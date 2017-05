Epidemie de rotavirus în Vaslui. Autoritãtile judetene dorm pe ele

NEPÃSARE SAU INCONSTIENTÃ ?…Sase bebelusi din municipiul Vaslui au fost internati, la începutul acestei sãptãmâni, la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, diagnosticati cu rotavirus, o infectie la aparatul digestiv. Mai grav e cã autoritãtile care ar trebui sã monitorizeze si sã tinã sub control aceste epidemii habar nu aveau de aparitia acestor cazuri. Marti, când am sunat-o pentru a afla ce mãsuri a luat institutia pe care o conduce, Mihaela Vlada, directorul Directiei de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, nici nu auzise de cei sase bebelusi bolnavi. “Sunteti sigur cã este vorba despre rotavirus? Noi n-am fost înstiintati de asa ceva! Tinem legãtura cu toate cresele si grãdinitele din judet, dar pânã acum nu ne-a sunat nimeni”, ne-a declarat sefa DSP Vaslui. Nu este prima datã când institutia condusã de Mihaela Vlada este luatã prin surprindere de acest virus. În luna februarie a acestui an, alti 22 de bebelusi au fost internati în spital cu acelasi diagnostic, iar reprezentantii DSP au ridicat si atunci din umeri.

Dacã în alte judete din tarã, rujeola pare sã facã ravagii în rândul bebelusilor, la Vaslui un alt virus dã mari bãtãi de cap micutilor si pãrintilor acestora. Este vorba de rotavirus, un virus care afecteazã intestinul subtire, distrugând enterocitele (celule cu rol în digestie si în absorbtia intestinalã). Infectia se manifestã prin vãrsãturi si diaree, mai mult sau mai putin severe, de la caz la caz. Statisticile aratã cã un copil din 10 moare în urma infectiei cu rotavirus, concluzii care au dus la includerea vaccinului contra virusului în programele nationale de imunizare în peste 45 de tãri din lume. Din pãcate, România nu se aflã pe lista acestor tãri, iar situatia financiarã a pãrintilor nu le permite multora dintre ei sã achizitioneze vaccinul necesar în valoare de aproximativ 300 de lei.

Peste 40 de bebelusi din Vaslui au fost infectati, în acest an, cu rotavirus

În luna februarie, a acestui an, 22 de bebelusi din municipiul Vaslui au fost internati la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, cu diagnosticul rotavirus. Conducerea unitãtii sanitare a declarat atunci cã este vorba de o epidemie sezonierã, nefiind depistat atunci vreun focar de boalã. Reprezentantii Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui sustineau, la acea vreme, cã nu au fost informati cu privire la aceste cazuri, însã n-au ratat ocazia sã le dea câteva sfaturi de precautie pãrintilor acestor copii. Marti, pe data de 2 mai, alti sase bebelusi, de la cresa numãrul 3 din Vaslui, au ajuns la spital, infectati cu acelasi virus.

“Sunteti sigur ?”

Si de aceastã datã reprezentantii DSP au fost luati total pe nepregãtite. Desi trebuiau sã fie printre primii informati de aparitia acestor noi cazuri, pentru a lua mãsurile ce se impun, sefii Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui habar nu aveau de noul focar de rotavirus. “Sunteti sigur cã este vorba despre rotavirus ? Noi n-am fost înstiintati de asa ceva ! Tinem legãtura cu toate cresele si grãdinitele din judet, dar pânã acum nu ne-a sunat nimeni. Mã informez si vã sun înapoi”, ne-a declarat, marti, Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui. Joi ne-am adresat din nou sefei DSP, de data asta prin intermediul unui e-mail, pentru a afla ce mãsuri au fost luate în cazul focarului de rotavirus de la cresa numãrul trei din Vaslui. Este inutil sã mai spunem cã nu am primit niciun rãspuns. Probabil cã reprezentantii Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui considerã cã nu e important ca pãrintii care au copii dati la crese sã fie informati despre acest virus care atacã tot mai multi bebelusi. Nu este exclus însã ca zilele urmãtoare sã fie remis un comunicat, în care conducerea DSP va mai da câteva sfaturi de precautie. Cã nu-i asa, la dat sfaturi suntem cei mai buni ! Mai greu cu monitorizarea si preventia.