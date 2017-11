Drânceniul, bani pentru a scoate din noroi Albita, dar si izvoarele termale!

FINANTARE… Albita, satul izolat care dã, totusi, numele celui mai mare punct de trecere a frontierei de est de la granita Uniunii Europene (UE), va fi, în sfârsit, scos din noroi! În aceste zile, Primãria Drânceni a semnat pentru o finantare de 55 miliarde de lei vechi, bani cu care primarul Gelu Pecheanu spune cã va asfalta 6,6 km de drum din comunã. Va asfalta, asadar, si cei 725 de metri care leagã Albita de drumul national ce duce spre Iasi, dar si drumul pânã la izvoarele cu apã binefãcãtoare de la Drânceni-bãi.

Primarul Gelu Pecheanu de la Drânceni se declarã încântat de finantarea consistentã, obtinutã în aceste zile, prin intermediul Ministerului Dezvoltãrii. În acelasi timp în care municipiul Husi a semnat contractul cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Fondurilor Europene, pentru o finantare de aproape 90 de miliarde de lei vechi, tot pentru modernizarea de drumuri, iatã cã si comuna Drânceni a obtinut 55 de miliarde de lei vechi. “Mi-am dorit foarte mult sã primim la Drânceni aceastã finantare, pentru cã mai sunt drumuri de asfaltat în comunã. Am primit 55 miliarde de lei vechi. Proiectul a fost foarte bine fãcut si am primit finantare. Sã stiti cã au fost multe primãrii din judet care am depus, dar numai vreo patru am primit. Bãcestiul, Pogana si Primãria municipiului Husi. Pentru primarul Ciupilan mã bucur, cã si eu circul prin Husi”, spune primarul de Drânceni.

Va fi asfaltat drumul spre izvoarele termale de la Drânceni-bãi

Cu banii obtinuti, primarul Pecheanu spune cã va asfalta cei 725 metri, de la Drânceni pânã în satul Albita, unde acum mai sunt putin peste 200 de familii, dar si drumul de la Drânceni-bãi, care duce la izvoarele cu apã termalã, bogãtia abandonatã a acestei comune. “Sper ca, dacã fac drumul, sã avem posibilitatea de a gãsi investitori. Mai ales acum, cã se pune serios în discutie la nivel legislativ parteneriatul public-privat, poate avem noroc. Apoi, am mai avea nevoie de finantare pentru douã scoli, cãci la trei dintre ele se lucreazã deja. Ne gândim si la un dispensar medical mai modern, dar deocamdatã e în plan”, sustine Pecheanu. Acesta mai spune cã asfaltarea celor 6,6 km de drum este programatã sã înceapã pe 1 martie 2018.