianta intrãrii în faliment a unor primãrii. Fatã de declaratiile lui Dragnea, primarii de comune din judet cred cã este nevoie de ajutor de la Guvern. „Peste 60% dintre primãriile din Vaslui vor rãmâne fãrã salarii, ceea ce-i va determina pe angajati sã dea în judecatã autoritãtile locale pentru a-si primi lefurile. Dacã nu se dau bani de salarii cât mai repede printr-o rectificare bugetarã, se intrã în colaps. Ce-i drept, unii primari au si mãrit salariile aiurea, cu procentele maxime prevãzute de lege”, spune Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, presedintele Asociatiei Comunelor din România, filiala Vaslui.