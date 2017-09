EXCLUSIV: Un elev de opt ani, UMILIT crunt în clasã de seful de post! (VIDEO)

INCREDIBIL… Caz grav în comuna Ivesti, unde un copil de opt ani, elev în clasa a II-a, a fost umilit în fata colegilor si a pãrintilor acestora, de cãtre agentul Claudiu Mirciu, seful Postului de Politie Ivesti. Totul s-a petrecut de fatã cu învãtãtoarea copilului si, foarte grav, de fatã cu directoarea Scolii Gimnaziale din Ivesti, Loredana Stoica. Motivul pentru care Andrei Alexe a fost scos în fata clasei, certat si umilit, a fost acela cã avusese o altercatie cu alti copii în microbuzul scolii, iar unuia dintre copii i s-a rupt cravata! Foarte grav este cã de fatã la „lectia” de educatie si umilintã nu au fost pãrintii copilului si nici vreun psiholog, asa cum scrie la lege. Tatãl copilului umilit va depune astãzi plângere la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bârlad, împotriva sefului de post, Claudiu Mirciu, pentru cã acesta i-a agresat emotional copilul. Directoarea scolii, Loredana Stoica, spune cã existã un protocol între scoalã si Postul de Politie Ivesti, politistul putând interveni în scoalã ori de câte ori se comite vreo infractiune sau pentru preventie, recunoscând, nu prea încântatã, cã politistul nu avea totusi voie sã îl umileascã pe elev. Mai categoricã a fost Gabriela David Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, care a spus rãspicat cã politistul nu avea ce sã caute în clasã, pentru a face educatie unui copil, în lipsa pãrintilor acestuia. Excesul de zel la politistului Claudiu Mirciu a cauzat elevului un stres emotional puternic, astfel cã micutul a ajuns la psiholog.

Tatãl unui elev de 8 ani, din clasa a II-a, de la Scoala Gimnazialã din comuna Ivesti, acuzã pe seful de post din comunã de un fapt foarte grav. Agentul de politie Claudiu Mirciu a agresat emotional pe fiul lui Iulian Alexe, de 33 de ani, pe 14 septembrie, când a fost în clasa copilului, unde se desfãsura o sedintã cu pãrintii. Iulian Alexe n-a putut sã vinã la sedintã, omul având patru copii si lucrând din greu pentru a le asigura un trai decent. Iatã ce acuzatii aduce Iulian Alexe sefului de post, Claudiu Mirciu. „Ieri (joi – n.r.), la o sedintã cu pãrintii la scoalã, la ora 10.00, la fiul meu din clasa a II-a, unde eu nu am putut sã fiu prezent, seful de post (Claudiu Mirciu – n.r.) a intrat în clasã si mi l-a agresat verbal, pe un ton ridicat. Copilul s-a speriat foarte tare si a început sã plângã. Eu am fost sunat de sotia mea, care a fost sunatã a rândul ei de doamna învãtãtoare, cã a venit politia în clasã si sã venim de urgentã cã a venit în legãturã cu copilul nostru. Când am ajuns, l-am gãsit pe copil cu capul pe bancã, plâns si rosu la fatã de rusine, iar seful de post plecase din clasã. Astãzi (vineri-n.r.) copilul meu nu mai voia sã meargã la scoalã de frica politistului sef de post, cu greu l-am convins sã meargã”, a spus Iulian Alexa, tatãl elevului umilit crunt de politist în fata clasei.

Agentul Mirciu a „rezolvat” cazul vietii lui!

Tatãl elevului ne-a lãmurit si ce-a fãcut micutul sãu de a ajuns sã fie scos de politist în fata clasei si a pãrintilor celorlalti elevi si umilit la maxim. S-a împins si ciondãnit cu alti elevi în microbuzul scolii! Mare scofalã!

„Copilul meu, am înteles, s-a îmbrâncit cu alti elevi în microbuzul scolii si la unul din el i-a rupt cravata. Copilul mi-a spus cã a fost scos în fata clasei, de fatã fiind si toti pãrintii colegilor fiului meu, iar seful de post s-a rãstit la el, cum cã este violent si se bate, loveste alti copii si sã nu mai facã asa, cã va ajunge ca altii din scoalã, dând si nume, care au ajuns rãu. A fost o mustrare adresatã copilului meu foarte agresivã, dupã cum mi-a spus copilul. Eu am si plecat imediat la postul de politie Ivesti, unde domnul politist m-a luat foarte de sus si tare. Eu i-am spus sã-mi relateze si mie ce-a fãcut copilul meu, pentru cã eu nu am fost anuntat de nimeni cã acesta ar fi fãcut ceva rãu! Nimeni nu m-a anuntat, nici mãcar doamna învãtãtoare. Normal era sã fiu eu primul informat de ce fãcuse copilul meu, pentru cã nu înteleg ce-a cãutat politia la scoalã, fãrã sã fiu si eu acolo! Seful de post n-a vrut sã stea de vorbã cu mine, mi-a spus cã e treaba lui ce face, cã el are parteneriat cu scoala si merge acolo de câte ori are el nevoie sau e solicitat de scoalã. I-am cerut sã vãd si eu reclamatia împotriva copilului meu, ca sã stiu ce-a fãcut, pentru cã acum bãiatul îmi este foarte stresat si plânge încontinuu. Chiar am fost la psiholog si l-am programat la consult. Mi-a spus cã sã-mi vãd de treaba mea, sã-mi educ copiii, cerându-mi sã plec din post. Eu am fost la un avocat pe care l-am angajat si am fãcut o plângere penalã împotriva agentului de politie Claudiu Mirciu, pe care o voi depune la Parchet si Politie luni, 18 septembrie “, a mai precizat Iulian Alexe.

