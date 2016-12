Eroii vasluieni cãzuti la revolutie, omagiati de sefii judetului

COMEMORARE…Cu onoruri militare si coroane de flori au fost comemorati, ieri, revolutionarii vasluieni. Alãturi de familiile celor care au murit în timpul revolutiei au fost reprezentantii Primãriei Vaslui, ai Consiliului Judetean Vaslui si ai Institutiei Prefectului Vaslui. Un sobor de 7 preoti, în frunte cu Protopopul Adrian Chirvase, a sustinut o slujbã de comemorare. Coroane de flori au fost depuse de reprezentantii Asociatiei “22 Decembrie” Vaslui, Asociatia Veteranilor de Rãzboi Vaslui, reprezentanti ai Ministerului Apãrãrii Interne, elevi ai liceelor din Vaslui, precum si reprezentanti Goscom si Aquavas Vaslui. Înainte de ceremonia depunerii de coroane, primarul Municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, presedinele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, si Bogdan Isabel, prefectul Judetului Vaslui, au spus câteva cuvinte în onoarea vasluienilor ucisi în timpul Revolutiei din 1989. Actiunea a luat sfârsit cu parada Gãrzii de Onoare, formatã din membri ai Ministerului Apãrãrii Interne.

Asa cum se obisnuieste pe data de 22 decembrie, oficialii orasului Vaslui s-au adunat la Monumentul Eroilor Revolutiei Române din 1989. Ceremonia a început cu prezentarea Gãrzii de Onoare si salutul cãtre Prefect, urmate de prezentarea oficialitãtilor locale, precum si a invitatilor. La actiunea depunerilor de coroane din acest an au fost prezenti: reprezentantii Primãriei Municipiului Vaslui, în frunte cu primarul orasului, Vasile Pavãl, reprezentantii Consiliului Judetean condusi de Dumitru Buzatu si reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, împreunã cu Prefectul Judetului Vaslui, Isabel Bogdan. Alãturi de acestia au mai depus coroane reprezentantii Asociatiei “22 Decembrie” Vaslui, Asociatia Veteranilor de Rãzboi Vaslui, reprezentantii PSD, PNL, reprezentantii Ministerului Apãrãrii Interne, reprezentantii Serviciului Judetean de Informatii, reprezentanti ai companiilor AQUAVAS si GOSCOM, precum si elevi ai liceelor din municipiu. Potrivit traditiei, Protopopul Adrian Ghirvase împreunã cu alti 6 preoti au sutinut o slujbã de pomenire în memoria eroilor de la revolutie. Nici discursurile oficialilor nu au lipsit de la eveniment, primarul Vaslile Pavãl, presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu si Prefectul Judetului Vaslui, Isabel Bogdan, au luat pe rând cuvântul. “Pe 22 Decembrie am ales sã fim liberi, dar am ales în acelasi timp si reversul medaliei, responsabilitatea de a ne folosi libertatea, responsabilitatea de a decide, inclusiv responsabilitatea de a ne îngriji singuri de vietile noastre. Sã-i cinstim, asadar, pe eroii nostri vasluieni care si-au dat viata pentru ca noi sã trãim astãzi ca un popor liber, fãrã destine îngrãdite! În calitate de prefect al judetului Vaslui, doresc sã-mi exprim compasiunea si atasamentul fatã de familiile eroilor Revolutiei din decembrie 1989. Pentru cã se apropie Sãrbãtoarea Crãciunului, vã doresc tuturor sãrbãtori fericite si Dumnezeu sã ne ajute!”, a spus prefectul judetului Vaslui, Isabel Bogdan, în discursul sãu. Dupã depunerea coroanelor, cei prezenti la actiune au fost invitati la un pahar de vin fiert pentru a urmãri parada Gãrzii de Onoare, formatã din membri ai Ministerului Apãrãrii Interne. Evenimentul a fost organizat de Institutia Prefectului – Judetul Vaslui, împreunã cu Primãria Municipiului Vaslui si Consiliul Judetean Vaslui cu sprijinul Centrului Militar Judetean Vaslui. (Andrei Manolachi)