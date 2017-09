Drama unei husence cu doi copii, care luptã sã trãiascã!

DRAMATIC… Cine îsi poate închipui cât de dureros este sã trãiesti cu gândul cã a doua zi s-ar putea sã nu mai vinã niciodatã, desi speranta si dorinta de a trãi duc lupte grele pentru viatã, cu sigurantã va întelege drama unei husence în vârstã de 41 de ani, Cãtãlina Sevastre, mamã a 2 copii. În aceste zile, medicii i-au spus Cãtãlinei cã un cancer pe care pãrea cã îl stãpânesc, a revenit extrem de agresiv. Femeia este internatã la Constanta, într-o sectie de oncologie. Crede pânã la ultima fãrâmã de sperantã cã va iesi cu bine din aceastã încercare, ca sã se întoarcã acasã, la cei doi bãieti ai ei, de 4 si 14 ani. Are însã nevoie de ajutor, cãci nimic nu poate fi mai sfâsietor pentru un om care începe sã numere secundele, decât sã stie cã este singur, într-o luptã atât de grea.

Cãtãlina, stabilitã de mai multi ani la Constanta, a învãtat scoala generalã la Nr. 2, iar pe atunci se numea Cãtãlina Butuc. A muncit si a ajuns asistentã medicalã, fãcând, mai întâi, un an de activitate la Dispensarul din Tãtãrãni. O mãtusã de-a sa, din Constanta, a luat-o la ea, la malul mãrii, pentru o sansã mai bunã în viatã. S-a cãsãtorit, a fãcut doi bãieti frumosi, de care este foarte mândrã. Ambitioasã, Cãtãlina si-a continuat studiile si a fãcut facultatea de Contabilitate si Informaticã de Gestiune. A ajuns contabilã la o fundatie româno-americanã, a cãrei misiune este, paradoxal, chiar una în domeniul medical, de a ajuta societatea sã dezvolte servicii de prevenire si îngrijire a bolilor infectioase.

În acelasi an, boala nemiloasã a lovit de douã ori familia Cãtãlinei!

Atentie mare acolo unde în familie sunt cazuri de cancer, spun specialistii. Iatã, de pildã, în familia Cãtãlinei aceastã afectiune fatalã a lovit de douã ori, într-un singur an. În 2014, mama ei a fost rãpusã de cancer la sân, în luna mai, iar la finele anului, Cãtãlina avea sã afle cã suferã de aceeasi crudã boalã. A vrut însã sã lupte! S-a gândit cã are de partea sa tineretea, familia si credinta cã totul va fi bine. Si curajul de a înfrunta boala s-a dovedit a fi de bun augur initial. Tratamentele, alimentatia corespunzãtoare si sfatul medicilor urmat îndeaproape pãreau sã ducã la rezolvarea mult speratã. Anul acesta, în mai, ea a venit acasã, la Husi, la pomenirea mamei sale si totul pãrea foarte bine. “Ce familie frumoasã! Nu ne-am fi gândit niciodatã cã va avea parte de asemenea provocare. Totul pãrea asa cum trebuie chiar în mai, când ea si cu sotul, dar si bãietii ei, au venit acasã, la Husi, ca sã îi facem pomanã mamei. De curând însã am aflat vestea-soc”, spune, cu durere în glas, sora Cãtãlinei. În urmã cu nici o lunã, Cãtãlina avea sã afle cã boala a revenit într-o formã neasteptat de agresivã.

“Este foarte important ca oamenii sã înteleagã cã acolo unde în familie sunt cazuri de cancer, sã fie efectuate controale periodice frecvente. De altfel, este demonstrat stiintific faptul cã, în faze incipiente de boalã, el poate fi tratat”, a spus medicul Maria Moraru, fostã colegã a Cãtãlinei. De altfel, toti colegii Cãtãlinei de la Husi îi sunt alãturi. Unii au fãcut tot felul de apeluri pe Facebook, altii i-au transmis gânduri bune si încurajãri. “Cãtãlina, fii puternicã si ambitioasã cum te stim”, i-a spus Daniela. “Cãtãlina, nu ne-am mai vãzut de multã vreme, dar eu stiu cã tu esti o luptãtoare. Sã crezi în tine si în Dumnezeu si totul va fi bine”, i-a transmis si Maria.

Cãtãlina, nu esti singurã! Husenii de acasã sunt alãturi de tine!

Cãtãlina are nevoie de ajutor. Familia sa, desi formatã din oameni muncitori, nu ar avea niciodatã posibilitatea ca sã o ducã în Italia, unde o operatie ar putea sã îi redea sansele la viatã. Familia a deschis un cont, iar la fel a fãcut si fundatia la care lucreazã aceasta de mai multi ani. Cu sigurantã, orice gest fãcut fatã de Cãtãlina în aceste clipe va însemna cã ea nu e singurã în aceastã luptã pentru viatã, iar husenii de acasã sunt cu sufletul alãturi de ea.

Conturi pentru donatii, pentru Cãtãlina Sevastre:

Cod Iban RO52UGBI0000032014787RON (cont în lei) si Cont în Euro RO81UGBI0000032015152EUR cu specificatia pentru Cãtãlina Sevastre.