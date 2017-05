EXPLOZIV! Sechestru de 2 milioane de euro pe averea patronului Unistil, Puşcaşu

Unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din Iaşi a intrat în vizorul procurorilor pentru infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală. Vasile Puşcaşu, patronul Unistil, este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, el fiind deja pus sub acuzare. Are ca­litatea de suspect de la finele lunii aprilie, atunci când şi o parte din bunurile sale au fost puse sub sechestru de anchetatori. Procurorii ieşeni refuză, la nivel oficial, să ofere orice fel de informaţii despre acest dosar, motivând că ancheta se află, în prezent, într-o fază nepublică.

„Pot să confirm doar existenţa dosarului însă nu putem oferi niciun fel de alte informaţii întrucât ancheta se află într-un stadiu nepublic“, ne-a precizat, ieri, Adina Bocai, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Surse: prejudiciu de două milioane de euro

Chiar dacă Parchetul refuză să comunice orice fel de informaţii despre dosarul lui Vasile Puşcaşu, reporterul „Ziarul de Iaşi“ a aflat că acesta are calitatea de suspect pentru spălare de bani. La finele lunii aprilie, procurorii ieşeni au dispus punerea sub sechestur a unor bunuri în valoare aproximativă de 2 milioane de euro. De altfel, conform surselor noastre, prejudi­ciul din dosar ar fi apropiat de această sumă, spălarea de bani realizându-se, cel mai probabil, urmare a unor infracţiuni de evaziune fiscală.

Dosarul a fost deschis urmare a unei sesizări făcute de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Sesizarea a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, unitate de Parchet care l-a şi pus sub acuzare pe Vasile Puşcaşu.

În timpul cercetărilor, vizat de investigaţie a devenit şi un avocat din Iaşi, descoperit de procurori după verificarea CNP-ului oferit de către ONPSCB. Datorită calităţii sale profesionale, dosarul a fost declinat Par­che­tului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.