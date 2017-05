Dupã 7 ani, pensionarii blocului 304 au ajuns cu picioarele pe pãmânt

BUCURIE…Timp de mai multi ani, pensionarii ce stãteau la etajele superioare ale blocului 304 de lângã Tribunalul Vaslui erau prizonieri în propriile apartamente din cauza lifturilor stricate. Acum, dupã 7 ani, acestia se pot bucura din nou de abilitatea de a iesi la plimbare sau doar pânã la magazin, dupã ce s-au început lucrãrile de renovare a lifturilor din scãrile G si F ale blocului. “E adevãrat cã timp de mai multi ani vârstnicii care nu puteau urca pânã la etajele superioare nu ieseau cu lunile din casã. Dar, în urmã cu doi ani, am început demersurile pentru a renova lifturile. Am încercat prima datã la primãrie sã le reparãm prin fonduri europene, dar nu am primit niciun ajutor. Asa cã am pus mânã de la mânã si am reusit sã refacem unul dintre lifturi, urmând ca, în urmãtoarele sãptãmâni, sã înceapã reparatia la celãlalt”, ne-a spus administratora blocului 304, Lorica Manea.

Pentru multi dintre noi sã urcãm 10 etaje reprezintã un chin, dar când ai 70 de ani, iar puterile nu te mai tin, e si mai greu. Aceasta este povestea pensionarilor care stau la etajele superioare ale blocului 304 de lângã Tribunalul Vaslui. Timp de 7 ani, acestia nu au putut avea încredere în ascensoarele comuniste instalate dupã marele cutremur din 1977. “La scara F a blocului (n.r. 304) liftul merge, dar la scara G nu te poti încrede în el. Chiar sãptãmâna trecutã liftul s-a blocat în momentul când s-au deschis usile, chiar la etajul 8. Înauntru se afla o bãtrânicã de la etajul meu. Noroc cã nu s-a rupt vreun cablu si s-a evitat o tragedie. Din câte am înteles, urmeazã sã se refacã si ãsta, dar sincer sper sã se grãbeascã”, ne-a povestit o locatarã. Acest lucru este confirmat si de administratora blocului 304, care de doi ani încearcã sã repare lifturile tocmai pentru a ajuta pensionarii din acele scãri. “E adevãrat cã timp de mai multi ani vârstnicii care nu puteau urca pânã la etajele superioare nu ieseau cu lunile din casã. Dar, în urmã cu doi ani, am început demersurile pentru a renova lifturile. Am încercat prima datã la primãrie sã le reparãm prin fonduri europene, dar nu am primit niciun ajutor. Asa cã am pus mânã de la mânã si am reusit sã refacem unul dintre lifturi, urmând ca, în urmãtoarele sãptãmâni, sã înceapã reparatia la celãlalt. Asteptãm acordul tuturor beneficiarilor pentru a da comanda la firma de la Bârlad, care se ocupã cu refacerea sistemului. În total, de familie, ne-a costat 1.300 de lei, dar meritã, iar bãtrâneii au plãtit integral. De asta sper sã terminãm cât mai repede. Problema la al doilea ascensor este cã troliul nu mai poate fi folosit si trebuie comandat unul nou. Nici unul dintre cele douã nu a fost întretinut cum trebuia de fostul administrator si, din pãcate, doar la primul am reusit sã mai refolosim piese si sã mai reducem din costuri”, ne-a spus administratora blocului 304, Lorica Manea. (Andrei Manolachi)