Politistul a fost în clasã însotit de…directoarea scolii!!

Desi Iulian Alexa a tot ocolit din discutie reprezentantii scolii, mai precis pe învãtãtoare si pe directorul scolii, implicarea acestora în abuzul emotional grav, produs asupra elevului Andrei Alexe, din clasa a II-a, de cãtre seful de post, este crucial. Conform tuturor legilor care protejeazã copilul în UE si în România, ambele cadre didactice nu aveau voie sã lase sã se întâmple asa ceva în scoala si clasa lor, fãrã ca pãrintii copilului sau, în lipsa lor, un psiholog sã fie de fatã. Modul de educare al unui copil care are pãrinti, apartine în primul rând acestora, apoi scolii. Dar, surprizã: când am contactat conducerea scolii din Ivesti, pe Loredana Stoica, directorul institutiei, am rãmas cu gura cãscatã: aceasta a recunoscut sã seful de post a venit la scoalã, i-a spus cã are un caz la clasa a II-a cu un elev si au mers împreunã în clasã, sã rezolve „cazul”! Când directoarea ar fi trebuit sã fie prima care sã-i spunã agentului sef de post cã în mod normal „cazurile” lui se rezolvã la politie si nu în sala de clasã! Mai mult, aceasta se tot scuza cã ea si învãtãtoarea erau ocupate sã cheme pãrintii celui „incriminat” de seful de post, si nu si-au dat seama cã deja politistul trecuse la „educarea” în public a copilului! „Ieri (joi – n.r.), domnul politist Mirciu, cu care avem o colaborare, si poate veni în anumite situatii, a venit la mine în birou si mi-a spus sã merg cu el în clasã la acel copil, cã are o reclamatie la politie pentru bãiatul Alexe Andrei. Am mers cu el la clasã, unde am constatat cã era sedintã cu pãrintii si am vãzut cã pãrintii lui Alexe nu erau. Am cerut imediat doamnei învãtãtoare sã cheme pãrintii. Ea a sunat pe mama copilului sã vinã la scoalã. Între timp, pânã sã vinã pãrintii acestuia, domnul Mirciu a apostrofat copiii, cã sã fie cuminti si, apoi, l-a scos în fata clasei pe Andrei. De fatã cu elevii si pãrintii ceilalti l-a apostrofat. L-a certat si i-a spus sã se linisteascã pentru cã o sã aibã probleme si sã nu o pãteascã asa cum au pãtit si alti copii rãi din scoalã. Atâta tot! Situatia nu stã asa cum spune pãrintele. Nu a fost apostrofat copilul, toatã discutia asta a durat putin, doar cât a vorbit doamna învãtãtoare la telefon! Apoi am plecat cu politistul”, a spus Loredana Stoica, directoarea scolii. „Copiii sunt copii, acum se împing, peste o orã se înteleg. Asa i-am zis si domnului politist”, a mai spus Loredana Stoica, dând din colt în colt pentru cã realizase gafa teribilã fãcutã: politistul Mirciu nu avea dreptul sã abuzeze emotional un elev în scoalã, cazul sãu, dacã avea o plângere, urmând sã fi fost rezolvat la sediul Postului de Politie Ivesti.

Inspectorul general al ISJ Vaslui: ”Categoric a fost un abuz!”

Contactatã telefonic, Gabriela Plãcintã David, inspectorul general al ISJ Vaslui, a rãmas uimitã de ce s-a putut întâmpla la scoala din Ivesti. „Nimeni nu face nicio anchetã si niciun fel de admonestare în fata clasei sau a careului, împotriva niciunui elev. Dacã politistul avea o plângere împotriva copilului, el trebuia sã îsi facã ancheta la sediul sãu, nu sã vinã în clasã, sã scoatã elevul în fata clasei, fãrã sã fie pãrintii de fatã sau vreun psiholog. S-a gresit grav si vom vedea cum si cine a gresit”, a spus Gabriela Plãcintã.

IPJ Vaslui asteaptã plângerea mai întâi si apoi trece la verificãri

Am cerut si punctul de vedere al IPJ Vaslui referitor la acest caz, dar pentru cã nu fusese depusã nicio plângere împotriva agentului de politie Claudiu Mirciu la Parchet sau Politia din Bârlad, nu ni s-a furnizat nicio reactie oficialã. „În cursul zilei de astãzi (vineri – n.r.) nu a fost depusã nicio plângere la IPJ Vaslui sau la Politia Bârlad cu privire la atitudinea politistului Claudiu Mirciu”, a precizat Silvia Manta, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.