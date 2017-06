Episcopul pidosnic și preotul Pomohaci, două cazuri distincte, dar asemănătoare (video)

DUBLA MASURA… Preasfințitul Corneliu al Hușilor poate răsufla ușurat, căci nu mai e singur în scandalul cu conotații sexuale și înregistrări explicite, în care e târâtă în aceste zile Episcopia Hușilor! O înregistrare audio cu un alt preot cunoscut, Cristian Pomohaci, în care slujitorul Bisericii îi cere favoruri sexuale contra cost, unui minor de 17 ani, a bulversat o țară întreagă! Discuțiile explicite, în care preotul Pomohaci îi declară amorul puștiului și îi cerea să îi arate “c**ul” contra cost, a ieșit la iveală, tocmai când, la celălalt capăt de țară, DNA-ul fierbe ca să afle cine l-a filmat în situații deocheate pe ierarhul Hușilor. In ciuda similarităților dintre cele două cazuri, Patriarhia a sărit ca arsă doar în cazul preotului Pomohaci, pe care l-a și băgat în Consistoriu, cu propunere de caterisire. In cazul lui Corneliu Onilă însă, Patriarhia tace. Liniștit, Preasfințitul Corneliu continuă să cânte în Biserică, să predice despre cele sfinte, deși, la începutul lunii se plângea DNA-ului că e constrâns psihic de trei preoți, care îl șantajează cu imagini rușinoase.

Inregistrarea în care preotul Cristian Pomohaci de la Mureș îi cere servicii sexuale unui băiat de 17 ani, recunoscând că îi plac bărbații, vine să lovească puternic în imaginea Bisericii Ortodoxe. Lovitura este cu atât mai intensă, cu cât abia au trecut câteva zile de când, în celalalt capăt de țară, la Huși, Biserica avea altă problemă, la fel de scandaloasă: procurorii DNA au năvălit în Episcopie, au făcut percheziții, au reținut trei preoți, acuzați că îl șantajau pe Episcopul Corneliu Onilă cu un filmuleț scabros, în care, se pare, Onilă apare în compania unui elev de seminar. Evident că, dacă într-o singură lună, apar două cazuri în care există acuze evidente de homosexualitate, Biserica Ortodoxă este obligată să intervină tranșant. A și făcut asta, dar numai în cazul preotului Cristian Pomohaci, aflat de ceva vreme în dizgrația mai-marilor Bisericii. Purtătorul de cuvânt al BOR s-a declarat ferm și a anunțat că, după verificările grabnice, Pomohaci va zbura din preoție, dacă înregistrarea se va dovedi veridică. In ceea ce-l privește pe Corneliu Onilă, Patriarhia tace mâlc, chiar dacă are dovada clară că la Huși există un Episcop cel puțin… șantajabil, iar asupra sa planează acuzații de-o gravitate care aduce multă rușine Bisericii. P.S. Corneliu continuă să cânte liniștit în Catedrala Episcopală, să țină predici în care inserează, pe lângă mesajul biblic, “scuze” absolut jenante pentru propriile probleme.

Patriarhia, pentru unul mumă, pentru altul ciumă!

La Mureș, Pomohaci are mult mai puțin noroc decât Episcopul Onilă, la Huși. Acolo, înaltele fețele bisericești au reacționat repid și ferm: „Eu sunt tare supărat pe acest preot care îmi produce suferință de mai mult de patru ani. El are foarte multe abateri și, deși a promis că se îndreaptă, nu s-a ținut de cuvânt. Până să citesc articolul dumneavoastră care m-a întristat foarte mult, vă spun că era dosarul pregătit pentru caterisirea lui Pomohaci, dar nu ne-am grăbit pentru că am crezut că se îndreaptă. Ce a făcut el, mă refer auzind înregistrarea, este un mare păcat, foarte mare păcat. Un preot care face așa ceva se face vinovat de cădere din har și nu mai este vrednic de haina preoțească și să slujească la masa Sfântului Altar sau să invoce Duhul Sfânt. Indubitabil, Cristian Pomohaci trebuie să fie oprit de la săvârșirea celor sfinte conform canoanelor Bisericii Ortodoxe a Răsăritului”, a declarat, pentru Ziar de Cluj, ÎPS Irineu, Arhiepiscopul de Alba-Iulia.

Pr. Pomohaci: “O să fii remunerat pentru ceva. Depinde de ceea ce știi să faci!”

De reamintit că o înregistrare audio a ieșit recent la iveală, iar aceasta arată că preotul Pomohaci voia să corupă sexual un minor de 17 ani, căruia îi promite că îi va da bani, de fiecare dată când vor întreține relații intime. Ca un detaliu care adâncește ridicolul din acest caz, trebuie amintit că Pr. Cristian Pomohaci a fost făcut cetățean de onoare al Bârladului (!) de primarul Titi Constantinescu. Singura sa legătură cu Bârladul a fost aceea că a trecut de câteva ori pe aici, ca să cânte la niște evenimente.

Iata stenograma înregistrării care l-ar putea scoate pe Pomohaci din rândul clericilor.

“Cristian Pomohaci: Ești prea sensibil! Ești un bărbat frumos sau, nu știu, că nu ştiu ce! Că nu ești… Nu ești drăguț, ești frumos, mă! Ești frumos!

Adolescent: Știu, dar așa nu! Sunt, dar nu prea!

Cristian Pomohaci: Ne mai vedem, ne mai vedem! Mi-o arăți, nu mi-o arăți?!

Adolescent: Păi, o să v-o arăt! Dar nu, nu așa, în mașină, că e aiurea și…

Cristian Pomohaci: Când?

Adolescent: Într-o zi! Săptămâna asta! Să v-o arăt acum?

Cristian Pomohaci: Da, sigur!

Adolescent: Să vă arăt ciocanul? Nu ştiu, în loc să-i zici ciocan, poți să îi zici, nu știu, dacă sunteți preot, poate vă simțiți nașpa!

Cristian Pomohaci: Să îi zici ciocan, că eu știu ce înseamnă ciocan!

Adolescent: Eu stau cu dumneavoastră, încerc să am relație cu dumneavoastră, să fie bine, dar am și eu nevoie de ajutor, de un sprijin, de ceva, de…

Cristian Pomohaci: Încă o dată! Nu o să fii niciodată fără să fii remunerat pentru ceva. Depinde de ceea ce știi să faci! Încă o dată, dacă între noi o să fie, Flavius, numai drag, de exemplu, facem sex, te plătesc pentru sex! Dacă între noi o să fie o relație de prietenie, atunci eu știu ce am de făcut, deci nu o să trebuiască să îmi ceri tu sau să trebuiască să mă cauți tu, că știu eu ce am de făcut pentru tine!”.

Înregistrarea are peste 20 de minute.