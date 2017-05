Fatã de 16 ani, la un pas de a fi vândutã pentru prostitutie!

TELENOVELÃ XXX la Tãcuta

ITE ÎNCURCATE… O urmãrire ca în filme a avut loc, marti searã, pe strãzile Vasluiului. Protagonisti, trei tineri certati cu legea, o tânãrã din satul Cujba, comuna Tãcuta, si mai multe echipaje de Politie. Filmul evenimentelor a pornit vineri seara, când fata a plecat de acasã, pentru a petrece câteva zile, în Vaslui, la o mãtusã de-a ei. A stat la ruda ei pânã luni dimineatã. “La ora douã dimineata m-a sunat o prietenã, pe nume Ramona, sã mã întrebe dacã nu vreau sã merg acasã, cã are ea loc în masinã. Când am coborât la scarã era ea cu alti trei bãieti”, îsi aminteste Magdalena. Aceasta a fost urcatã mai mult cu forta în masinã si dusã într-o casã din Holboca, judetul Iasi. Aici, cei cinci au petrecut pânã la rãsãritul soarelui. Vãzând cã bãrbatii o lasã fãrã încãrcãtor la telefon si o tin fortat în casã, fata si-a chemat în ajutor doi prieteni din Vaslui. Acestia s-au urcat de urgentã în masinã si au adus-o înapoi la mãtusa ei. Gestul celor doi nu le-a cãzut deloc bine tinerilor din Iasi, care s-au oferit sã-i ajute pe pãrintii fetei sã-si ia copilul acasã. În momentul în care s-au întâlnit, cele douã tabere au început scandalul. Pe fir a intrat si politia, care i-a dus pe toti la sectie. Povestea este cusutã cu foarte multã atã albã. Oamenii din Cujba nu au cuvinte deloc frumoase la adresa Magdalenei si spun cã, de-a lungul timpului, multi bãieti au trecut prin patul ei. “Vrem familia asta scoasã din sat cã numai necazuri ne-a fãcut. A ajuns sã vinã politia sã-i scoatã handralãii din casã, cã nu se mai dãdeau plecati. N-am mai vãzut asa ceva”, ne-au declarat vecinii. Fata a fost dusã, marti seara, la sediul Politiei din Vaslui unde a fost fotografiatã. Potrivit mamei acesteia, poza a fost datã în consemn la frontierã, ca prietena ei sã nu o poatã scoate din tarã.

Vasluiul a fost cât pe ce sã treacã printr-un nou caz “Vãleni”, de data aceasta protagonista fiind o fatã din comuna Tãcuta. Magdalena U., de 16 ani, din satul Cujba s-a gândit sã-si petreacã ultimele zile de vacantã, distrându-se în Vaslui. Vineri dimineatã a vorbit cu o mãtusã de-a ei din oras pentru a o caza câteva zile. Dupã ce a primit acceptul rudei, Magdalena si-a fãcut bagajul si a venit la Vaslui. Toate bune si frumoase pânã duminicã noaptea, când a fost sunatã de Ramona, o prietenã din sat. Sub pretextul cã are drum spre casã, aceasta a chemat-o pe Magdalena jos, la scarã. Prietena ei nu era însã singurã, ci însotitã de trei bãrbati, doi din comuna Scânteia de Iasi si unul din Râmnicul Sãrat. Iatã ce povesteste Magdalena: “Eu eram la o mãtusã, iar duminicã spre luni m-a sunat Ramona si mi-a zis cã mã duce ea acasã. Am iesit afarã si deodatã m-a bãgat fortat în masinã, între un bãiat si ea. Nu aveam cum sã ies. M-au dus într-o casã din Iasi, mi-au oprit geanta în masinã, iar soferul a cãutat în ea si mi-a luat încãrcãtorul, ca în cazul în care rãmân fãrã baterie sã nu mai am cu ce sã îl încarc. Noroc cã nu mi-a luat actele. Nu mi-a fãcut nimeni nimic. Am ascultat muzicã si am stat de vorbã. Atât. La sase dimineata am sunat un bãiat sã vinã sã mã ia, cã nu stiam Iasul. A venit cu un prieten si m-au luat. Am ajuns în Vaslui, am bãut o cafea, iar apoi, seara, m-am dus sã dorm tot la mãtusa mea”.

“Dacã nu eram eu, fata dumneavoastrã era vândutã”

Marti dimineata, bãiatul care a salvat-o pe Magdalena din casa de la Iasi a sunat-o pe mama acesteia sã vinã sã o ia, cã e la el. “Mi- a zis <<nu vã faceti griji, Magdalena e la mine. Dacã nu eram eu, fata dumneavoastrã era vândutã si scoasã din tarã. Veniti si o luati>>. Cu ce sã mã duc dacã nu eu nu am niciun mijloc de transport? Apoi m-a sunat Ramona si mi-a zis <<haideti cã stiu eu unde e Magdalena>>. Initial nu am vrut sã mã duc cu ea si l-am sunat pe seful de post. Mi-a spus sã am grijã, sã nu mã încred în fata asta. Pânã la urmã, am acceptat. A venit, ne-a luat, pe mine si pe sotul meu, si am mers la Vaslui”, a povestit mama fetei. Când au ajuns în zona Gãrii, între cele douã grupuri s-a iscat un scandal. Pentru cã lucrurile riscau sã degenereze, la fata locului au ajuns mai multe echipaje de politie. Oamenii legii nu au stat prea mult la discutii si i-au luat pe toti la sectie pentru declaratii.

“Sunt foarte periculosi”

Mama Magdalenei este nemultumitã de faptul cã tinerii din Iasi au fost tinuti foarte putin la sectie, desi politistii îi cunosteau si stiau cã au un cazier “bogat”. “Când dãdeau declaratii, bãietii ãstia jonglau cu adevãrul. Se cred niste smecheri. Sunt foarte periculosi. Noi stãm cu fricã în casã, cã poate vin peste noi. Eu cred cã Ramona a vrut sã o ia si sã o plaseze la cineva pe bani. Dacã mai dura câteva zile o si scotea din tarã. Am nouã fete si un bãiat, dar spaima pe care am trãit-o nu o doresc la nimeni”, este concluzia mamei.

Magdalena a nãscut un copil, dar nu a apucat sã se bucure de el

Povestea prezentatã este cusutã cu atã albã. Fata nu are un trecut prea cuminte. În urmã cu un an, pe când avea 15 ani, a plecat de acasã cu un bãiat de 21 ani. S-a mutat la el si chiar a rãmas însãrcinatã cu el. “Am trimis-o la magazin si n-a mai venit. Dupã trei zile, mi-a dat un telefon si mi-a spus cã e bine, sã nu-mi fac griji. A rãmas însãrcinatã cu el, dar nu a avut o viatã linistitã cu el. O bãtea mai tot timpul si probabil din cauza asta a si pierdut sarcina. A nãscut la sapte luni un copil cu malformatii, care a murit la trei zile”, a mai spus mama fetei.

“Vrem ca familia asta sã plece din sat”

Vecinii fetei nu au o pãrere bunã despre ea. Se plâng cã în fiecare searã veneau golani la ea, care de multe ori nu se dãdeau plecati, fiind scosi din casã cu ajutorul politistilor. “Am multi ani pe fata pãmântului, dar niciodatã nu mi-a fost dat sã vãd asa ceva. Desi e tânãrã, a fãcut multe boacãne. A nãscut un copil si stã mai mereu cu golani. În fiecare searã, trag masina la ea la poartã. Ne-am sãturat de familia asta. Am vrea ca ea sã plece din sat”, ne-a povestit o vecinã.