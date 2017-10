Le-au promis ca vor fi protejati pe viata si ca le vor fi schimbate inclusiv numele din buletin in schimbul unei declaratii • Procurorii DIICOT au reusit sa-i convinga sa discute deschis despre ce au trait in preajma Cordunenilor • Desi este vorba de declaratii care contin amanunte picante despre activitatea clanului Corduneanu, judecatorii nu au putut sa le ia in considerare pentru ca intre timp persoanele vatamate au disparut si nu au putut fi audiate • Practic, au acceptat sa-i tradeze pe fostii lor sefi degeaba • Acum, judecatorii i-au somat pe procurorii DIICOT sa le prezinte identitatea reala a acestor victime disparute de patru ani • Reporterii BZI au intrat in posesia declaratiilor date in faza de urmarire penala de trei victime carora procurorii le-au schimbat numele.

Sursa: https://www.bzi.ro/exclusiv-trei-hoti-au-batut-palma-cu-procurorii-pentru-a-i-anihila-pe-corduneni-iata-ce-au-primit-in-schimbul-tradarii-detalii-fierbinti-623729