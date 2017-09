Elevii de la tarã scot bani frumosi din buzunar, pentru chirii!!

AFACERI…Scoala a început, iar cei cu camere si apartamente libere abia asteaptã sã îsi numere banii de pe chirii la sfârsit de lunã. Din pãcate, multi elevi sunt nevoiti sã plãteascã si câte 100 de euro de persoanã, pentru a avea un acoperis deasupra capului. Elevii aflati în aceastã situatie nu au o altã solutie, dat fiind faptul cã în oras sunt doar douã cãmine la sase licee, cu un numãr total ce trece cu putin peste 400 de locuri. Acest lucru le convine de minune celor care iau în spatiu elevi, îngrãmãdind si câte trei în camerã în unele cazuri extreme. Cele mai scumpe zone sunt bineînteles zona centralã si zona de lângã Piata Traian, care fac legãtura cu liceele “Anghel Ruginã” si “Mihail Kogãlniceanu”, urmate de zona Buium, zona Nord si Cartierul 13 Decembrie.

Sute de elevi din zonele rurale, veniti sã urmeze cursurile liceale în Vaslui, îsi cautã acum chirii sau gazde. Asta înseamnã mii de euro care intrã în buzunarele celor care iau în gazdã sau oferã chirii acestora. Din pãcate, acest fenomen este cauzat de faptul cã la nivelul orasului Vaslui, în momentul de fatã, sunt doar douã cãmine la sase licee. Acestea au putin peste 400 de locuri, ceea ce nu este foarte mult, având în vedere cã liceele cu cei mai multi elevi au peste o mie de copii înscrisi. Prin urmare, elevii din zonele rurale rãmân cu trei optiuni: se înscriu la unul dintre cele douã licee cu cãmin si sperã sã prindã un loc; încearcã sã gãseascã o gazdã sau o camerã cu chirie sub 50 de euro, fie îndurã drumurile zilnice cu autobuzul, pentru a putea continua scoala. În momentul de fatã preturile chiriilor si a gazdelor se încadreazã între 43 de euro si 100 de euro de persoanã (fãrã a include cheltuielile de întretinere).

Ce spun cei care primesc elevi în spatiu

Am sunat si noi la câteva persoane care primeau elevi în gazdã si am aflat ce mai exact influenteazã pretul unei chirii. “Totul depinde cât de aproape e apartamentul sau garsoniera de scoalã sau de centrul orasului. Exact ca si când vinzi un apartament sau o casã. Unde e conteazã foarte mult. Dacã cineva vrea sã plãteascã mai putin, poate sã încerce în cartierul 13 Decembrie, dar aici, pe Traian, sau în centru sunt apartamente frumoase. Apartamentul meu e de patru camere si stau câte doi în camerã. Am douã bãi si o bucãtarie mare. De asta cer 90 de euro de persoanã. În plus nu au limitã la internet si centrala este nouã”, ne-a explicat un proprietar de apartament. Când a fost întrebat ce crede de faptul cã multi sunt de la tarã si nu îsi permit o asemenea chirie, acesta ne-a rãspuns sec. “Dacã nu îsi permit, sã meargã la cãmin. Eu nu îmi permit sã las apartamentul gol”. Astfel de rãspunsuri le-am primit de la mai multi proprietari, cu toate cã unii au recunoscut cã refuzã persoane care par sã nu îsi permitã pretul cerut.

Multi elevi vor la chirie chiar dacã nu îsi permit

În ultimele douã zile, vasluienii care au trecut pe lângã grupuri de elevi nu au putut sã nu audã discutii despre chirie si ce viatã frumoasã o duci în acele conditii. Acest lucru scoate în evidentã cã multi dintre cei care vor sã stea la chirie sau în gazdã, vor doar sã scape de acasã si sã simtã libertatea vietii de oras, bineînteles pe banii pãrintilor. Am stat si noi de vorbã cu câtiva elevi care stau sau cautã chirie si rãspunsurile lor au fost foarte clare. “La chirie e mult mai fain decât sã stai la cãmin sau în gazdã. Din pãcate, multi primesc doar fete si trebuie sã stãm mai multi în camerã. Unde stau eu acum suntem trei în camerã. Suntem aglomerati, dar e bãietealã. Mai un film, mai jucãm FIFA. Ce sã facem si noi”, ne-a povestit Vasilicã, 17 ani. Un alt coleg de-al sãu ne-a povestit cã stã singur în camerã. “E cel mai bine la chirie. Vin când vreau, plec când vreau, nu mã streseazã nimeni. Si nu dau mult la chirie, doar 75 de euro. Îmi trimite mama din Italia”, ne-a povestit Cristi, 16 ani. Din pãcate, pãrintii nu sunt atât de entuziasti. “Cãutãm de dimineatã pe cineva care sã primeascã în gazdã. Noi suntem din Stefan cel Mare si fetita nu are autobuz dupã ora douã decât pe la 6 sau 7. Nu pot sã o las sã piardã timp prin oras(…), e greu cu banii, dar nu ai ce sã faci, eu lucrez cu ziua si sotia mea abia a plecat în Italia. Cãutãm ceva cu 200 de lei de camerã, dar nu prea gãsim, pe toate le-au ocupat altii”, ne-a povestit Mircea Turcu. (Andrei Manolachi)