Drept la replicã al sotilor Daniel si Ana Maria Ungureanu, medic, respectiv director medical SAJ Vaslui

Neintelegand graba de a publica afirmatii referitoare la noi, subsemnatii Ungureanu Daniel si Ungureanu Ana-Maria, fara sa ne cereti un punct de vedere, va rugam sa ne oferiti sansa de a face unele precizari la informatiile care v-au fost oferite si care se regasesc in continutul articolelor intitulate: Salarii de mii de euro la Ambulanta Vaslui! publicat in data de 27.09.2017 si Scandal la Ambulantã: “ Aici functioneazã legea pumnului în gurã!” publicat in data de 08.10.2017, ambele postate si pe site-ul www.vremeanoua.ro si sa ne acordati dreptul la replica avand continutul textului de mai jos. Referitor la subiectul abordat sub titlul ,, Familia Ungureanu acuzata de conflict de interese,, va informam ca in anul 2014 dr. Daniel Ungureanu a candidat in mod democratic in conformitate cu normele legale in vigoare si a fost votat cu majoritate de voturi in functia de vicepresedinte la sindicat. Nici Legea Dialogului Social Nr. 62 / 2011 si nici Statutul Sindicatului Ambulanta Vaslui nu contin prevederi prin care sotul / sotia unui membru al Comitetului Director sa nu poata candida si sa nu poata fi ales intr-o functie din Biroul Executiv al Sindicatului. Va aducem la cunostinta ca, in urma unei sesizari adresate conducerii S.A.J. Vaslui care avea ca subiect modul de realizare a graficelor de lucru, in perioada 29.05.2017-12.06.2017 la S.A.J. Vaslui s-a desfasurat o misiune de audit intern care a avut ca obiective verificarea: modului de intocmire a graficelor lunare de lucru/de garzi a medicilor; respectarea timpului de odihna; respectarea intervalului dintre doua garzi consecutive efectuate de acelasi medic, s.a.m.d. Perioada supusa auditarii a fost 01.09.2016-31.05.2017 iar concluziile Raportului de Audit Intern cu nr. 3090/16.06.2017 au fost ca reclamatiile au fost subiective si nefondate. Tot in urma unor sesizari, reprezentanti ai institutiei publice abilitate sa verifice daca se respecta drepturile angajatilor, inclusiv a medicilor, si legislatia in vigoare la intocmirea programului de lucru, au venit in control de doua ori anul acesta si nu s-au constatat neregulile invocate.

Conform Ordinului 1375 / 6 dec.2016 , graficul de lucru al medicilor la ambulanta este intocmit lunar de catre Directorul Medical, dr. Ungureanu Ana-Maria, iar impartirea garzilor se realizeaza in mod echitabil tinand cont si de concediile de odihna sau medicale. Afirmatia ca dl. dr. Ungureanu Daniel este favorizat primind mai multe garzi deoarece sotia sa este cea care intocmeste graficul nu este adevarata. Spre exemplu : in luna august dl. dr. Ungureanu D. a primit 48 ore de garda, iar colegii sai au primit 86, 86, 74, 66 respectiv 63 de ore; in luna septembrie dl. dr. Ungureanu D. a primit 60 ore de garda iar colegii sai cate 72 de ore fiecare; in luna octombrie dl. dr. Ungureanu D. a primit 96 ore de garda la fel ca alti 3 colegi dar mai putin fata de al patrulea care a primit 108 ore. Este bine sa stiti ca dl. dr. Ungureanu Daniel care alaturi de inca un medic face aproape zilnic naveta la substatia de ambulanta Barlad, desi este angajat in statia centrala Vaslui, pentru a mentine acolo continuitatea activitatii pe ambulanta de tip C2. Fara cei doi medici care au acceptat detasarea, asistenta cu medic a cazurilor grave si foarte grave de cod rosu din jumatatea sudica a judetului ar fi imposibila. Exista astazi oameni care traiesc pentru ca in momentele critice ale vietii lor au fost asistati la locul solicitarii, pe teren, de medici bine pregatiti care au efectuat exemplar manevrele salvatoare de viata ce intra doar in competenta unui medic de ambulanta.

Prioritatea numarul unu a Directorului Medical nu este sa-si sanctioneze colegii iar constatarea unor erori in activitatea lor nu-l bucura, dimpotriva, dar prin fisa postului Directorul Medical al S.A.J. , oricare ar fi numele lui , are printre atributii monitorizarea activitatii medicale a serviciului in respectarea Ordinului 2021/691 din 12 decembrie2008 care la art. 32 precizeaza :

(1) Serviciile publice implicate în acordarea asistentei medicale de urgentã si primul ajutor calificat la nivel prespitalicesc au obligatia asigurãrii unor mecanisme de control al calitãtii la nivelul fiecãrei institutii.

(2) Controlul calitãtii se realizeazã, în mod cumulativ, prin:

a) monitorizarea activitãtii echipajelor de interventie din punct de vedere operativ.

b) analiza retroactivã a cazurilor din punct de vedere medical.

c) monitorizarea interventiilor prin intermediul unor persoane cu experientã

desemnate pentru aceastã activitate.

d) analiza lunarã a mortalitãtii si morbiditãtii.

e) verificarea inopinatã periodicã a mijloacelor de interventie.

f) sondaje de opinie anonime în rândul pacientilor si a familiilor acestora.

Probabil ca da, din aceste motive Directorul Medical al S.A.J. Vaslui este o persoana incomoda pentru cei care nu-si respecta atributiile, dar pot sa va spun ca astfel de persoane sunt foarte putine, marea majoritate a colegilor fiind oameni responsabili care-si asuma demn misiunea nobila pe care o au, aceea de salvare a vietii chiar si in conditiile dificile din acesta perioada. Afirmatiile surselor ca ,, majoritatea colegilor nostri nu vorbesc pentru ca le este frica. Fãrã sã exagerãm putem spune cã la SAJ Vaslui s-a instaurat teroarea ,, le consideram ca fiind jigniri aduse la adresa colegilor nostri . Credeti ca niste oameni care privesc moartea in ochii semenilor, pacienti, in fiecare zi, pot fi pusi sub teroare de cineva? Ce caracter trebuie sa ai sa poti fi alaturi si de agonia unui politraumatizat dintr-un accident rutier care iti spune ,, nu ma lasa sa mor !,, dar si acolo unde o femeie aduce pe lume o noua viata in cele mai improprii conditii ? Sau cum credeti ca sunt acei colegi care resusciteaza un copil , ei insisi avand acasa copii ? Credeti ca sunt ei fricosi ? Nu, colegii nostri pe care noi ii iubim si-i respectam sunt demni, curajosi si luptatori, isi iubesc meseria pentru ca altfel nu ar putea sa o faca si asa cum au si demonstrat, cand au de spus ceva o spun fara rezerve si isi asuma punctele de vedere, nu se ascund in anonimat iar fiecare banut pe care il castiga este rodul cinstit al muncii lor si a riscurilor la care zilnic sunt expusi. De ,,Ziua Ambulantei’’ am incercat sa evidentiem munca angajatilor tocmai din respect pentru ceea ce fac nu pentru ca suntem o “casta” care “ taie si spanzura tot”. In consecinta, apreciem ca neconforme cu realitatea informatiile oferite de surse si publicate in articolele dumneavoastra la care ne-am referit. Pentru considerentele de mai sus , va solicitam sa publicati acest drept la replica in aceleasi conditii cu articolele invocate, in vederea rectificarii informatiilor prezentate opiniei publice, deoarece acestea nu sunt conforme realitatii si sunt de natura a aduce atingere imaginii si prestigiului nostru.

