Episcopul desfrânat: evazionist si delapidator!

Escrocherie la Episcopie!

SARLATANIE….Ca sã nu plãteascã salariul pentru studii superioare preotilor, le-a sustras diplomele de studii din dosare!

INCREDIBIL… Escrocherie greu de imaginat în Protoieria Husilor! 25 de preoti s-au trezit cu diplomele de licentã furate din dosarele de angajare. Manevra descoperitã de fetele bisericesti abia acum, dateazã din noiembrie 2013, când, la ordinul Preasfintitului Corneliu, salariile preotilor au fost diminuate cu aproape 800 de lei. Ca sã aibã acoperire pentru furtul din salariile acestora, Episcopul Corneliu, ajutat de consilierii sãi, ar fi sustras de la dosar diplomele care atestau studiile superioare si i-au trecut ca având studii medii. Si asta, desi banii pentru plata preotilor vin de la bugetul de stat, prin Ministerul Cultelor. Toatã hotia a durat, spun preotii, pânã în perioada scandalului sexual, în care PS Corneliu apãrea abuzând un minor seminarist. Brusc, acum, dupã 3 ani si ceva, odatã cu scandalul sexual, li s-au mãrit înapoi lefurile, numai cã… ia diplomele de unde nu mai sunt! La ultima întrunire de la Protoieria Husilor, “Paulicã”, asa cum îi spun preotii preotului Paul Raritã, considerat un fel de mânã dreaptã a Episcopului Corneliu, le-a strigat preotilor sã îsi aducã diplomele în original, cãci în dosarele lor, documentele în cauzã… sunt date dispãrute!

Procurorii ar avea încã un motiv sã se sesizeze în cazul Episcopului Corneliu, de data aceasta implicatiile penale fiind mai mult decât evidente. Mai bine de trei ani, mai exact din decembrie 2013, în jur de 25 de preoti din zona Husi au luat salarii mai mici cu câte aproape 800 de lei de fiecare. Reducerea drasticã a fost fãcutã peste noapte, fãrã vreo înstiintare oficialã. Doar când preotii au întrebat uimiti si indignati care ar fi motivul pentru aceastã mãsurã nedreaptã, ar fi primit un rãspuns care nu i-a convins. “Noi nu am primit niciun fel de hârtie oficialã. Dar l-am întrebat pe Paulicã ce se întâmplã. El ne-a spus cã asa a hotãrât Preasfintitul, sã ne ia bani din salariul nostru, ca sã dea salariu la cei de la cor. Evident cã era o prostie, cã aici e vorba despre bani seriosi, nu se punea problema de asa ceva, mai ales cã banii de salarii vin de la stat, iar lucrurile ar trebui sã fie clare aici. Nu am avut ce face, a trebuit sã înghitim. Cea mai bunã dovadã a ceea ce spun eu acum este reprezentatã de statele de platã. Sau listele de platã, cum le spunem noi. Acolo se vede ce salariu luam în octombrie 2013, de exemplu, si ce salariu în ianuarie 2014. Deci, dacã cineva vrea sã facã o anchetã, are toate dovezile necesare”, spune unul din cei 25 de preoti, afectati de abuzul fãcut de cei din conducerea Episcopiei.

PS Corneliu doarme în palat. Si preotii se tem cã acolo va rãmâne!

Preotii spun cã le-a fost si le este în continuare fricã sã reactioneze public, pentru cã “noi stim cã el spune cã nu va pleca de la Husi, pentru cã s-a spus de cãtre Patriarhie cã este nevinovat. Dacã ne trezim cu el, în continuare, Episcop? Ne dã afarã, nebunul! E foarte rãzbunãtor. Dar procurorii pot face anchetã. Dovezi sunt foarte multe. Ar trebui sã le pese si de noi”, spun preotii. Acestia stiu sigur cã Preasfintitul Corneliu continuã sã doarmã în luxosul sãu palat, construit sfidãtor în coasta Catedralei Episcopale. “Da, în palatul lui doarme. Acolo stã”, spun fetele bisericesti.

Le-au sustras diplomele de licentã, ca sã îi poatã plãti ca pe absolventii de liceu!

Si poate cã nici preotii din zona Husi nu ar fi aflat ce s-a întâmplat, de fapt, cu salariile lor, dacã, la ultima sedintã de la Protoierie, “Paulicã” nu le-ar fi cerut insistent ca preotii sã îsi aducã diplomele de licentã, evident, cei care au studii superioare. “Eu am rãmas uimit, pentru cã sunt preot din 1980 – 1981 si m-am angajat cu dosar complet, cu diplomã la dosar. Atunci noi, verificând, ne-am dat seama cã ei ne-au trecut cu SM si nu mai eram cu SS. Adicã Studii Medii, nu Studii Superioare. Imediat am fãcut legãtura cu scãderea bruscã a salariilor si ne-am dat seama care a fost metoda de a fura banii: sã ne treacã de la preoti cu studii superioare, la preoti cu studii medii. Au sustras diplomele si cine stie unde le-au dus, de nici ei nu mai stiu de ele”, spun preotii. Acestia dau numele mai multor colegi care sunt în aceastã situatie, accentuând mai ales situatia unuia dintre colegi, lãsat fãrã aproape jumãtate din leafã, desi avea acasã 5 copii. “Este colegul nostru, preot la Curteni, Gabriel îl cheamã, cã îmi scapã acum numele de familie. Are 5 copii. Totusi, si din banii lui a luat. Chiar cã e dureroasã aceastã mârsãvie. Si eu m-am descurcat greu, cã am 100 de familii, dar sunt 100 de vãduve necãjite. Salariile noastre erau de la statul român, trebuia sã ni le dea”, spun preotii, supãrati.

Banii furati s-au dus pe santaj! Vor face plângere, dupã ce se asigurã cã Episcopul pleacã de la Husi

Fetele bisericesti sunt convinse cã Preasfintitului i-au trebuit sumele acelea mari de bani la sfârsitul lui 2013, pentru cã de pe atunci s-a întetit santajul asupra sa. Casetele porno care circulau printre preoti începeau sã îsi facã efectul, Episcopul fiind presat sã dea sume mari de bani la cei care aveau curajul sã îl înfrunte si sã cearã cumpãrarea tãcerii. “Nici nu ne îndoim cã banii nostri au mers pe santaj! El nu avea de unde sã ia sume asa mari de bani si de aceea ridica birurile preotilor, dar lua si bani de-a gata, din banii dati de stat pentru salariile noastre. Aceasta este infractiune, dar numai dacã procurorii ar vrea sã vadã despre ce este vorba”, sustin nedreptãtitii. Acestia mai afirmã cã încã le este fricã sã meargã sã facã plângere penalã, cãci se tem cã Episcopul spurcat va rãmâne în fruntea Episcopiei sau, apãrat de înalti prelati, va conduce si pe viitor, din umbrã, Episcopia. Spun însã cã îndatã ce se va clarifica situatia sa si va fi certã schimbarea lui Onilã, vor face plângere si vor cere în instantã ca toti banii ce le-au fost furati timp de 3 ani si ceva sã le fie restituiti. “Procurorii pot veni si acum sã verifice. Numai cã noi vom actiona când vom fi siguri cã acest om va pleca din Episcopia Husilor”, au spus preotii.”