Elevii încep astãzi semestrul al II-lea

ÎNAPOI LA SCOALÃ…Vacanta intersemestrialã a elevilor s-a încheiat, astfel cã acestia au revenit azi la cursuri. Copiii încep semestrul al doilea al anului scolar 2016-2017, potrivit unui act normativ al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice (MENCS).

Anul scolar 2016-2017 are 35 de sãptãmâni de cursuri, care însumeazã 169 de zile lucrãtoare. Prin exceptie, unii elevi au un an scolar mai scurt (clasele terminale de liceu au doar 32 de sãptãmâni si încheie pe 26 mai 2017, iar cele de clasa a VIII-a au 34 de sãptãmâni si încheie pe 9 iunie 2017) sau chiar mai lung (învãtãmântul special are 37 de sãptãmâni de cursuri). Semestrul II numãrã 16 sãptãmâni: cursuri – 13 februarie – 14 aprilie 2017; vacanta de primãvarã – 19 aprilie – 30 aprilie 2017; cursuri – 2 mai – 16 iunie 2017; vacanta de varã începe pe 17 iunie. În ceea ce priveste Scoala Altfel, dupã perioada de la finalul anului trecut, se mai pot derula activitãti de acest tip, pentru cinci zile, în urmãtoarele perioade: 27 februarie – 31 martie 2017 si 15 mai – 9 iunie 2017 (învãtãmântul prescolar si primar), respectiv 27 februarie – 31 martie 2017 si 15 mai – 9 iunie 2017 (învãtãmântul gimnazial, liceal, profesional si postliceal). Lucrãrile semestriale si tezele vor fi sustinute, potrivit Ordinului MENCS nr. 4.577/2016, cu cel putin trei sãptãmâni înainte de finalul semestrului. “Calendarul examenelor/evaluãrilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificãrii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobã prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetãrii stiintifice”, se mai aratã în actul amintit.