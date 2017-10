E jale la DGASPC Vaslui: angajatii nu si-au mai primit salariile!

SALARII MARI, ZERO BANI… Desi, în august, s-au bucurat când au vãzut salariile mãrite, în unele cazuri aproape dublate, cei peste 2.500 de angajati ai Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui au ajuns acum la fundul sacului. Când au bãgat cardurile în bancomate, pe 15 octombrie, angajatii DGASPC au realizat cã nu li s-a virat niciun leu. Au tot sperat cã îsi vor primi banii, însã nu s-a întâmplat asa, desi se promisese cã Guvernul va interveni si va da bani pentru Protectia Copilului de la Vaslui, în sedinta de miercuri. Ieri, ajunse la limita rãbdãrii, sindicatele de la Directie, alãturi de conducerea unitãtii, au mers la discutii cu presedintele CJ Vaslui si cu prefectul judetului, spunând cã situatia este extrem de tensionatã, mai ales cã visteria unitãtii este goalã. Li s-a promis ajutor sãptãmâna viitoare, atunci când premierul Tudose va avea, spun sursele din cadrul întâlnirii, o hotãrâre de Guvern special pentru Directia pentru Protectia Copilului de la Vaslui, de 36 milioane lei, la atâta fiind estimatã cifra necesarã pentru plata salariilor si a cheltuielilor de functionare, pentru cele patru luni rãmase neplãtite din acest an (e vorba de lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie, n.r.). Sunt voci care spun cã salariile în aceastã institutie au ajuns la un nivel destul de mare si cã aparatul de acolo este supradimensionat, iar presedintele Consiliului Judetean anuntã cã va face o analizã extrem de atentã pentru anul viitor, în ceea ce priveste numãrul de angajati ai DGASPC.

Guvernarea PSD pare cã si-a bãtut joc de angajatii bugetari, atunci când le-a dat salarii peste mãsurã, dublând sau triplând lefurile la stat, pentru ca acum sã se ajungã în situatii de colaps financiar, cazul Directiei Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului de la Vaslui. Cei 2.512 angajati ai DGASPC nu si-au primit lefurile pe luna septembrie, desi primiserã promisiuni cã vor fi bani de salarii pe 15 octombrie, ziua de salarii. S-au dus la bancomate si nu au gãsit niciun leu pe carduri, primind promisiuni cã situatia se va reglementa miercuri, la sedinta de Guvern. Ziua de miercuri a trecut, însã premierul Tudose nu a dat niciun leu Vasluiului. Speriati cã nu-si primesc deloc salariile, ieri, un grup de angajati, împreunã cu conducerea unitãtii, a mers la Prefecturã, unde au avut discutii cu conducerea Consiliului Judetean si prefectul de Vaslui. “La solicitarea angajatilor de la DGASPC, am convocat de urgentã Comisia de Dialog Social, în cadrul cãreia mi s-au adus la cunostintã problemele salariale ale acestei directii. L-am invitat la discutii si pe presedintele Consiliului Judetean, dl. Dumitru Buzatu, în calitate de ordonator de credite, cu care am discutat despre problema salarizãrii de la DGASPC Vaslui. Personal, pot sã spun cã am avut o discutie cu ministrul de Finante, acum douã sãptãmâni, dându-mi-se asigurãri cã aceastã situatie va fi rezolvatã în aceastã sãptãmânã. Nu s-a întâmplat asa, însã dl. presedinte Buzatu a spus cã are toate promisiunile de la Guvern cã situatia se va rezolva în cursul sãptãmânii viitoare, printr-o hotãrâre de Guvern care se va da special pentru a debloca situatia de la Vaslui”, a spus prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica.

Directorii au ajuns la 9.400 de lei salarii, inspectorii la 4.000 de lei, conform datelor afisate pe site-ul institutiei

Fatã de anii trecuti, salariile din Directia Generalã de Asistenta Socialã si Protectia Copilului au crescut considerabil, directorii ajungând la salarii de 9.400 de lei, în timp ce psihologii sau inspectorii cu studii superioare ajung la 4.000-4.500 de lei, în timp ce paznicii au 2.500-2.800 de lei, brut. Salarii mari, însã iatã cã nu sunt bani pentru a achita drepturile celor 2.512 angajati. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine cã situatia se va normaliza miercurea viitoare, când se va da în sedintã de Guvern, prin HG, o sumã special pentru Directia de la Vaslui, în jur de 36 milioane de lei. În septembrie, tot de la Guvern s-au mai dat încã 6,6 milioane lei, pentru salariile restante la DGASPC, în timp ce o sumã de 1,2 milioane s-a trecut din trimestrul IV în trimestrul III, astfel cã s-au achitat toate drepturile salariale si cheltuielile de functionare. Acum, pentru a face fatã la ultimele patru luni din an, cu salarii si cheltuieli curente, ar mai fi nevoie de 36 milioane lei. “Se va rezolva situatia de la DGASPC, va interveni Guvernul si vom vedea ce sume se dau judetului Vaslui. Însã, pentru anul viitor, vom face o analizã a personalului, a întregului aparat, sã vedem cum vor functiona acolo pe mai departe. Poate cã trebuie dimensionat aparatul de la DGASPC, poate cã trebuie umblat la cheltuieli, vom vedea, vom face o analizã strictã pentr bugetul pe 2018″, spune Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Acesta sustine cã aceastã crizã salarialã, chiar si fãrã majorãrile impuse de la legea salarizãrii unice, era previzibilã. “Stiam cã bugetul Directiei nu ajunge decât pânã în luna august, am analizat asta încã de la începutul anului. Este adevãrat, au apãrut si majorãrile impuse de legea salarizãrii unice, dar este pãcat cã s-a ajuns aici. Vom face toate eforturile pentru a mentine Directia la nivelul actual, vom vedea”, a spus Buzatu. Oficial, conducerea DGASPC sustine cã majorãrile salariale au fost, în medie, de 20% dupã intrarea în vigoare a legii salarizãrii unice.