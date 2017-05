Europarlamentarul Siegfried Mureşan: „În condiţiile în care guvernarea RM ignoră părerea partenerilor internaţionali, avertismentul PPE şi ALDE are toate şansele să se adeverească”

Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile la Chişinău, mai ales ziua de vineri din Parlamentul Republicii Moldova, trezeşte multe îngrijorări. Astfel, monitorizarea instituţiilor UE a evoluţiilor din Republica Moldova este în momentul de faţă mai intensă decât a fost oricând. Declaraţiile au fost făcute de către deputatul european Siegfried Mureşan în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, care a mai declarat că avertismentul PPE şi ALDE ar urma să se adeverească.

„Nu sunt surprins de acţiunile dânşilor, dar doresc să îi asigur că noi suntem pregătiţi şi că suntem pregătiţi exact pentru acest scenariu. Scenariul în care majoritatea parlamentară, forţele politice din arcul guvernării de la Chişinău ignoră avertismentele partenerilor internaţionali ai Republicii Moldova şi sunt pregătiţi să purceadă la schimbări fundamentale în legislaţia electorală doar în propriul interes. Nu sunt surprins fiindcă se întâmplă, de fapt, exact ce s-a întâmplat în România la începutul anului. Şi anume un grup mic de oameni politici, de care cetăţenii nu se simt reprezentaţi, au decis să acţioneze în propriul interes”, a adăugat europarlamentarul.

„Eu nu am să vă spun acum care sunt toate mijloacele pe care Uniunea Europeană le are la dispoziţie, şi fiindcă este şi la noi un proces decizional continuu. Însă vă spun un lucru, monitorizarea dinspre toate instituţiile Uniunii Europene a evoluţiilor din Republica Moldova este în momentul de faţă mai intensă decât a fost oricând în trecut. Şi de ce a intervenit această schimbare? În primul rând, fiindcă avem un Acord de Asociere semnat, ratificat. Şi toată lumea din Europa doreşte să se asigure că acest Acord de Asociere este implementat. În plus, alt motiv pentru care monitorizăm situaţia în cel mai mic detaliu este că Republica Moldova a ales un preşedinte care a spus foarte deschis că nu crede în Acordul de Asociere şi în parcursul european al Republicii Moldova. Şi de aceea noi suntem mult mai activi decât am fost în urmă cu jumătate de an. Monitorizăm mult mai atent, suntem pregătiţi pentru fiecare etapă”, a spus Siegfried Mureşan.

