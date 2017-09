Premiera filmului “Andreea de la Informatica” a avut loc in urma cu o saptamina. Intrarea a fost gratuita. Cel putin, pentru iesenii conectati la reteaua FX Net, unde pot fi accesate si in aceste zile imaginile cu doi adolescenti, de nici 18 ani, in timp ce fac sex oral. Personajele sint “Andreea” – numele de scena al tinerei cu parul blond pina la umeri si, sa spunem, “Bogdan”, un baiat brunet la peste 1,70 m. Avind parca in singe actoria, cei doi sint extrem de dezinvolti in fata camerei de luat vederi. Poate si pentru ca scenele sint filmate intr-un apartament, in care cei doi par sa se simta ca acasa. Decorul este simplu. Un birou, un scaun ergonomic, un dulap inalt cu mai multe sertare si un acvariu cu pesti. Scenele au fost filmate pe timp de vara. Prin geamul larg deschis al camerei in care se consuma partida de sex oral dintre cei doi adolescenti strabat puternic razele soarelui.

Sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/iasi/elevi-de-liceu-din-iasi-actori-intr-un-film-porno~ni3b29