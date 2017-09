O masura neasteptata a fost aprobata la nivelul Primariei, in cursul acestei saptamani • Taximetristii si-au cerut drepturile, satui de cheltuilelile pe care le au cu masinile • Edilii au precizat ca acest fenomen va fi controlat in limita impusa de lege • “Eu inca nu am schimbat tariful, dar deja s-a schimbat la colegi. Eu care sunt cu masina mea, consider ca nu vor mai fi curse de 4-5 lei”, explica un taximetrist din Iasi

In cursul acestei saptamani, taximetristii din Iasi s-au revoltat, nemultumiti de preturile practicate pentru cursele efectuate in municipiu. Astfel, la sediul Primariei au fost depuse peste 500 de solicitari privind marirea tarifului pentru un kilometru parcurs pe timp de zi si pe timp de noapte.

Sursa: https://www.bzi.ro/exclusiv-taximetristii-din-iasi-s-au-saturat-de-tarifele-practicate-500-de-soferi-au-facut-scandal-clientii-au-ramas-muti-cand-s-au-trezit-cu-asta-622344