Drumul Vaslui-Roman va fi reabilitat în întregime

ÎN SFÂRSIT… Veste bunã pentru soferii vasluieni. Drumul DN 15D, care leagã Vasluiul de Roman, va fi reabilitat. Ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc, a fost prezent, joi dupã-amiazã, în Roman, pentru a vedea cum aratã carosabilul de care se plâng, de ani de zile, cetãtenii si autoritãtile locale. La finalul vizitei, acesta a promis cã va aloca fondurile necesare.

“Mã bucur sã fiu aici în calitate de ministru, am mai fost în calitate de turist si am spus cã este pãcat sã nu investim în infrastructura nationalã, pentru ca sã se dezvolte foarte bine si infrastructura turisticã. Eu am mai avut discutii si înainte cu domnul presedinte referitoare la infrastructura rutierã, atât pe partea de modernizare, cât si de întretinere si am aranjat toate proiectele si sumele de bani încât sã se facã lucrãri. Directiile regionale au utilaje încã din 2015, acum sunt puse la treabã si lucrãrile se pot face într-un ritm mai alert decât pânã acum. Domnul Laicu (n.r. directorul Directiei Regionale de Drumuri Nationale Iasi) are absolut tot ce-i trebuie. Eu voi reveni aici pentru a vedea dacã toate lucrãrile s-au realizat asa cum s-a angajat; pe DN 12C, pânã la finalul lunii octombrie si apoi acest tronson de DN 15D“, a declarat Rãzvan Cuc, ministrul Transporturilor, potrivit site-ului inroman.ro.

DN 15D traverseazã localitãtile Mãrãseni, Stefan cel Mare si Cãntãlãresti.

Si primarul comunei Stefan cel Mare a cerut ajutor de la ministrul Transportului. Datã fiind situatia precarã a drumului national care leagã Vasluiul de Roman si Iasi, conducerea primãriei Stefan cel Mare a avut o întrevedere cu ministrul Rãzvan Cuc, solicitând o interventie de urgentã, pentru cã drumul aratã foarte rãu. “Se circulã din ce în ce mai rãu pe acest drum national, care trece prin Mãrãseni, Stefan cel Mare si Cãntãlãresti. Am discutat cu dl. ministru Rãzvan Cuc situatia acestui drum, pentru cã se circulã din ce în ce mai greu pe raza comunei noastre si am cerut sã se toarne un covor asfaltic, pentru cã situatia este alarmantã”, a spus primarul Mihai Moraru, edilul de la Stefan cel Mare. Moraru crede cã într-o perioadã scurtã de timp, Directia Regionalã de Drumuri Iasi va începe lucrãrile în zonã.