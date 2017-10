Dragoste cu nãbãdãi la Lacul Babei: “m-a tras de pãr, iar fratele meu a bãgat furca în el” (video)

SCANDAL…Marian M., un bãrbat în vârstã de 30 de ani, din satul Lacul Babei, comuna Bogdana, a ajuns, sâmbãtã dimineata, pe mâna chirurgilor ieseni, cu plãmânul stâng perforat cu o furcã, de cãtre cel care trebuia sã-i devinã cumnat. Dupã câteva pahare de vin date pe gât, tânãrul s-a dus acasã la iubita lui, cu gândul de a-i aplica o corectie fizicã. A gãsit poarta legatã cu lantul, dar asta nu l-a împiedicat sã-si continue planul. A sãrit gardul, a intrat în casã, dar de beat ce era, a gresit camera. A intrat peste Costel M., fratele fetei, care dormea. I-a pus cutitul la gât si l-a amenintat cã îl va omorî dacã nu-i va da dezlegare la mãritis surorii lui. Speriat, acesta s-a zbãtut pânã a scãpat din mâinile agresorului si s-a ascuns în spatele casei. Marian nu s-a multumit însã doar cu atât. A intrat si peste Diana, tânãra pe care o cãutase si cu care are un copil de patru ani. A început sã o batã, sã o tragã de pãr, de fatã cu cel mic. Speriatã, adolescenta a strigat dupã fratele sãu, care s-a întors în casã cu o furcã în mânã. Dupã ce i-a zis de douã ori sã-i lase sora în pace, Costel a înfipt furca în pieptul lui Marian, cauzându-i rãni serioase. Norocul celui din urmã a fost cã în ambulanta SMURD care a venit la fata locului era unul dintre cei mai buni medici urgentisti din Vaslui. Acesta a fost transportat la spitalul din Vaslui, însã medicii de aici au decis sã-l transfere la Iasi, la Chirurgie Toracicã.

O nouã telenovelã sãteascã s-a desfãsurat, la sfârsitul sãptãmânii trecute, în judetul Vaslui. Mai exact, în satul Lacul Babei din comuna Bogdana, acolo unde Marian si Diana formeazã un cuplu de mai bine de patru ani. Sãptãmâna trecutã tânãrul i-a cerut iubitei sale sã se mute împreunã, în casa mamei lui. Dorinta acestuia a fost vãzutã cu ochi buni de mama fetei, mai ales cã cei doi au si un copil împreunã. “Ei doi se iubesc de multi ani. Bãiatul pe care îl are fata mea e al lui. Pânã sãptãmâna trecutã, fiecare a stat la casa lui, dar au zis cã e timpul sã se ia. Zilele trecut a luat-o pe Diana la el. Hotãrâserãm sã se mute împreunã. Dar nu a stat decât douã zile. Mama bãiatului nu a vrut sã o primeascã. A zis cã e casa ei personalã si sã plece. Femeia a spart toate castroanele si i-a zis fetei mele cã dacã nu iese din casã, bagã cutitul în ea. Iar fata, de fricã, si-a fãcut bagajul si a plecat acasã, cu tot cu copil. Eu am sustinut-o, am sfãtuit-o de bine, i-am zis cã dacã acolo nu se poate întelege cu soacra, sã vinã acasã, cã aici are camera ei”, ne-a declarat mama fetei. Varianta acesteia este confirmatã si de Diana. Tânãra s-a arãtat dezamãgitã de atitudinea iubitului ei, care nu a apãrat-o deloc în fata viitoarei soacre. “Mama lui Marian mi-a zis sã plec de la ei cã dacã nu, fie dã în mine, fie bagã cutitul în mine. Am plecat si nu am mai tinut legãtura. Nu l-am mai sunat si nici el nu m-a mai sunat. Am zis sã ne vedem fiecare de treaba lui, dacã mã-sa nu m-a vrut. El, dacã mã voia cu adevãrat, putea sã zicã un cuvânt cãtre mã-sa: <<las-o, e femeia mea, am luat-o, am copil cu ea, trebuie sã-mi continui viata cu ea>>. El nu spunea nimic, stãtea pe pat.”

Tânãrul a cãutat rãzbunare

Supãrat cã a rãmas singur, Marian a decis sã sã rãzbune pe tânãra care l-a pãrãsit. Vineri seara, dupã ce a bãut mai multe pahare de vin, bãrbatul s-a dus acasã la cea care i-a fost iubitã, pentru a-i aplica o corectie fizicã. Nu a putut intra pe poartã, pentru cã era legatã cu lantul. Asta nu l-a împiedicat sã renunte. A sãrit gardul, apoi a intrat în casã. Nu a nimerit camera si a intrat peste fratele fetei. “Vineri seara, pe la 9 jumãtate, mut de beat, Marian a sãrit gardul la noi. Eu, dacã îl chemam în seara aceea, cum spune el, îi spuneam sã vinã la mine în camerã, nu la frati-miu în camerã. Dar el a venit la Costel în camerã si a întrebat de mine. Frati-miu a încercat sã aprindã becu’, dar l-a curentat si nu l-a mai aprins. A plecat din casã, ca sã nu iasã scandal, iar Marian a venit la mine. Ne-am certat, eu am vrut sã ies afarã, dupã frati-miu, dar el m-a tras de pãr, ca sã nu ies. Atunci am strigat la Costel”, îsi aminteste fata. Fratele ei s-a întors în casã, cu o furcã în mânã. “I-a zis de douã ori sã iasã afarã, nu a înteles, iar frati-miu, de fricã, a dat în el. Îmi pare rãu pentru fratele meu, cã a recurs la asa ceva, dar pentru Marian, nu. Pe el, nu-l mai iubesc”, a mai declarat Diana. În urma scandalului de vineri noapte, Marian s-a ales cu plãmânul stâng perforat. Bãrbatul a avut mare noroc cu medicii vasluieni, care au reusit sã-l stabilizeze în ciuda rãnilor grave suferite. Pentru a-i creste sansele de supravietuire, cadrele medicale au decis sã-l transfere la Iasi, la chirurgie toracicã.

“Ne este teamã de fratii lui”

Dupã episodul de vineri searã, familia fetei trãieste un cosmar. “Nu înteleg ce a cãutat Marian noaptea la noi. Dacã a vãzut cã poarta era încuiatã, de ce a sãrit gardul? De ce a intrat peste ei? De ce îsi bate joc de viata noastrã? Eu, asearã, am dormit cu fricã. Acum mi-e teamã sã nu vinã fratii lui sã se rãzbune pentru ce a pãtit Marian”, a mai zis mama Dianei. Potrivit organelor de anchetã “autorul este cercetat în stare de libertate pentru cã nu se poate discuta cu persoana vãtãmatã. Din primele cercetãri rezultã cã si aceasta are partea sa de vinã”.