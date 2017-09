Dupã trei ani de “blocaj” din partea ISU Vaslui, Scoala Bãcesti a fost redatã copiilor! (FOTO)

INAUGURARE CU PROBLEME… Trei ani au durat reparatiile si reabilitarea corpului principal la scoala din Bãcesti. Au fost trei ani grei, în care cerberul de la ISU Vaslui, maiorul Veronica Ursachi, a refuzat sã dea avizul la stingerea incendiilor pentru o scoalã în care învatã sute de copii, în marea lor majoritate romi. Ca atare, primãria, de comun acord cu conducerea scolii, au asigurat toate conditiile pentru ca procesul de învãtãmânt sã se desfãsoare fãrã incidente. “Am crezut cã, asa cum mã angajasem la semnarea contractului de finantare, cã vom termina totul într-un an. Dar, au fost nenumãrate piedici, nici nu vreau sã amintesc din partea cãrei institutii”, a spus, extenuat, primarul de Bãcesti, Horatiu Cãrãusu. Ieri, dupã ani de zile de zbucium, eforturi si tensiune, oficialitãtile locale si judetene au tãiat panglica scolii compet modernizate, în care vor pãsi, luni dimineatã, peste 300 de copii. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, a întârziat la festivitatea oficialã, însã a motivat prin aceea cã a acordat premii la târgul Expo Zoo Agroind. Alãturi de Buzatu, au venit în mijlocul copiilor din Bãcesti atât prefectul Eduard Popica, cât si deputatul Adrian Solomon. Micutii romi din sat au urmãrit amuzati ceremonia oficialã si s-au îngrãmãdit sã vadã cum aratã clasele de scoalã, în care vor pãsi în prima zi din noul an scolar.

A fost bucurie si usurare în Bãcesti, ieri, pentru cã, dupã trei ani grei, cu eforturi si multe nemultumiri, corpul principal al scolii din centrul de comunã a fost inaugurat oficial. Un proiect la care primarul Cãrãusu a lucrat mai multi ani, reusind sã-i convingã pe sefii Agentiei Regionale de Dezvoltare Nord-Est sã finanteze cu 500.000 de euro proiectul scolii modernizate. Fonduri europene, pe care primarul credea cã le va consuma în timp de un an, cât era trecut în contractul de finantare. Nu a fost asa, pentru cã ISU si maiorul Veronica Ursachi au avut alte planuri. Aproape doi ani de zile, desi se fãceau tot felul de schimbãri de proiect si modificãri la lucrãrile din interior, maiorul Ursachi a refuzat sã dea avizul ISU, pentru finalizarea scolii. În acest timp, copiii din sat, peste 300 la numãr, au învãtat în vechiul corp, în trei schimburi, în conditii destul de grele. Directorul scolii, Anca Gãluscã, era foarte multumitã, ieri, de ceea ce a fãcut constructorul, firma ElitConstruct din Negresti. “A iesit bine, dupã atâtia ani de muncã, cu sãli de clasã moderne si luminoase, noi toalete pentru copii, cancelarie si alte cabinete, centralã termicã si un bazin de apã. Mai avem, în noua clãdire, un sistem de supraveghere video destul de performant, pentru a ne asigura cã procesul de învãtãmânt se desfãsoarã fãrã probleme”, ne-a spus directoarea scolii. Aproape 40 de minute i-au asteptat copiii si profesorii din Bãcesti pe presedintele CJ Vaslui si ceilalti oficiali de la judet, pentru cã evenimentul din comuna de la granita cu Neamtul s-a suprapus peste Expo Zoo Agroind, festivitatea de premiere. Cu toate cã deschiderea s-a decalat destul de mult, toatã lumea a asteptat în liniste, stiind cã luni dimineatã, în prima zi de scoalã, micutii vor avea un local nou, cu conditii comparabile cu cele de la oras.

Mãrturisirea primarului Horatiu Cãrãusu

Înainte de a tãia panglica oficialã, primarul comunei Bãcesti s-a plâns de piedicile care i s-au pus în cale în ultimii trei ani, de cãtre functionari ai statului român, desi a evitat sã dea numele institutiilor implicate. “Mã bucur cã, în sfârsit, putem spune cã lucrãrile la scoala Bãcesti sunt finalizate. Când am semnat contractul la ARDNE am sperat cã vom avea o nouã scoalã pentru copii într-un an de zile, atât era termenul initial. Din nefericire, am constatat cã existã multã birocratie în România si functionari mult prea zelosi, unii mai catolici decât Papa. Îl felicit, astãzi, pe dl. prefect, pentru cã s-a implicat mult în deblocarea situatiilor cu care ne confruntam noi si multe alte institutii publice din judet, din cauza atitudinii unui functionar al statului român”, a spus, destul de nemultumit, primarul Bãcestiului. Clãdirea inauguratã oficial ieri a fost construitã în 1975, o parte din ea si pe baza muncii voluntare a elevilor de atunci, printre care era si actualul primar de la Bãcesti. Acesta si-a amintit cã acei elevi care nu respectau ordinele profesorilor erau “educati” cu un fel de nuia lungã, însã toate acele momente i-au ajutat pe elevii scolii sã ajungã oameni respectati în comunitate. Alãturi de corpul principal, se aflã un corp de clãdire destul de degradat, în care copiii au învãtat în trei schimburi, în ultimii trei ani. Primarul a promis cã va face un proiect pe PNDL, pentru ca si aceastã clãdire sã fie modernizatã si reabilitatã. “Lucrãrile au durat trei ani de zile, este adevãrat, dar totul s-a terminat cu bine. Multi dintre noi avem o nerãbdare si vrem ca totul sã se termine imediat. Trebuie sã uitãm de momentele de nemultumire si sã mergem mai departe”, a fost sfatul presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu. La final, dupã slujba religioasã, copiii au putut pãtrunde în sãlile în care, de luni, vor învãta tainele abecedarului si stiintele matematice. Cu ochii mari de uimire, micutii au vãzut noul mobilier, grupurile sanitare, holurile mari si luminoase. Profesorii i-au lãsat sã admire scoala în care vor învãta, începând de luni, pregãtindu-se pentru începerea noului an scolar.

Si, totusi, sunt lucruri triste la scoala din Bãcesti

La finele anului scolar 2016-2017, în clasa terminalã au fost 39 de copii, adolescenti de 14-15 ani. Niciunul dintre ei, în marea lor majoritate romi, nu a dorit sã plece la liceu. Cu un an în urmã, din 31 de copii care au terminat scoala generalã doar patru au dorit sã se înscrie pentru liceu. Profesorii spun cã absolventii romi nu sunt mai interesati de continuarea studiilor, pentru cã mai toti vor sã plece în strãinãtate, cu pãrintii lor, sau se supun unor obiceiuri ale etniei, care presupun cãsãtorii la vârste foarte fragede.